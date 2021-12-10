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Ekonomi Elektrikli ve hibrit araçlar İstanbul’da görücüye çıktı
Ekonomi

Elektrikli ve hibrit araçlar İstanbul’da görücüye çıktı

Türkiye’de ilk defa gerçekleştirilecek olan elektrikli ve hibrit araçlar fuarı “e-drive TURKEY”, teknoloji ve elektrikli araç severlere kapılarını açtı.

Yeniakit Publisher
2021-12-10 15:06:00 -
Elektrikli ve hibrit araçlar İstanbul’da görücüye çıktı

Yenikapı’daki Dr. Mimar Kadir Topbaş Sanat ve Gösteri Merkezi’nde, 12 Aralık’a kadar devam edecek fuarda, elektrikli ve hibrit araç üreticileri, distribütörleri, şarj operatörleri, ekipman üreticileri, otonom sürüş ve araçlar arası iletişim sistemleri geliştiricileri bir araya geliyor. Fuarda, scooter ve bisiklet deneyim alanı ile dış alanda yer alacak otomobil deneyim alanı, ziyaretçilerin araçları sadece görmesini değil, aynı zamanda test edebilmesine de imkan tanıyor. Çevrim içi kayıt yaptıranların ücretsiz katılabildiği etkinlikte, elektromobilite alanında faaliyet gösteren firmalar en yeni ürün, hizmet ve teknolojilerini sergilerken, takvim boyunca düzenlenecek konferanslarda, yurtiçi ve yurtdışından sektör temsilcileri ve kanaat önderleri bilgi birikimleri ve deneyimlerini ziyaretçilerle paylaşacak.

Öte yandan fuar, çevre dostu özellikleri ile de dikkati çekiyor. e-drive TURKEY temasına uygun olarak basılı yaka kartı, katalog veya davetiye kullanımına yer verilmeyerek kağıt kullanımı sıfıra indiriliyor. Fuar ile ilgili tüm detaylara “www.edriveturkey.com” internet sitesi üzerinden erişilebiliyor. Ayrıca Apple App Store ve Google Play Store’dan indirilecek e-drive Turkey Uygulaması, hem girişteki dijital yaka kartını içeriyor hem de etkinlik sırasında birçok etkileşim fırsatı sunuyor.

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