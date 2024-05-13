Elektronik sigara genleri bile değiştiriyor: İçinde yasaklı madde mevcut! Önlem ne kadar güçlü olursa olsun

E-sigara kullanımının bin 219 farklı gende değişikliğe yol açtığının gösterildiğini anlatan Avrupa Solunum Derneği Bilimsel Komite Direktörlerinden Prof. Dr. Andrew Bush, geçen hafta Antalya’da gerçekleştirilen Türk Toraks Derneği’nin 27’nci Yıllık Kongresi’nde şu uyarıları yaptı: “E-sigaralar sanıldığı gibi masum değil. Bu cihazlar yüzünden tütün ürünü kullanımı 10-11 yaşa kadar düştü. Yapılan araştırmalara göre e-sigara bin 200’den fazla gende değişikliğe neden olarak DNA’ya zarar veriyor. Bu ürünler patlama, yanma gibi kazalarla ciddi yaralanmalara da sebep oluyor.”

AROMALAR ÇOK ZARARLI

Çukurova Üniversitesi Tıp Fakültesi Göğüs Hastalıkları Anabilim Dalı’ndan Doç. Dr. Pelin Duru Çetinkaya da e-sigaranın zararlarını şöyle sıraladı: “16 yaşın altında yapılmış bir araştırmaya göre, çocukların yüzde 4.5-5’i düzenli, yüzde 20’si ise ara sıra olmak üzere elektronik sigara ve ürünlerini kullanıyor. Yapılan araştırmalarda görülmüş ki bu ürünlerin neredeyse üçte birinde Cannabis yani esrar var. Bir sürü kanserojen madde var. Elektronik sigara kullanmasa bile bir çocuk bunun sıvılarını içerek toksik zehirlenmeler yaşayabiliyor. 6 yaşında bu şekilde zehirlenme vakalarımız oldu. Çünkü içinde aromalar var, çilek, meyve aroması gibi. Son zamanlarda çocuk yaş hastalarda çok sık duyduğumuz pnömotoraks yani akciğer sönmesi tablosunda, altta yatan neden elektronik sigara ürünleri olabilir mi bunun sorgulanması lazım.”