Elektrikte faturalar kabardı aboneler taksit istiyor

Buğra Kardan

Dünyayı derinden sarsan yeni tip Corona virüsüne (Covid-19) karşı alınan tedbirler kapsamında tüm konutlara ve bin liraya kadar borcu olan ticarethanelere elektrik kesintisi uygulanmaması olumlu yankı uyandırdı. Mart, nisan, mayıs ve haziran aylarını sıkıntısız geçiren vatandaşları temmuz korkusu sardı.

Vadeli ödeme önerisi

Zira hayatın normale döneceği 1 Temmuz’dan itibaren borçlu aboneler, takibe alınacaklar. Şirketler, abonelere uyarı yazısı gönderecek ardından yasal süreci başlatacaklar. Elektrik kullanıcıları, bu durum karşısında tedirgin olup her platformda “Biriken borçlarımız vadelere bölünsün” talebinde bulunuyorlar.

Zam yerine indirim olmalı

Tüketici Başvuru Merkezi Onursal Başkanı Aydın Ağaoğlu da Yeni Akit’e yaptığı açıklamada, Covid-19’un hanelerin giderlerini arttırdığını, gelirlerini daralttığını dile getirdi. Enerji dağıtım firmalarının bu durumu görmeleri ve anlayışlı olmaları gerektiğini belirten Ağaoğlu, “Petrol fiyatlarının geriye geldiği de dikkate alınarak elektrik faturalarına indirim uygulanmalıdır. Duyarlı olunmalı, pandeminin yol açtığı sıkıntılar görmezden gelinmemelidir” dedi.

uygun fiyat olsun

Ağaoğlu, elektrik kesintisine gidilmemesi gerektiğini kaydederek, “Dağıtım firmalarımız da yüksek kâr marjıyla çalışmamalı, uygun fiyattan hizmet sunmalılar” ifadesini kullandı.

EPDK’YA ÇAĞRIDA BULUNDU

Ağaoğlu, tüketicilere ise “Dağıtıcılara borçlarınızı taksitlendirmeleri için başvuruda bulunun. Bu başvurunuzu mutlaka ve mutlaka Enerji Piyasası Düzenleme Kurumu’na (EPDK) da iletin. Kurumu durumunuzla ilgilenmeye, sorununuza el atmaya davet edin. EPDK, tüketicilerin bu talebine karşılık verecektir ” diye seslendi.