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Elektrikli sandalye ile idam edildi! Son sözleri şaşırttı

ABD'nin Tennessee eyaletinde bir kadını öldürmekten 36 yıldır cezaevinde olan mahkum, zehirli iğne yerine elektrikli sandalye ile infazı seçti.

07 Aralık 2018 Cuma 10:43
Elektrikli sandalye ile idam edildi! Son sözleri şaşırttı

ABD'nin Tennessee eyaletinde zehirli iğneyle acı çekmek istemediğini söyleyen bir idam mahkumu, elektrikli sandalyeyle infaz edildi.

1981 yılında zihinsel özürlü bir kadını öldüren David Earl Miller, Perşembe akşamı idam edildi. 61 yaşındaki Miller, 36 yıldır hapisteydi.

"Ölüm vuruşu başlıyor"

Amerikan medyası, mahkumun infazdan önce son olarak "Ölüm vuruşu başlıyor" dediğini bildiriyor. Çok sayıda medya üyesi, idam haberini yapmak üzere Riverbend Yüksek Güvenlikli Cezaevi'ne geldi. Dışarıda ise, ölüm cezasına karşı çıkanlar gösteri yaptı.

Miller, Tennessee eyaletinde 1960'tan beri elektrikli sandalyeyle idam edilen üçüncü mahkum oldu.

İnfaz yöntemini mahkum seçiyor

Tennessee eyaleti, 1999'dan önce işlenen suçlarda hüküm giyen mahkumlara zehirli iğne yerine elektrikli sandalyeyi seçme hakkı tanıyor.

Eyalette Ağustos ayındaki bir infazda Billy Ray Irıck adlı bir mahkumun, zehirli iğneden sonra 20 dakika can cekiştiği açıklanmıştı. Bunun üzerine Edmund Zagorski adlı 63 yaşındaki başka bir mahkum da elektrikli sandalye talebinde bulunmuştu.

Eyalette bazı mahkumların idam mangası tarafından kurşuna dizilme talebiyle açtığı dava henüz sonuçlanmadı.

Komşu eyalet Alabama'da bu yılın başlarından itibaren idamlar nitrojen gazı odasında da infaz edilebiliyor.

50'den fazla mahkum başvuru yaptı

Eyalette 50'den fazla mahkum zehirli iğne yerine cezalarının bu yolla infaz edilmesi talebinde bulundu.

ABD'de hiçbir eyalette elektrikli sandalye ana infaz yöntemi değil. 1890'lara kadar ABD genelinde idam mahkumlarının cezası asılarak infaz ediliyordu. Sonra bunun yerini elektrikli sandalye aldı.

Zehirli iğneyle ilk infaz 1982'de Teksas'ta gerçekleştirildi ve daha acısız olduğu öne sürülen bu yöntem tüm eyaletlere yayıldı.

Ancak zaman zaman ilacın etkisini normalden daha uzun sürede göstermesi üzerine bu yöntem tartışılmaya başlandı.

ABD'de bu yıl 23 kişi idam edildi. Ülkede 2800'e yakın idam mahkumunun bulunduğu belirtiliyor.

Haber Tarihi: 07 Aralık 2018 Cuma 10:43
  1. ABD
  2. Tennessee eyaleti
  3. İdam
  4. David Earl Miller
  5. Elektrikli sandalyeyle idam

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