Elektrikli araç ithalatındaki yeni düzenlemeye ilişkin detaylar belli oldu! Bir dizi şart aranacak

Resmi Gazete’de yayımlanan tebliğe göre, elektrikli araç ithali izne bağlandı.

Serbest Ticaret Anlaşması ve Gümrük Birliği Anlaşması kapsamı dışındaki ülkelerden ithal edilecek elektrikli araçlarda izin belgesi aranacak. Tebliğde belirtilenlere göre izin belgesi düzenlenmesi için ithal edilecek aracın satış sonrası montaj, bakım ve onarımı amacıyla 7 coğrafi bölgede en az 20 yetkili servis istasyonunun ithalatçının kendisi tarafından kurulmuş olduğunun Türk Standartları Enstitüsü (TSE) tarafından belgelendirilmesi gerekecek.

Bir dizi şart aranacak!

Ayrıca elektrikli araç alım, satım, bakım ve onarımından sorumlu olacak kişilerin TSE veya Meslekî Yeterlilik Kurumu tarafından münhasıran elektrikli araç alım, satım, bakım ve onarımına ilişkin bir yeterlilik belgesine sahip olması, ithalatı yapılacak her bir marka için Türkiye`de kurulmuş en az 40 personele sahip Türkçe çağrı merkezi ile hizmet verilmesi, ithalatı yapılacak eşyanın imalatçısının yurt içinde yerleşik yetkili temsilcisinin olması, batarya sistemlerinin izlenmesi, kontrolü ve denetimine ilişkin yürütülecek işlemlerin ithalatçı tarafından kabul edildiğine dair yazılı bir taahhütname verilmesi koşullarının bir arada sağlanmış olmasına dikkat edilecek.

Tebliğe ilişkin CNN Türk'e konuşan İMAS Başkanı Hayrettin Ertemel de "Elektrikli araç ithal edecek firmalara, Türkiye’nin 7 bölgesinde 20 adet kendilerine ait servis açma zorunluluğu ve çağrı merkezinde 40 personel çalıştırma şartı gibi yeni kanunlar getirildi. Bu düzenlemeyle, elektrikli araçların ve birlikte oluşturacağı eko sistemin düzenlenmesi hedefleniyor." dedi.



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Tebliğ Resmi Gazete'de yayımlanma tarihi olan 29 Kasım'ı takiben 30 gün sonra yürürlüğe girecek.

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