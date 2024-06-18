Elektrikli otomobil üreticisi iflas etti! Şaşırtan karar geldi: Battık diyerek iflas başvurusunda bulundu!

Elektrikli araç üreticisi Fisker, iflas etti.

Şirket Pazartesi günü geç saatlerde varlıklarını satarak iflas işlemlerini başlattı.

Bir otomotiv tasarımcısı olan Henrik Fisker'in kurduğu şirket, hâlihazırdaki mal varlıklarını ve borçlarını da böylelikle açıklamış oldu.

Belgelere göre şirketin en büyük 20 alacaklısı bulunuyor.

FİSKER İFLAS ETTİ

Birkaç aydır yaşadığı sorunlar nedeniyle gündem olan elektrikli otomobil üreticisi Fisker resmî olarak iflas başvurusu yaptı.

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Şirket büyük bir otomobil üreticisinden mali destek alamadı ve kaçınılmaz son geldi.

Faaliyetler ciddi oranda azaldı.

Fisker, "Elektrikli araçlar sektöründeki diğer kuruluşlarda olduğu gibi, operasyonel verimliliğimizi etkileyen bir dizi sektöre özgü ve daha geniş ekonomik zorluklarla karşılaştık" açıklamasında bulundu.

Fisker Group Inc, Delaware'de sunduğu 11. Bölüm iflas beyanında borçlarını açıkladı.

Varlıklarını 500 milyon ila 1 milyar dolar, borçlarını ise 100 milyon ila 500 milyon dolar arasında sıraladı.

Farklı otomobil üreticiler Fisker'ı kurtarmak için harekete geçseler de firmanın büyük bir çıkmazda olduğu anlaşıldı.

Şirketin en büyük 20 alacaklısı arasında Adobe (NASDAQ:ADBE), Alphabet'in Google'ı (NASDAQ:GOOGL) ve SAP (SAPGF) da bulunuyor.