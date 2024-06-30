Elektrikli ve hidrojen derken amonyak motor çıktı! Hangisi geleceğin motoru olacak

Otomotiv endüstrisi hızla değişiyor ve çevre bilinci her geçen gün daha da artıyor. Elektrikli araçlar (EV’ler) herkesin dilinde olsa da, Toyota ve Çin’in Guangzhou Otomobil Grubu (GAC) iş birliği ile ortaya çıkan yeni bir alternatif, geleceğin motor teknolojisi konusunda kafaları karıştırdı. Peki içten yanmalı amonyak motor, hidrojen motorun yerini mi alacak?

Japonya’dan yeni yakıt ve motor teknolojisi: Hidrojen yerine amonyak

Toyota ve GAC, fosil yakıtlarla çalışan motorların yerini alabilecek çevre dostu bir motor geliştirdi. Bu motor, amonyak kullanarak çalışıyor ve yandığında çok az miktarda karbondioksit salıyor. Yani çevreye zararı neredeyse yok denecek kadar az. 2.0 litrelik elektronik kontrollü dört silindirli motor, 161 beygir gücü üretiyor ve sıradan benzinli motorlara göre yüzde 90 daha az zararlı.

Amonyak, bir nitrojen atomu ve üç hidrojen atomundan oluşuyor (NH3), bu da onu karbonu ikame etmek için mükemmel bir bileşik haline getiriyor. Ayrıca, tarım ve imalat sanayilerinde yaygın olarak kullanılması, üretim altyapısının büyük ölçüde hazır olduğu anlamına geliyor. Ancak, amonyağın kişisel araçlarda yakıt olarak kullanılması bazı zorlukları beraberinde getiriyor.

Öncelikle, amonyak sentezi enerji yoğun bir süreç ve çevresel etkileri ancak rüzgar veya güneş enerjisi gibi temiz enerji kaynakları kullanılarak azaltılabilir. Ayrıca, amonyak toksik bir kimyasal ve yanma potansiyeline sahip. Son olarak, oldukça korozif olduğundan uzun süre taşınması veya depolanması güvenli değil.

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Japonlara göre, tüm bu zorlukların üstesinden gelinebilirse, amonyak geleceğin yakıtı olabilir. Toyota, hibrit ve hidrojen yakıt hücresi teknolojilerindeki geçmiş başarılarıyla uyumlu olarak, batarya ile çalışan elektrikli araçlar dışında da yeni çözümler aramaktan vazgeçmediğini gösteriyor.

Elektrikli araçların pazar kabulü önemli ölçüde artmış olsa da, amonyak motoru konsepti, içten yanmalı motorların düşük karbonlu bir çevrede bile önemini koruyabileceğini gösteriyor. Ancak, amonyak üretimi, taşınması ve gerekli altyapının oluşturulması konularındaki sorunlar çözülmeden, amonyağın binek otomobiller için yaygın bir yakıt haline gelmesi kısa vadede mümkün gibi durmuyor.

Toyota ve GAC’nin birlikte geliştirdiği amonyak motor, çok daha düşük CO2 seviyelerine ulaşma vaadini taşısa da, şu anda EV’lere veya geleneksel içten yanmalı motor teknolojilerine tam anlamıyla alternatif olamayacak gibi görünüyor.



Kaynak: Shiftdelete