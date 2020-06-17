Elektrikte faturalar kabardı aboneler taksit istiyor
Corona virüsüyle (Covid-19) mücadelenin hız kazandığı mart, nisan, mayıs ile haziranda elektrik abonelerini rahatlatacak adımlar atıldı. Bu adımlar sayesinde nefes alan ancak 1 Temmuz sonrasında yüklü bir faturayla karşı karşıya kalacak olan abonelerden enerji dağıtım şirketlerine “Borçlarımız taksitlendirilsin, zamana yayılsın” çağrısı geldi.
Buğra Kardan
Dünyayı derinden sarsan yeni tip Corona virüsüne (Covid-19) karşı alınan tedbirler kapsamında tüm konutlara ve bin liraya kadar borcu olan ticarethanelere elektrik kesintisi uygulanmaması olumlu yankı uyandırdı. Mart, nisan, mayıs ve haziran aylarını sıkıntısız geçiren vatandaşları temmuz korkusu sardı.
Vadeli ödeme önerisi
Zira hayatın normale döneceği 1 Temmuz’dan itibaren borçlu aboneler, takibe alınacaklar. Şirketler, abonelere uyarı yazısı gönderecek ardından yasal süreci başlatacaklar. Elektrik kullanıcıları, bu durum karşısında tedirgin olup her platformda “Biriken borçlarımız vadelere bölünsün” talebinde bulunuyorlar.
Zam yerine indirim olmalı
Tüketici Başvuru Merkezi Onursal Başkanı Aydın Ağaoğlu da Yeni Akit’e yaptığı açıklamada, Covid-19’un hanelerin giderlerini arttırdığını, gelirlerini daralttığını dile getirdi. Enerji dağıtım firmalarının bu durumu görmeleri ve anlayışlı olmaları gerektiğini belirten Ağaoğlu, “Petrol fiyatlarının geriye geldiği de dikkate alınarak elektrik faturalarına indirim uygulanmalıdır. Duyarlı olunmalı, pandeminin yol açtığı sıkıntılar görmezden gelinmemelidir” dedi.
uygun fiyat olsun
Ağaoğlu, elektrik kesintisine gidilmemesi gerektiğini kaydederek, “Dağıtım firmalarımız da yüksek kâr marjıyla çalışmamalı, uygun fiyattan hizmet sunmalılar” ifadesini kullandı.
EPDK’YA ÇAĞRIDA BULUNDU
Ağaoğlu, tüketicilere ise “Dağıtıcılara borçlarınızı taksitlendirmeleri için başvuruda bulunun. Bu başvurunuzu mutlaka ve mutlaka Enerji Piyasası Düzenleme Kurumu’na (EPDK) da iletin. Kurumu durumunuzla ilgilenmeye, sorununuza el atmaya davet edin. EPDK, tüketicilerin bu talebine karşılık verecektir ” diye seslendi.