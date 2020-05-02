  • İSTANBUL
  • İMSAK
    00:00
    GÜNEŞ
    00:00
    ÖĞLE
    00:00
    İKİNDİ
    00:00
    AKŞAM
    00:00
    YATSI
    00:00
  • 0.0
  • 0.0
  • 0.0
Size daha doğru veriler sunabilmemiz için
lütfen konumunuzu seçin.
Aktüel

Elektrikli ocak yangına sebep oldu

Aydın’ın Kuşadası ilçesindeki bir evin mutfağında bulunan elektrikli ocaktan çıkan yangın az daha tüm evi yakıyordu.

Yeniakit Publisher
2020-05-02 14:48:07 -
Elektrikli ocak yangına sebep oldu

Aydın’ın Kuşadası ilçesindeki bir evin mutfağında bulunan elektrikli ocaktan çıkan yangın az daha tüm evi yakıyordu.


Edinilen bilgiye göre, saat 14.00 sıralarında Yavansu Mahallesi’nde bulunan Green Village sitesinde bir evden duman yükseldiğini gören site sakinleri durumu itfaiye ekiplerine bildirdi. Olay yerine ambulans, itfaiye ve polis ekipleri sevk edildi. Aydın Büyükşehir Belediyesi’ne ait itfaiye ekipleri yangına kısa sürede müdahale ederek alevlerin büyümesini önledi. Yangında ölen yada yaralanan olmazken site sakinleri büyük panik yaşadı. Yangının elektrikli ocağın kaçak yapmasından dolayı meydana geldiği öğrenildi.

Haberle ilgili yorum yapmak için tıklayın.
Satılık 2016 model Opel Astra
Satılık 2016 model Opel Astra

WhatsApp İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Bip İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Bip İhbar Hattı