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Sağlık Elektronik maske ne kadar? Elektronik nereden nasıl alınır?
Sağlık

Elektronik maske ne kadar? Elektronik nereden nasıl alınır?

Elektronik maske nedir? Koronavirüs ile yaşamlarımıza maske alışkanlığı girdi. Genellikle vatandaşlar tek ya da çift kat maske kullanıyor. Kimi vatandaşlar ise filtreli maskeleri tercih ediyor. Elbette siperlik kullananların da sayısı bir hayli fazla. Maske kullanımı yaygınlaşsa da vatandaşlar daha koruyucu bir ürünün bulunup bulunmadığını merak ediyor. Bir Türk teknoloji şirketi elektronik maske üretti. Peki, elektronik maske nedir? Elektronik maske ne kadar?

Yeniakit Publisher
2021-02-24 16:59:00 -
Elektronik maske ne kadar? Elektronik nereden nasıl alınır?

Türkiye'de bir teknoloji şirketi elektronik maske üretti. TTAF Ankara Bölge Müdürü Bülent Işık, Birçok test sürecini tamamladıklarını, son olarak Sağlık Bakanlığı akreditasyon kuruluşunun Kovid-19 ile ilgili testlerinden geçerek koruma düzeyinin belgelendiğini belirtti. Peki, elektronik maske ne kadar?

Elektronik maske ne kadar? Elektronik nereden nasıl alınır?

Maskenin 1 saatlik şarjla 6 saat kullanıldığını ifade eden Işık, "Maske çalıştığında, havayı alıp 4 katmanlı filtreden geçirerek iç yüzeydeki hava akışkanlığını sağlıyor. Kullanıcı maskeyi taktığında temiz havayı teneffüs ediyor, kirli hava ise tek yönlü valflerle dışarı atılıyor. Yüze temas eden silikon yapı, antibakteriyel, gıda destekli, alerji yapmayan özellikte. Bunlar kolayca değiştirilip dezenfekte edilebiliyor" dedi.

Işık, üretimin İstanbul merkezli devam ettiğini, tüm Türkiye'ye dağıtım konusunda ise çeşitli görüşmeler gerçekleştirdiklerini belirterek, herkesin hızla ulaşabildiği bir satış ağı oluşturacaklarını dile getirdi.

Elektronik maskenin fiyatı henüz bilinmiyor. Satışların nasıl nereden yapılacağına yönelik henüz bir açıklama yapılmadı.

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