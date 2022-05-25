  • İSTANBUL
  • İMSAK
    00:00
    GÜNEŞ
    00:00
    ÖĞLE
    00:00
    İKİNDİ
    00:00
    AKŞAM
    00:00
    YATSI
    00:00
  • 0.0
  • 0.0
  • 0.0
Size daha doğru veriler sunabilmemiz için
lütfen konumunuzu seçin.
Aktüel Elektrikli scooter sürücülerine ceza
Aktüel

Elektrikli scooter sürücülerine ceza

Antalya'da kurallara aykırı elektrikli scooter kullanan sürücülere para cezası kesildi.

Yeniakit Publisher
2022-05-25 18:43:00 -
Elektrikli scooter sürücülerine ceza

Antalya'nın Alanya ilçesinde kurallara aykırı elektrikli scooter kullanan sürücülere para cezası kesildi.

Alanya İlçe Emniyet Müdürlüğü Trafik Şube Büro Amirliği ekipleri kurallara aykırı şekilde scooter kullanan kişilere yönelik denetim yaptı.

Güllerpınarı Mahallesi Ahmet Tokuş Bulvarı üzerinde yapılan denetimde polis ekipleri, uygulamada kaldırımda ve ters yönde giden scooter sürücülerine ceza uyguladı. Kurallara uyan sürücüler de durdurularak, bilgilendirildi.

Denetimlerde 9 kişiye bin 995 lira para cezası kesildi.

1
Haberle ilgili yorum yapmak için tıklayın.
x

WhatsApp İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Bip İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Bip İhbar Hattı

Yaay İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Yaay