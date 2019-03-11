Elektrikte de hedef yerli ve yenilenebilir

Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Fatih Dönmez, Bakanlık olarak Türk insanının soğukta, karanlıkta ve yolda kalmaması için çalıştıklarını söyledi.

İhracat ithalatı aştı

Geçmişte Türkiye’nin, tükettiği elektriği üretecek sistemden yoksun olduğuna işaret eden Dönmez, “Son 15 yılda hem kamu hem özel sektör olarak bu alanda, elektrik tarafı için söylüyorum, yaklaşık 100 milyar dolarlık bir yatırım yaptık. Bunun neticesinde de bugün elektrik kesintisi ve kısıntısından bahsetmiyoruz. Daha 2 sene öncesine kadar elektriği de ithal ediyorduk ama son 2 yıldır elektrik ihracatımız elektrik ithalatımızdan daha fazla oldu” dedi.

Fatih Dönmez, Türkiye’nin, birincil enerji kaynağı açısından doğal gaz ve petrol gibi ürünleri ithal etmeye devam ettiğini, bunu azaltmak için de bir hamle başlattıklarını söyledi.

Yerli kaynakla üretim

Dönmez, “Daha çok yerli, daha çok yenilenebilir kaynaklara nasıl ağırlık vereceğimizin gayreti içindeyiz. Geçtiğimiz yıl ürettiğimiz elektriğin yaklaşık yarısını yerli kaynaklardan ürettik. Bu yıl ocak ayında yüzde 60’la başladık. Hedefimiz, ürettiğimiz elektriğin yüzde 60-65’ini yerli ve yenilenebilir kaynaklardan elde etmek” diye konuştu.