Elektrikli araç şarj istasyonlarında indirim

Elektrikli araç sahipleri için avantajlı şarj dönemi resmen başladı. Şarj ağı işletmecilerinden GIO EV, bazı lokasyonlarında DC hızlı şarj ücretlerinde indirime gitti.

Normalde kWh başına 11,77 TL olarak uygulanan fiyat, belirlenen istasyonlarda 9,99 TL’ye kadar düşürüldü.

Bu uygulama, elektrikli araç kullanıcılarının özellikle şehir içi kullanım maliyetlerini azaltmayı hedefliyor.

ESNEK FİYATLANDIRMA MODELİ DEVREDE

Yeni fiyatlandırma yaklaşımı, Enerji Piyasası Düzenleme Kurumu (EPDK) tarafından hazırlanan Şarj Hizmeti Yönetmeliği değişikliği ile paralel ilerliyor.

Düzenleme, şarj istasyonlarında talebe dayalı dinamik fiyatlandırma sisteminin önünü açıyor.

Buna göre işletmeciler, talebin düşük olduğu saatlerde indirimli, yoğun saatlerde ise dengeli fiyatlarla hizmet verebilecek.

Amaç; hem şebeke üzerindeki yükü azaltmak hem de kullanıcıları daha ekonomik zaman dilimlerinde şarj etmeye teşvik etmek.

YENİ DÜZENLEME İLE ÖDEME KOLAYLIĞI GELİYOR

EPDK’nın hazırladığı düzenlemeye göre 1 Temmuz 2026 tarihinden itibaren, otoyol ve devlet yollarında kurulacak tüm DC şarj istasyonlarında

kredi kartı veya nakit ödeme altyapısının zorunlu hale geleceği bildirildi.

Bu sayede kullanıcıların, farklı uygulamalara bağlı kalmadan tek dokunuşla ödeme yapabilmeleri sağlanacak.

ELEKTRİKLİ ULAŞIMDA YENİ DÖNEM

Türkiye’de elektrikli araç sayısındaki hızlı artış, şarj altyapısına yapılan yatırımları da hızlandırıyor.

Yeni esnek fiyatlandırma modeli, hem altyapının verimli kullanılmasını hem de elektrikli araç kullanımının daha erişilebilir hale gelmesini hedefliyor.

Uzmanlara göre bu sistem, gelecekte enerji tüketim dengesini optimize eden akıllı şebeke altyapılarının da önünü açacak.