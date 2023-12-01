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Otomotiv Elektrikli araçlara akıllı bariyer geliyor
Otomotiv

Elektrikli araçlara akıllı bariyer geliyor

Yeniakit Publisher
2023-12-01 13:46:28 - 2023-12-01 13:46:28
Elektrikli araçlara akıllı bariyer geliyor

Akıllı bariyer sistemi elektrikli araçların istasyonlarına entegre ederek elektrikli olmayan araçların elektrikli araç şarj istasyonlarını işgal etmesine engel oluyor

Akıllı Bariyer Sis-temi ‘SafeStop ’sürdürülebilir geleceğe yönelik teknolojisiyle elektrikli araçların şarj istasyonlarını koruyor. Gürsoy Grup’un bünyesinde bulunan teknoloji şirketi Exepix markası Pil-stop, yeni ürünüyle önemli bir soruna çözüm sunuyor.Gürsoy Grup bünyesinde faaliyet gösteren teknoloji şirketi Exepix, yerli ve milli teknoloji yatırım hamlesine bir yenisini daha ekledi. Elektrikli araç şarj teknolojileri gelişti-ren ve Elektrikli araç şarj istasyonu hizmeti sunan Pilstop, yeni ürünü SafeStop ile günlük hayatımızdaki sorunlara çözüm üretmeye devam ediyor.

Kişiselleştirilebilir özellik

Yeni ürünün elektrikli araç sektöründe önemli bir yer edineceğine değinen Exepix CTO’su Emre Bora, “Pilstop’da elektrikli şarj teknolojileri geliştirirken araç kullanıcıları için önemli bir soruna çözüm getirmeyi de hedefledik. SafeStop ismini verdiğimiz akıllı bariyer sistemimizi elektrikli araçların istasyonlarına entegre ederek elektrikli olmayan araçların elektrikli araç şarj istasyonlarını işgal etmesine engel oluyor. Bu yeni-likçi akıllı bariyer sistemi, mobil uygulama entegrasyonu ile kullanıcılarına kolay ve et-kili bir kontrol imkanı da sunuyor. Bunun yanı sıra SafeStop ürünümüz tamamen kişileştirilebilir olmasıyla dikkat çekiyor. SafeStop’un kısa zamanda kullanımını yaygınlaş-tırmayı planlıyoruz.Ayrıca yeni geliştirdiğimiz şarj asistanıyla da (motorlu kablo aparatı) elektrikli araç sa-hibi özellikle kadın sürücülerimize kolaylık sağlamayı hedefledik. Sürdürülebilir ekono-miye güçlü yazılım alt yapımızla yeni ürünler ekmeye devam edeceğiz” dedi.Pilstop'un Safestop Akıllı Bariyer Sistemi ve geliştirdiği ürünleri, Türkiye'nin elektrikli araç şarj teknolojileri alanındaki yerini de güçlendiriyor.

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