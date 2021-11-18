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Ekonomi Elektrikte yeni dönem! Dar gelirlilere düşük fatura
Ekonomi

Elektrikte yeni dönem! Dar gelirlilere düşük fatura

Hükûmet, dar gelirlilerin elektrik zamlarından etkilenmemesi için faturalarda kademeli tarife modeline geçiyor. Yeni sisteme göre, elektriği tasarruflu kullananlar için düşük tarife belirlenirken fazla tüketimde ise maliyet katlanacak.

Yeniakit Publisher
2021-11-18 09:12:00 -
Elektrikte yeni dönem! Dar gelirlilere düşük fatura

AK Parti milletvekilleri tarafından önceki gün TBMM Başkanlığına sunulan torba teklifte, elektrik abonelerini ilgilendiren önemli bir düzenleme yer aldı.

Buna göre, EPDK, abonelere tüketim miktarlarına göre farklı tarifeler belirleyecek. AK Parti ekonomi kurmayları, düzenlemenin özellikle dar gelirlilerin elektrik fiyatları artışlarından etkilenmemesi amacıyla getirildiğini kaydetti.

Tarifeler belirlenecek

Yasa çıktıktan sonra EPDK aylık olarak tüketilecek elektrik miktarına ilişkin tarifeleri belirleyecek. Belli bir kilovatsaat sınırının altında kalanların tarifeleri daha düşük hesaplanacak. Aylık belli bir tüketime kadar tarifeler düşük tutulacak. Elektriği tasarruflu kullananlar için düşük tarife belirlenirken fazla tüketimde ise maliyet katlanacak.

Teklifin gerekçesinde “Enerji verimliliğini artırmak amacıyla aynı abone grubunda yer alsa bile maliyet bazlı tarife metodunun yanında elektrik enerjisinin tasarruflu kullanılmasını teşvik edici, benzer abone gruplarında fazla tüketim yapanların fazla tüketimin maliyetine katlanması amaçlanmaktadır. Bu düzenleme ile maliyetler için bir çalışma yapılması, gerekli olan abone grubu için normal tüketim miktarına uygun olarak bir kademe belirlenmesi ve oluşan tüketim artışından kaynaklanan ilave maliyetlerin bu kademe üstünde tüketim yapar aynı abonelere yansıtılması amaçlanmaktadır” denildi. 

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