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Teknoloji Elektronik güvenlik pazarında asıl büyüme 2024’te
Teknoloji

Elektronik güvenlik pazarında asıl büyüme 2024’te

Pandeminin getirdiği duraklamayı geride bırakan elektronik güvenlik sektörü 2023 yılında toparlanma sinyalleri veriyor. Securitas Technology Avrupa Başkanı ve Türkiye CEO’su İsmail Uzelli, “Artan güvenlik endişeleri sektörün hayati önemini ortaya koyarken, büyüme için de olumlu bir beklenti oluşturuyor. Sektörümüz açısından tam normalleşmenin 2024 yılında başlayacağını öngörüyorum” dedi.

Yeniakit Publisher
2023-01-17 11:46:00 -
Elektronik güvenlik pazarında asıl büyüme 2024’te

Dünya çapında seyahat kısıtlamalarına ve tedarik zinciri ağlarında önemli bozulmalara neden olan pandemi, sadece halk sağlığını etkilemekle kalmadı, aynı zamanda küresel ekonomik faaliyetleri de ciddi şekilde etkiledi. Bu dönemde diğer tüm sektörlerde olduğu gibi elektronik güvenlik sektörü de beklenmedik zorluklarla karşı karşıya kaldı. Sektör, zorlu geçen iki yılın ardından 2022 yılında pandeminin getirdiği sorunları geride bırakarak, toparlanma sinyalleri verdi.

Securitas Technology Türkiye, istikralı büyümesini sürdürdü

Securitas Technology Avrupa Başkanı ve Türkiye CEO’su İsmail Uzelli, 2023 yılında da piyasa oyuncuları ve müşteriler açısından toparlanmanın devam edeceğini belirterek, “Artan güvenlik endişeleri, sektörümüzün hayati önemini ortaya koyarken büyüme için de olumlu beklenti yaratıyor. Sektörümüz açısından gerçek anlamda normalleşmenin ise 2024 yılında başlayacağını öngörüyorum” dedi.

Securitas Technology Türkiye’nin 2022 yılında istikrarlı büyümesini sürdürdüğünü vurgulayan Uzelli, “Ciro ve karlılık açısından yılsonu hedeflerimizi dolar bazında gerçekleştirdik. Şirketlerin sağlıklı büyümeleri için cirodan çok operasyonel karlılıkları önemlidir. Operasyonel karlılık noktasında da sürekli kendimizi geliştirerek, değiştirerek, inovatif yaklaşımımızla her zaman katma değer üretmeye devam ediyoruz.” diye konuştu.

KOBİ kanalını büyütecek

2023 için gelecek projeksiyonu yapmanın zor olduğuna dikkat çeken İsmail Uzelli, şöyle devam etti: “Bilinmezliklerin çok olduğu ve her adımımızı temkinli atmamız gereken bir yıla girdik. Hızlı, yaratıcı ve güvenilir bir çözüm ortağı olma vizyonumuzla 2023 yılında da müşterilerimize katma değerli hizmetler sunmaya devam edeceğiz. Türkiye’de çalıştığımız 5 ana hizmet alanına, bu yıl Endüstriyel Tesisler ile Turizm ve Otelcilik segmentlerini de ekledik. Bu alanlara özel çalışacak ekipler kurduk. Müşterilerimizin ihtiyaçlarını anlamaya yönelik geliştirmeleri yapabilmek için daha yakın iş birlikleri kuracağız. KOBİ kanalına sunduğumuz ürün portföyümüzü geliştirme kararı aldık. Türkiye’nin her yerindeki küçük ve orta ölçekli şirketlere çözümlerimizi sunmak için adımlarımızı hızlandırıyoruz.”

Video analizi teknolojisi hızlanacak

2023 yılında öne çıkacak trendleri de değerlendiren Uzelli, “Bulut, veri analizi, yapay zeka, nesnelerin interneti, 2023 yılında güvenlik endüstrisinde hakimiyetini artıracağını düşündüğüm teknolojiler arasında. Yapay zeka, bir süredir belirli güvenlik ve iş süreçlerini otomatikleştirmek için kullanılıyor, ancak daha yaygın hale gelecek ve önümüzdeki yıllarda yeni ve heyecan verici kullanım alanlarının ortaya çıktığını göreceğiz. Özellikle video analizi teknolojisi hızlanacak. Robotlar, dronelar, 5G de önemli trendler arasında yer alacak. Biyometrik teknolojiler önümüzdeki 3-4 yıl içinde çok daha hızlanarak büyüyecek. Dünya Ekonomik Forumu’nun raporuna göre, yaygın siber suç tehdidi ve siber güvenlikteki güvenlik açıkları, önümüzdeki on yılda işletmelerin, hükümetlerin ve halkın karşı karşıya kalacağı en ciddi riskler olarak öne çıkıyor. Bu nedenle siber güvenlik ve beraberinde veri gizliliği, kendimizi geliştirmeyi düşündüğümüz alanlar arasında yer alıyor” açıklamasını yaptı.

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