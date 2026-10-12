  • İSTANBUL
  • İMSAK
    00:00
    GÜNEŞ
    00:00
    ÖĞLE
    00:00
    İKİNDİ
    00:00
    AKŞAM
    00:00
    YATSI
    00:00
  • 0.0
  • 0.0
  • 0.0
SON DAKİKA
Faydaları saymakla bitmiyor: Kendiliğinden yetişiyor, Anadolu'da kovalarla toplanıyor! Türkiye bunu konuşuyor: A Milli Takım'da Abdullah Avcı sesleri! Arda Turan'da pürüz Kronik yaraların iyileşmesine mi? Tatlılara ekleniyor ama asıl marifeti başka Bakın tanıyabilecek misiniz? Futbolun yıldızları şöhretten önce böyle görünüyordu 1600 yıllık kapının sırrı ortaya çıktı! Meğer dönüşte buradan geçiyorlarmış! Kars, dağcıların ve doğaseverlerin yeni gözdesi: Mermi sesleri kesildi doğa sporları zirve yaptı Dünyada sadece 4 ülke yapabiliyor: Türkiye başardı, gökyüzünün yeni kralını yaptı Dikkat! Bazı bölgelere sağanak yağış geliyor: Vatandaşlara
Kadın - Aile
7
Yeniakit Publisher
Faydaları saymakla bitmiyor: Kendiliğinden yetişiyor, Anadolu'da kovalarla toplanıyor!

Milli İradenin Sesi Yeni Akit

Türkiye ve dünyadaki gelişmeleri yakından takip etmek için Google listenize Yeni Akit'i ekleyin.

⭐ Bizi Google'da Takip Et
Haber Merkezi Giriş Tarihi:

Faydaları saymakla bitmiyor: Kendiliğinden yetişiyor, Anadolu'da kovalarla toplanıyor!

Dağlarda, yol kenarlarında ve çalı aralarında kendiliğinden yetişen bu kırmızı şifa deposu, sonbaharın gelmesiyle Anadolu'da kovalarla toplanmaya başlandı...

#1
Foto - Faydaları saymakla bitmiyor: Kendiliğinden yetişiyor, Anadolu'da kovalarla toplanıyor!

İşte doğanın sunduğu bu mucizevi meyvenin bilinmeyen faydaları ve en doğru tüketim şekli…

#2
Foto - Faydaları saymakla bitmiyor: Kendiliğinden yetişiyor, Anadolu'da kovalarla toplanıyor!

Sonbahar aylarının gelmesiyle birlikte Anadolu'nun dört bir yanında yetişen kuşburnu mesaisi başladı. Hiçbir bakım veya ilaçlama gerektirmeden dağlarda ve çalı boylarında kendiliğinden yetişen kuşburnu, köylüler tarafından kovalarla toplanarak kışa hazırlık için mutfaklardaki yerini alıyor. Ekşimsi tadı ve canlı kırmızı rengiyle bilinen bu meyve, sanılanın aksine portakaldan katbekat daha yüksek oranda C vitamini barındırıyor.

#3
Foto - Faydaları saymakla bitmiyor: Kendiliğinden yetişiyor, Anadolu'da kovalarla toplanıyor!

Bağışıklık sistemini çelik gibi güçlendirmekten eklem ağrılarını hafifletmeye kadar pek çok derde deva olan kuşburnunun öne çıkan faydalarını ve kışa girmeden mutlaka bilmeniz gereken tüketim sırlarını derledik. PORTAKALI UNUTTURAN C VİTAMİNİ DEPOSU Yapılan araştırmalar, taze kuşburnunun turunçgillere kıyasla çok daha yüksek oranda C vitamini içerdiğini ortaya koyuyor. Öyle ki, 100 gram kuşburnu, günlük C vitamini ihtiyacının katbekat fazlasını tek başına karşılayabilecek güce sahip. Bağışıklığı Çelik Gibi Güçlendirir: Soğuk algınlığı, grip ve üst solunum yolu enfeksiyonlarına karşı vücudun savunma mekanizmasını zirveye çıkarır.

#4
Foto - Faydaları saymakla bitmiyor: Kendiliğinden yetişiyor, Anadolu'da kovalarla toplanıyor!

Eklem Ağrıları ve Kireçlenmeye Birebir: İçeriğindeki anti-inflamatuar bileşenler sayesinde özellikle diz ve eklem kireçlenmelerinde iltihabı azaltarak hareket kabiliyetini artırır. Gençlik İksiri (Cilt Sağlığı): Yüksek antioksidan ve A vitamini içeriği sayesinde kolajen üretimini destekler, cildin daha parlak ve esnek kalmasına yardımcı olur. Sindirimi Düzenler: Doğal bir lif kaynağı olan kuşburnu, bağırsak tembelliğini giderir ve midedeki şişkinliği rahatlatır.

