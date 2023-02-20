Elektrikli MG’lerden depremzedelere mobil jeneratör hizmeti

Son 100 yılın en büyük felaketini yaşayan Türkiye’de bir yandan yaralar sarılmaya çalışılırken diğer taraftan da evlerine giremeyen veya evleri yıkılan depremzedelere yardım çalışmaları aralıksız devam ediyor. Depremin yaşandığı ilk günden bu yana bölgeye desteğini devam ettiren Doğan Trend Otomotiv, şimdi de afetzedelerin barınma ve ısınma ihtiyaçlarına yönelik enerji ihtiyacını karşılamak için kolları sıvadı.

Doğan Trend Otomotiv, şirket bünyesinde oluşturulan kriz yönetim ekibiyle, bayileriyle koordineli bir şekilde bölgenin acil ihtiyaçlarına öncelik verirken, uluslararası iş ortakları ve temsil ettiği markalarla sürekli iletişim halinde hareket ederek yurt dışından gelecek yardımları da koordine etmeye devam ediyor.

Avrupa’ya giden araçları Türkiye’ye yönlendirdi

MG markasını Türkiye’de temsil eden Doğan Trend Otomotiv yetkilileri ile iletişime geçen SAIC ve MG yetkilileri, ülkemizi vuran deprem sonrasında her türlü yardım için hazır olduklarını ilettiler. Her iki tarafın müzakereleri esnasında yapılabilecek destekler konusunda fikir alışverişinde afet bölgesindeki temel elektrik ihtiyacını gidermek için de harekete geçme kararı alındı.

V2L teknolojisine sahip MG’nin yeni elektrikli modelleri Avrupa ülkelerine doğru yolda giderken MG’nin üst düzey yönetiminin talimatı ile araçlar hızla Türkiye’ye gönderildi. MG Avrupa, depremin ilk gününden bu yana elektrikli araçların ülkemize erken gönderimi ve özel V2L kablolarının Türkiye’ye acil ulaştırılması konusunda önemli bir çaba gösterdi. Araçların elektriği cihazlara verebilmesi için gerekli olan kablolar uçakla öncelikli olarak Türkiye’ye gönderildi. MG Türkiye ekibi ise, hızla aksiyon alabilmek için özverili şekilde yoğun çaba sarfederek ithalat süreçlerini hızlandırabilmek için bizzat ekip olarak limanda görev aldı. Bu çalışmalarla beraber Doğan Trend Otomotiv, ilk aşamada 20 adet elektrikli SUV’unu, mobil jeneratör olarak kullanılması için deprem bölgesine yola çıkarmaya hazırlanıyor. Daha fazla sayıda araç Türkiye’ye ulaştıkça, ihtiyaç olan noktalara gönderilmeye devam edilecek.

Yeni nesil elektrikli otomobillere özel olan V2L teknolojisiyle sahip MG modelleri, bu sayede afet bölgesinde özellikle ulaşımı daha zor olan kasaba ve köylerdeki başta aydınlatma ve ısınma gibi temel ihtiyaçlar için mobil jeneratör görevi üstlenecek. Elektrik enerjisinin istenilen her yere taşınabilmesini sağlayan V2L teknolojisi ile özel bir kabloyu araca takıp diğer ucundaki 3’lü priz ile 70 kilowatt saate kadar enerji sağlanabiliyor. 70 kilowatt saat enerji, normal şartlar altında bir ailenin evindeki temel enerji ihtiyaçlarını 1 ay boyunca rahatlıkla karşılayabiliyor. Sadece bir otomobilin gücüyle 3 çadır veya konteyner aynı zamanda ısıtılıp aydınlatılabiliyor. Aynı anda aktif çalışabilen 3 priz ile saatte 3.3 kilowatta kadar güç tüketen elektrikli cihazları her yerde çalıştırabilmenin mümkün olduğu bu teknoloji ile elektrikli MG modelleri, enerji kesintisi yaşanan veya araçta barınmayı gerektiren dönemlerde; aydınlatma, elektrikli ısıtıcı ve cep telefonu şarjı gibi temel ihtiyaçları aralıksız olarak 2 gün boyunca aynı anda karşılayabilecekler. Herhangi bir içten yanmalı motor olmadığı için normal jeneratörlerden en önemli farkı sessiz ve egzoz gazı üretmemesi olan V2L teknolojisi sayesinde uygun şarjlanma imkânı sağlandığında özellikle geceleri afet bölgesinde zaten hayatı zorlaşmış olan ihtiyaç sahiplerinin gürültü ve zararlı egzoz gazı olmadan geceyi geçirebilmeleri mümkün olabilecek.

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Grubun temsil ettiği Wallbox markası ise projede kullanılacak elektrikli otomobillerin şarj edilebilmesi için şarj istasyonlarını temin etti. Deprem bölgesinde Aytemiz ile iş birliği yapılarak acil olarak elektrik bulunan yerlerin tespiti ve şarj istasyonunun kurulumu için gerekli çalışmalar da bir yandan sürdürülüyor. Ayrıca operasyonda destek olabilecek MG markalı otomobiller ile elektrik bulunan bölgelerde araçları şarj edip, elektrik olmayan ve ihtiyacın bulunduğu yerlere araçların transferini sağlamak için bölgeden bir destek ekibi oluşturuldu. Afet bölgesindeki bayileri öncelikli olmak üzere ilk günden itibaren yardım için seferber olan ve aynı zamanda afetzedeler için çeşitli yardım malzemesi organizasyonları gerçekleştiren Doğan Trend Otomotiv, deprem bölgesine yönelik olarak faaliyetlerini aralıksız sürdürmeye devam edecek.

V2L teknolojisi nedir?

İngilizce “vehicle to load” adı verilen teknoloji, araçtan cihazlara enerji yüklemesi prensibine sahip. Bu teknolojiye sahip elektrikli otomobiller ihtiyaç duyulduğunda jeneratör gibi kullanılabiliyor. Bilgisayar, cep telefonu gibi basit ve az elektrik çeken cihazları kullanmaya imkân verdiği gibi su ısıtıcısı, klima, elektrikli ısıtıcı gibi yüksek enerji gerektiren cihazları da rahatlıkla kullanmaya imkân tanıyor.