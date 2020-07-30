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Aktüel

Elektrikli bisikletten düşerek başını kaldırıma çarpan kişi öldü

Yeniakit Publisher
2020-07-30 22:06:54 -
Elektrikli bisikletten düşerek başını kaldırıma çarpan kişi öldü

ADANA (AA) - Adana'da kullandığı elektrikli bisikletin devrilmesi sonucu düşerek başını kaldırıma çarpan kişi hayatını kaybetti.

Alper Topçil idaresindeki elektrikli bisiklet, Adana Ceyhan karayolu Asri Mezarlık önünde sürüsünün hakimiyetini kaybetmesi sonucu kaldırıma çıkarak devrildi.

Başını kaldırıma çarpan Topçil, olay yerinde hayatını kaybetti. Olay yerine gelen Topçil'in yakınları sinir krizi geçirirken yapılan incelemenin ardından ceset, Adana Adli Tıp Kurumu morguna kaldırıldı.

Olayla ilgili soruşturma başlatıldı.


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