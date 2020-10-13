Elektrikli scooter'a sınırlama geliyor

AK Parti Grup Başkanvekili Mehmet Muş, Çevre Ajansı, bisiklet yolu, elektrikli scooter ve bisiklet şeritleri için kanun teklifini TBMM Başkanlığına sunduklarını bildirdi.

AK Parti Grup Başkanvekili Mehmet Muş düzenleme ile ilgili olarak “Elektrikli scooter ve bisiklet yolu şeridi tanımı kanun kapsamına alınıyor. Karayolları Genel Müdürlüğüne elektrikli scooter’ların gidebileceği alanları inşası görev ve yetki verilmekte. Karayolarında bulunan bisiklet yolarında ve şeritlerinde elektrikli bisiklet ve scooterların kullanma yaşı 15 olarak belirlenecek. Yani 15 yaşından küçük olanlar bunları kullanamayacaklar. Ayrıca 50 kilometre üzeri otoyollarda kullanılamayacak. Elektrikli scooter kullananlar herhangi bir yük taşımayacaklar, sadece sırt çantası taşıyabilecekler. Büyükşehir ve ilçe Belediyeleri'ne bisiklet ve scooter’ların park ve şarj istasyonları yapma görevini getirmiş olacağız” dedi.

Çevre Ajansının faaliyetleri hakkında da bilgi veren Muş “Ambalajların tekrar sisteme dönüştürülmesini organize edecek. Sistemle beraber cam, plastik ve alüminyumdaki dönüşüm oranı yüzde 90’a çıkacak. Piller, elektronik, akümülatör, lastik gibi ürünlerin geri dönüşümü sağlanacak. İlk yıl beklediğimiz istihdam 7 bin 500. Yirmi yıl içinde 6 milyar avro katkı ve 12 bin istihdam hedefliyoruz” dedi. Çevre Kanunu’nda da değişiklikler yaptıklarını ifade eden Muş “Depozito sistemine dâhil olmayan satış noktalarına her metrekare için 100 TL’lik idari para cezası geliyor. Atık yönetim sistemini kurmayanlar ve kurduklarını beyan etmeyenlere 20 bin TL, benzin, naftalin depolanması, dolumu, nakliyesi konusunda Bakanlık tarafından belirlenen esaslara uymayanlara 60 bin TL, akaryakıt istasyonlarına 30 bin TL, tankerlere 3 bin TL idari para cezası gelecek. Umuma açık yerlerde çevreyi kirletenlere bin TL idari para cezası gelecektir” diye konuştu.