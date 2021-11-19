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Teknoloji Elektrikli araçları bekleyen tehlike! Tesla da ne yapacağını bilmiyor
Teknoloji

Elektrikli araçları bekleyen tehlike! Tesla da ne yapacağını bilmiyor

Elektrikli araçları bekleyen tehlike her zamankinden daha büyük. Tesla bu sorundan en fazla etkilenecek şirket olarak görünüyor. Lityum kıtlığı nedeniyle Tesla en fazla sorun yaşayan şirketler içerisinde yer alıyor.

Yeniakit Publisher
2021-11-19 11:45:00 -
Elektrikli araçları bekleyen tehlike! Tesla da ne yapacağını bilmiyor

Tüm dünyada elektrikli araçlar daha popüler hale geliyor. Devasa otomotiv şirketleri bile bu alana yönelmeye çalışıyor. Volkswagen, Toyota, BMW ve diğer birçok şirket elektrikli otomobil üretimine ağırlık verme sözünü tutmaya başladı.

Bazı otomobil şirketleri ise daha da ileriye gitti. Sadece elektrikli araç üreteceklerini söylediler. Kısacası gelecek petrolde değil elektrikli araçlarda diyebiliriz. Ancak bu konuda çok büyük bir problem var. Şu anda lityum kıtlığı pil üretimini engelliyor.

Lityum kıtlığı nedeniyle Tesla en fazla sorun yaşayan şirketler içerisinde yer alıyor. Otomobil dünyasından çip sıkıntısı zaten büyük problemlere neden oluyordu. Dünyanın en zengin insanı olarak da bilinen Elon Musk, böyle bir sorun ile karşı karşıya olduklarını açıkladı.

Lityum pil sıkıntısı

Hem çip problemi hem de pil sıkıntısı elektrikli araçları adeta kalbinden vurdu. Yapılan bazı araştırmalara göre lityum yetersiz kalmaya devam edecek. Uluslararası Lityum Birliği ve Uluslararası Enerji Ajansı tarafından yapılan açıklamalarda elektrikli araçları bekleyen tehlike pil kıtlığı olarak gösteriliyor.

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