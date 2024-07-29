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Yerel Elektrikli scooterlı gencin çarptığı yaşlı adam öldü
Yerel

Elektrikli scooterlı gencin çarptığı yaşlı adam öldü

Yeniakit Publisher
2024-07-29 15:24:00 -
Elektrikli scooterlı gencin çarptığı yaşlı adam öldü

Balıkesir'in Erdek ilçesinde, elektrikli scooterlu gencin çarptığı Lütfü Demir (80) hayatını kaybetti.

Kaza, Balıkesir'in Erdek ilçesi Ocaklar Mahallesi, Hüseyin Durak Caddesi üzerinde meydana geldi. Scooter ile seyir halinde olan A.Y. (15), o sırada yaya geçidinden yolun karşısına geçmeye çalışan Lütfü Demir'e çarptı. Kaza sonucu yere düşen Lütfü Demir kafasını çarparak yaralandı. 112 acil ekipleri tarafından ambulansla hastaneye sevk edilen Lütfü Demir, yoğun bakımdaki tedavisinin 14'üncü gününde hayatını kaybetti.

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