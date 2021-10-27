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Ekonomi Elektrikli otomobil devi fark attı! Türkiye'nin adımının doğru olduğu kanıtlandı
Ekonomi

Elektrikli otomobil devi fark attı! Türkiye'nin adımının doğru olduğu kanıtlandı

Hertz ile yapılan anlaşma sonrası piyasa değeri 1 trilyon doları aşan Tesla, neredeyse en büyük rakiplerinin toplam değerlerine erişti.

Yeniakit Publisher
2021-10-27 22:59:00 - 2021-10-27 23:07:23
Elektrikli otomobil devi fark attı! Türkiye'nin adımının doğru olduğu kanıtlandı

Elektrikli otomobilin geleceği ise bir kez daha tescillenmiş oldu. Türkiye'nin elektrikli araç hamlesinin ne kadar doğru olduğu da ortaya çıktı.

Türkiye'nin yerli ve milli otomobili için Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın liderliğinde Türkiye'nin Otomobili Girişim Grubu'nun (TOGG) çalışmaları devam ediyor.

Yerli otomobilin seri üretime geçeceği Gemlik'teki fabrika yükselmeye devam ederken Türkiye geri sayıma geçti.

Üretilecek modeller, büyük bir vizyon ile geleceğe yatırım amacıyla elektirik enerjisiyle çalışacak şekilde tasarlanmıştı.

Tesla'dan yeni rekor

Türkiye hedefine kilitlenmiş bir şekilde çalışmalarını yürütürken elektrikli araç denince akla gelen ilk marka olan Tesla yeni bir rekor kırdı.

Araç kiralama şirketi Hertz, elektrikli araç kiralama hizmetine yönelik yatırım kararının ardından Elon Musk'un kurduğu elektrikli otomobil üreticisi Tesla ile anlaşma imzaladı.

Piyasa değeri 1 trilyonu aştı

Anlaşmanın ardından Tesla'nın piyasa değeri yüzde 9'un üzerinde değer kazandı.

Anlaşmanın ardından hisse değeri 1000 dolara kadar ulaşan Tesla'nın piyasa değeri 1 trilyon doları geçti.

Rakiplerine büyük fark attı

Tesla, en büyük rakipleri Honda, Ford, BMW, Volkswagen ve Toyota gibi şirketlerin neredeyse tamamının toplam değerine ulaşmış oldu.

Hisseleri fırlatan 100 bin araçlık anlaşma

ABD'li araç kiralama firmalarından Hertz, bugün yaptığı açıklamada, elektrikli araç filosunu büyütmek için 2022 sonuna kadar 100 bin Tesla aracı sipariş ettiğini bildirmişti.

Müşterilerinin kasım ayı itibarıyla ABD'deki büyük pazarlarda ve Avrupa'daki belirli şehirlerde Tesla Model 3 araç kiralayabileceklerini belirten Hertz, şirketin küresel operasyonlarında yeni elektrikli araç şarj altyapısı da kuracağını açıklamıştı.

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