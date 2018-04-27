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Elektronik haberleşmede yeni dönem başlıyor

Bakan Ahmet Arslan, 28 Nisan’da Elektronik Haberleşme Sektörüne İlişkin Tüketici Hakları Yönetmeliği’nin yürürlüğe gireceğini belirtti.

27 Nisan 2018 Cuma 11:49
Elektronik haberleşmede yeni dönem başlıyor

Ulaştırma, Denizcilik ve Haberleşme Bakanı Ahmet Arslan, 28 Nisan’da Elektronik Haberleşme Sektörüne İlişkin Tüketici Hakları Yönetmeliği’nin yürürlüğe gireceğini belirterek, düzenlemeyle abonelik sözleşme sürecinden başlayarak her aşamada uluslararası standartlarda hizmet sunulmasının sağlanacağını bildirdi.

Arslan, elektronik haberleşme hizmetleri kapsamında tüketici hak ve menfaatlerine öncelik verildiğini, gerekli hukuki ve teknik düzenlemelerin yapıldığını söyledi. Bu kapsamda hazırlanan “Elektronik Haberleşme Sektörüne İlişkin Tüketici Hakları Yönetmeliği”nin 28 Nisan’da yürürlüğe gireceğini ifade eden Arslan, yeni yönetmelikle güncel tüketici ihtiyaçlarına cevap verecek pek çok hususun düzenlendiğini dile getirdi.
Yapılan düzenlemelerle abonelik sözleşme sürecinden başlayarak her aşamada uluslararası standartlarda hizmet sunulmasının sağlanacağını vurgulayan Arslan, “Hizmetin devamlı olması, zaruri kesintilerde dahi tüketicinin mağdur edilmemesi, bilgilendirilmesi, model ve yöntemler geliştirilerek tüketicinin satın aldığı hizmet hakkında her türlü bilgiye anında ulaşması ve bu yolla kötü sürprizlerle karşılaşmasının önüne geçilmesi garanti altına alınmıştır” diye konuştu.


Yeni Akit Gazetesi
Haber Tarihi: 27 Nisan 2018 Cuma 11:49
  1. Ulaştırma
  2. Denizcilik ve Haberleşme Bakanı Ahmet Arslan
  3. Elektronik Haberleşme Sektörüne İlişkin Tüketici Hakları Yönetmeliği

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