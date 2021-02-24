Türkiye'de bir teknoloji şirketi elektronik maske üretti. TTAF Ankara Bölge Müdürü Bülent Işık, Birçok test sürecini tamamladıklarını, son olarak Sağlık Bakanlığı akreditasyon kuruluşunun Kovid-19 ile ilgili testlerinden geçerek koruma düzeyinin belgelendiğini belirtti. Peki, elektronik maske ne kadar?

Elektronik maske ne kadar? Elektronik nereden nasıl alınır?

Maskenin 1 saatlik şarjla 6 saat kullanıldığını ifade eden Işık, "Maske çalıştığında, havayı alıp 4 katmanlı filtreden geçirerek iç yüzeydeki hava akışkanlığını sağlıyor. Kullanıcı maskeyi taktığında temiz havayı teneffüs ediyor, kirli hava ise tek yönlü valflerle dışarı atılıyor. Yüze temas eden silikon yapı, antibakteriyel, gıda destekli, alerji yapmayan özellikte. Bunlar kolayca değiştirilip dezenfekte edilebiliyor" dedi.

Işık, üretimin İstanbul merkezli devam ettiğini, tüm Türkiye'ye dağıtım konusunda ise çeşitli görüşmeler gerçekleştirdiklerini belirterek, herkesin hızla ulaşabildiği bir satış ağı oluşturacaklarını dile getirdi.

Elektronik maskenin fiyatı henüz bilinmiyor. Satışların nasıl nereden yapılacağına yönelik henüz bir açıklama yapılmadı.