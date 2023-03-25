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Teknoloji Elektronik harp podlu "ATAK Helikopteri" teslim edildi
Teknoloji

Elektronik harp podlu "ATAK Helikopteri" teslim edildi

Yeniakit Publisher
2023-03-25 19:13:00 - 2023-03-25 19:20:58
Elektronik harp podlu "ATAK Helikopteri" teslim edildi

Türk Silahlı Kuvvetleri, yeni bir "T129 ATAK Faz-II Taarruz Helikopteri"ni daha envanterine kattı. Yeni T129 ATAK, kanatlarında bazı özel ekipmanları taşıyor.

Milli Savunma Bakanlığı tarafından yapılan açıklamada, "Faz-2 konfigürasyona sahip bir T-129 ATAK helikopteri daha Kara Kuvvetleri Komutanlığı envanterine alındı. Böylece TSK’nın 58’inci ATAK helikopteri de envantere girmiş oldu. Envantere giren helikopter; Millî IFF Mod-5 Dost/Düşman Tanıma/Tanıtma Sistemi ve 6 sensörlü Füze İkaz Sistemi ile teçhiz edilmiş olarak teslim alındı" ifadelerine yer verildi.

Ancak, Kara Kuvvetleri Komutanlığı’na teslim edilen 58’inci ATAK helikopteri sadece IFF Mod-5 ve 6 sensörlü füze ikaz sistemine sahip değil. Teslim edilen helikopterin sağ iç tarafta bulunan silah istasyonunda, bir elektronik harp (EH) podunun bulunduğu görüldü.

T129 ATAK Taarruz ve Taktik Keşif Helikopteri, bu EH Podu sayesinde düşman radarlarını, haberleşme teçhizatını veyahut kendisine yönelen radar güdümlü füzeleri karıştırabiliyor. Podun hangi şirket tarafından üretildiği bilinmese de Türk savunma sanayii tarafından geliştirildiği tahmin ediliyor.


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T129 ATAK teslimatları devam ediyor

TUSAŞ, şu ana kadar; Türk Kara Kuvvetleri, Jandarma Genel Komutanlığı ve Emniyet Genel Müdürlüğü’ne 80’den fazla ATAK teslim etti. Teslim edilecek toplam helikopter sayısı, 100’ü geçecek.

Öte yandan Filipinler ile Nijerya’nın ise 6’şar adet T129 ATAK siparişi bulunuyor. Filipinler’e 4 helikopter teslim edilirken, Nijerya’ya ilk teslimatın ise bu yıl gerçekleştirilmesi bekleniyor.

SavunmaSanayiST

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