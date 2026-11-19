Kocaeli Üniversitesi Teknoloji Fakültesi Otomotiv Mühendisliği Öğretim Üyesi Prof. Dr. Ali Türkcan, trafik kazasında darbe alan elektrikli araç bataryalarının günler sonra yangına sebep olabileceğini belirterek, kaza yapan araçların 5 gün boyunca bir karantina bölgesinde termal kamerayla takip edilmesi gerektiğini söyledi.

Türkcan, elektrikli araçların neden aniden alev alabildiğini, yangınların söndürülmesinde yaşanan güçlükleri ve kaza sonrasında alınması gereken tedbirleri İhlas Haber Ajansı'na (İHA) anlattı. Kocaeli'nin Derince ilçesinde 3 Kasım'da yoldan çıkarak ormanlık alana giren elektrikli Mercedes marka otomobil alev topuna dönmüş, araçta bulunan iş insanı Zeynel Artemis hayatını kaybetmişti.

Darbe alan hücre diğerlerinden fazla ısınabiliyor

Bataryanın aracın zemininde yer aldığını anlatan Türkcan, araç alttan darbe aldığında batarya kutusunun, modüllerin ve hücrelerin zarar görmüş olmasının mümkün olabileceğini belirtti.

Türkcan, "Darbe alan hücrenin şarj veya deşarj sırasında üzerinden geçecek akım bu hücrenin ve modülün diğerlerine göre daha fazla ısınmasına neden olabilecektir. Termal kaçak gerçekleşmeye başladığında yanındaki hücre ve sonrasında içerinde yer aldığı modül ve batarya paketine kadar bu ısı yayılacaktır" dedi.

Kaza sonrası için şu uyarıyı yaptı: "Bu nedenle kaza sonrasında araç 5 gün bir karantina bölgesine çekilmeli, termal kamera ile batarya sıcaklığının her bir bölgesi kontrol edilmeli ve sıcaklık artışı söz konusu ise kesinlikle araca yaklaşılmamalı veya servisin içerisine alınmamalıdır."

Söndürmek için 25-30 ton su gerekebiliyor

Elektrikli araç yangınlarına müdahalenin içten yanmalı motorlu araçlara göre daha zor olduğunu söyleyen Türkcan, "Elektrikli arabayı içten yanmalı motor gibi 2-3 ton su ile söndüremezsiniz. Elektrikli araç için 25-30 ton su harcamanız yerine göre gerekebilir" diye konuştu.

İçten yanmalı motorda oksijen bittiğinde yangın sönüyor, elektrikli araçta ise batarya kendi içerisinde oksijen ürettiği için yangın kontrol edilemiyor. Türkcan'ın anlatımına göre önce batarya kutusundan bir gaz çıkıyor, ardından tutuşma meydana geliyor ve domino etkisiyle aracın bütün bataryası hızla yanıyor.

Yangın anında yapılması gerekeni ise Türkcan, "aracın başında durmamanız güvenli bir uzaklıkta bekleyerek olay yerini de diğer unsurlar için güvenli halde tutup itfaiyeyi beklemeniz gerekir" sözleriyle anlattı.

Darbe alan bataryaların kullanılmaması gerektiğini vurgulayan Türkcan, "Batarya kasasının olduğu gibi araçtan söküp dışarıya alıp yeni bir bataryayla ile değiştirilmesi gerekir. Yani bataryası darbe almış araçta darbe almış bir bataryanın kullanılması kesinlikle güvenli değildir" dedi.

Şarj kablosu ve istasyon kontrolü

Şarj sırasında meydana gelebilecek yangınlar için Türkcan, şarj istasyonunun standartlara uygun tasarlanıp kurulmasının, araçtaki bağlantı noktasında kullanılan kablo ve bağlantıların periyodik kontrolünün çok önemli olduğunun altını çizdi.

Aracın şarj sistemi ve termal yönetim sistemi düzgün çalışsa bile yüksek akımla şarj sırasında hatta oluşan yüksek ısı kontrol edilemezse yangına neden olabileceğini aktaran Türkcan, bir hücrenin tutuşmasının termal kaçağa yol açacağını ve yangının saniyeler içinde diğer hücrelere yayılarak bataryanın tamamen yanmasına dahi neden olabileceğini söyledi.

Türkcan, termal yönetim sisteminin bataryanın güvenli çalışmasında önemli rol oynadığını da ifade etti: "Termal yönetim sistemi eğer düzgün çalışmazsa, elektrikli araçta hücreler gereğinden fazla ısınırsa özellikle yüksek akımın çekildiği yani yüksek momentin istenildiği zamanlarda elektrikli araçta yangın çıkması mümkün."

Sistem bataryanın kışın ısıtılmasını, yazın soğutulmasını sağlıyor; sıcaklık verimli aralığın dışına çıktığında bataryanın iç direnci artıyor ve aracın menzili düşebiliyor. Türkcan, düzgün tasarlanmış ve düzgün çalışan bir termal yönetim sistemi sayesinde bataryanın 10 yıl ve hatta 300-400 bin kilometrelerden daha fazla kullanılabildiğini kaydetti.

Elektrikli araçların yangın nedeniyle tercih edilmemesinin doğru olmadığını belirten Türkcan, bu araçlardaki yangın riskinin diğer araçlara göre daha düşük seviyelerde olduğunu, özellikle dünyada büyük şehirlerde hava kalitesi, gürültü ve sürdürülebilirlik açısından mobilitenin ancak elektrikli taşıtlarla mümkün olabileceğini vurguladı.