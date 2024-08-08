Elektrikli otomobil satışlarında şok düşüş! Nerdeyse yarı yarıya azaldı

Avrupa ve dünya çapında yavaşlayan elektrikli otomobil talebi, üreticileri gelecek planlarının ertelenmesine neden oluyor. Bazı markalar, yatırımlarını içten yanmalı motorlara kaydırma kararı alırken insanlar, geçtiğimiz yıllara kıyasla artık elektrikli araçlara pek fazla ilgi göstermiyor. Almanya’da tamamen elektrikli otomobil satışları Temmuz 2024’te, geçen yılın aynı ayına göre yüzde 37 gerilediği belirtildi.

Geçen yılın sonunda elektrikli otomobil teşviklerini kesmesinden bu yana en büyük düşüş olarak kayıtlara geçti. Almanya Federal Motorlu Taşımacılık Otoritesi tarafından paylaşılan verilere göre, temmuz ayında toplam 238 bin 263 yeni binek otomobilin kaydı yapıldı.

ELEKTRİKLİ OTOMOBİLLERİN PAYI YÜZDE 20’DEN YÜZDE 12,9’A GERİLEDİ

Elektrikli otomobillerin payı yüzde 20’den yüzde 12,9’a geriledi. Bu gerileme, yılın ilk çeyreğindeki yüzde 16’lık düşüşün ardından toparlanma bekleyen Almanları üzdü. Uzmanlar, elektrikli araçları daha pahalı hale getiren teşviklerin kaldırılmasının yanı sıra piyasada uygun fiyatlı elektrikli araçların eksikliğinin de bu düşüşe zemin hazırladığı belirtildi.

UBS analisti Patrick Hummel, elektrikli otomobillere talebin yavaşlaması nedeniyle Volkswagen’in gelirlerinin gelecek yıl 2 milyar euro azalabileceği ön görülüyor.

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