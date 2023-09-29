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Ekonomi Elektrikte fiyat tarifesi belli oldu! 1 Ekim'den itibaren geçerli...
Ekonomi

Elektrikte fiyat tarifesi belli oldu! 1 Ekim'den itibaren geçerli...

Yeniakit Publisher
2023-09-29 09:56:00 - 2023-09-29 09:57:44
Elektrikte fiyat tarifesi belli oldu! 1 Ekim'den itibaren geçerli...

1 Ekim'den itibaren geçerli olacak yeni elektrik fiyat tarifesi belirlendi. Yeni tarifeye göre, konut aboneleri için zam yapılmazken, sanayi ve ticarethane abonelerinin kullandığı elektriğe ise yüzde 20 oranında zam yapıldı.

1 Ekim'den itibaren geçerli olacak yeni elektrik fiyat tarifesi belirlendi.

Sektör kaynaklarından edinilen bilgilere göre, konut aboneleri için zam yok. Sanayi ve ticarethane abonelerinin kullandığı elektriğe ise yüzde 20 oranında zam yapıldı.

100 kwh tüketimde mesken abonesi için fatura bedeli 150 TL olarak aynı kalacak.

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