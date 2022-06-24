  • İSTANBUL
  • İMSAK
    00:00
    GÜNEŞ
    00:00
    ÖĞLE
    00:00
    İKİNDİ
    00:00
    AKŞAM
    00:00
    YATSI
    00:00
  • 0.0
  • 0.0
  • 0.0
Size daha doğru veriler sunabilmemiz için
lütfen konumunuzu seçin.
Dünya Elektrikli otomobil 3. kattan düştü: 2 ölü
Dünya

Elektrikli otomobil 3. kattan düştü: 2 ölü

Çinli elektrikli otomobil üreticisi Nio’nun Şanghay’daki merkez binasında bir aracın 3. kattan düşmesi sonucu 2 kişi hayatını kaybetti.

Yeniakit Publisher
2022-06-24 18:38:00 - 2022-06-24 18:59:32

Çinli elektrikli otomobil üreticisi Nio, araçlarından birinin Şanghay’daki merkezinin üçüncü katından düşmesi sonucu 2 kişinin hayatını kaybettiğini açıkladı.

Çinli elektrikli otomobil üreticisi Nio’nun Şanghay’daki merkez binasında bir araç 3. kattan aşağı düştü. Kazanın ardından firma yetkilileri, aracın içindeki 2 kişinin hayatını kaybettiğini, kazanın nedeninin ise henüz bilinmediğini söyledi.

"Kaza araçtan kaynaklanmıyor"

 

Yetkililer tarafından yapılan açıklamada, "Şirketimiz, kazanın nedeninin araştırılması için polisle işbirliği yapmıştır. Olay yerindeki durumun analizine dayanarak bunun bir kaza olduğunu ve araçtan kaynaklanmadığını söyleyebiliriz. Hayatını kaybeden meslektaşlarımızın yaşadığı kazadan dolayı çok üzgünüz. Ailelerine taziyelerimizi iletiyoruz" denildi.

 

1
Haberle ilgili yorum yapmak için tıklayın.

Yorumlar

Hayri

Otonom sürüş...
x

WhatsApp İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23