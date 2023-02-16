Elektronik imza ile imzalanabilecek! Orman Kanunu değişti: Otel, AVM, akaryakıt istasyonu yapılabilecek

Orman Kanunu'nda yapılan değişiklikle, havalimanlarının etrafına çeşitli işletmelerin açılmasına izin verildi. Düzenleme kapsamında havalimanlarının yanına otel, lokanta, AVM, akaryakıt istasyonu, dini tesis gibi yapıların kurulmasına izin verildi.

Tarım ve Orman Bakanlığı tarafından hazırlanan Orman Kanunu'nun 17. Maddesinin Üçüncü Fıkrasının Uygulanması Hakkında Yönetmelikte Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik, Resmi Gazete'de yayınlanarak yürürlüğe girdi.

Buna göre, orman sayılan alanlarda kamu yararı ve zaruret bulunması halinde üzerinde ağaç ve ağaççık toplulukları bulunmayan, ormancılık faaliyetleri ve teknik olarak orman kurulması mümkün olmayan fiilen taşlık, kayalık, verimsiz orman alanlarında lisanslı güneş enerjisine dayalı elektrik üretim tesislerine izin verilebilecek.

Karar'ın aktardığı haberde: İzin verilen havaalanı veya havalimanlarında havaalanı tesisleri yanında yolcuların sağlık, otel, motel, lokanta, akaryakıt istasyonu, dini tesis, terminal binaları, alışveriş üniteleri gibi zaruri ihtiyaçları karşılayacak tesislere izin verilebilecek.

Güvenli Elektronik İmza da Geçerli

İzin verilen havaalanı veya havalimanlarında havaalanı tesisleri yanında yolcuların sağlık, otel, motel, lokanta, akaryakıt istasyonu, dini tesis, terminal binaları, alışveriş üniteleri gibi zaruri ihtiyaçları karşılayacak tesislere izin verilebilecek. İzin verilen alanlar için alınan taahhüt senetleri noter tarafından onaylanmasının yanı sıra güvenli elektronik imza ile de imzalanabilecek.