Elektronik haberleşmede yatırım hamlesi! 2019’da 10.2 milyar lira harcandı

Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Adil Karaismailoğlu, “Bu yatırım ivmesi, ülkemizin dijital dönüşümü gerçekleştirme, fiber altyapıları çok daha hızlı ülkenin her noktasına götürme, 5G ve ötesi teknolojilere geçme hamlesinin başarılı olması için gerekli” değerlendirmesinde bulundu.

Satış gelirleri de arttı

Geçen yılın son çeyreğinde 17,6 milyar liraya ulaşan elektronik haberleşme sektöründeki operatör gelirlerinin yıl toplamında 2018’e göre yüzde 13’lük artış göstererek 66,7 milyar lirayı geçtiğini söyleyen Bakan Karaismailoğlu, Türk Telekom ve mobil operatörler dışında kalan diğer operatörlerin net satış gelirlerinin 2019’da 16 milyar lirayı geçerek bir önceki yıla göre yaklaşık yüzde 15 arttığını kaydetti.

“Mobil abone sayısı 80.8 milyona yükseldi”

Geçen yılın sonu itibarıyla mobil abone sayısı 80,8 milyona yükselirken, mobil abone yaygınlığının (penetrasyon) ise yüzde 97’nin üzerinde gerçekleşti.

Süreci değerlendiren Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Adil Karaismailoğlu, “4,5G hizmetinin bu kadar kısa sürede ülke genelinde yaygınlık kazanarak abonelerin yüzde 92’sinin tercihi olması, 5G ve ötesi teknolojilerin ülkemizde önemli bir potansiyel oluşturacağı konusunda da fikir veriyor. Ülkemizin her noktası ve her vatandaşımızın 4,5G hizmetinden yararlanabilmesi için operatörler yoğun yatırım yapıyor” ifadelerini kullandı.