#5
Foto - Faydaları saymakla bitmiyor: Kendiliğinden yetişiyor, Anadolu'da kovalarla toplanıyor!

Kalp ve Damar Dostu: Kötü kolesterolün dengelenmesine katkı sağlayarak damar sağlığını korur. KUŞBURNUNU TÜKETİRKEN BU HATAYI YAPMAYIN! Kuşburnundan maksimum fayda sağlamak için hazırlama aşamasında yapılan kritik bir hataya dikkat etmek gerekiyor: Aşırı kaynatmak. C Vitaminini Öldürmeyin: C vitamini ısıya karşı oldukça hassastır. Kuşburnunu saatlerce yüksek ateşte kaynatmak, içindeki vitamin değerinin büyük kısmını yok eder. Doğru Çay Demleme Yöntemi: Kurutulmuş veya hafifçe ezilmiş kuşburnu tanelerini kaynar suyun içine atıp tencerede kaynatmak yerine; kaynamış ve 1-2 dakika dinlenmiş sıcak suya ekleyerek 10-15 dakika demlemeye bırakın.

#6
Foto - Faydaları saymakla bitmiyor: Kendiliğinden yetişiyor, Anadolu'da kovalarla toplanıyor!

Meyvenin iç kısmında bulunan minik tüyler boğazı tahriş edebileceği için çayınızı süzgeçten veya ince bir tülbentten geçirerek içmeniz önerilir. Geleneksel Lezzet: Anadolu'da kurutularak çayı yapılan kuşburnu; aynı zamanda ezilerek marmelat, mürdüm eriği veya pestil şeklinde de kış sofralarının vazgeçilmez lezzetleri arasında yer alıyor.

Haberle ilgili yorum yapmak için tıklayın.
Hasan Basri Yalçın, ‘Bir büyükşehir daha AK Parti’ye geçecek’ demişti! Hangisi olduğunu Ahmet Hakan açıkladı
Gündem

Hasan Basri Yalçın, ‘Bir büyükşehir daha AK Parti’ye geçecek’ demişti! Hangisi olduğunu Ahmet Hakan açıkladı

Hürriyet Gazetesi yazarı Ahmet Hakan, AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Hasan Basri Yalçın’ın ‘Yakında bir büyükşehir Belediyesi daha AK Part..
Cem Yılmaz’ın saatinin fiyatı ağızları açık bıraktı: Zaman da yolculuk da yaptırıyor mu?
Kültür - Sanat

Cem Yılmaz’ın saatinin fiyatı ağızları açık bıraktı: Zaman da yolculuk da yaptırıyor mu?

Saat koleksiyonu ile bilinen komedyen Cem Yılmaz'ın Japon uruşi boyama tekniğiyle tasarlanan Chopard marka saatinin fiyatı ağızları açık bır..
Antalya’dan otobüse binip Konya’ya gitti! Polise anlattıkları korkunç gerçeği ortaya çıkardı
Yerel

Antalya’dan otobüse binip Konya’ya gitti! Polise anlattıkları korkunç gerçeği ortaya çıkardı

Antalya’nın Kepez ilçesinde yaşanan korkunç olay, yüzlerce kilometre uzakta yapılan itirafla ortaya çıktı. Antalya’dan ayrılarak otobüsle Ko..
MHP milletvekili kaza yaptı: 1 ölü, 7 yaralı
Gündem

MHP milletvekili kaza yaptı: 1 ölü, 7 yaralı

Kahramanmaraş'ta konvoy halinde hareket eden MHP'li milletvekili Zuhal Karakoç'un içiresinde bulunduğu araç Afşin-Göksun karayolunda kaza ya..
Kudüs’e ne zaman girileceğini Bilal Erdoğan açıkladı! 1 Ocak’ta yine Galata’dayız
Gündem

Kudüs’e ne zaman girileceğini Bilal Erdoğan açıkladı! 1 Ocak’ta yine Galata’dayız

Londra Helal Forumuna katılan İbn Haldun Üniversitesi Mütevelli Heyeti Başkan Vekili Bilal Erdoğan, Gazze'deki insani durumun ateşkese rağme..
Suudi Arabistan ile İran arasında kritik temas
Dünya

Suudi Arabistan ile İran arasında kritik temas

Suudi Arabistan Dışişleri Bakanı Faysal bin Ferhan ile İran Dışişleri Bakanı Abbas Erakçi, bölgedeki gerilimi ve yürütülen çabaları görüştü...
x

WhatsApp İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23