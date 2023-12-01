  • İSTANBUL
  • İMSAK
    00:00
    GÜNEŞ
    00:00
    ÖĞLE
    00:00
    İKİNDİ
    00:00
    AKŞAM
    00:00
    YATSI
    00:00
  • 0.0
  • 0.0
  • 0.0
Size daha doğru veriler sunabilmemiz için
lütfen konumunuzu seçin.
Son Haberler

İhaleye fesat karıştırmıştı! İBB Başkanı İmamoğlu hapse mi giriyor! Cumhuriyet savcısı zorla getirilmesini istedi!

Altını olmayanlar kuyumcuya koşacak! İslam Memiş'ten beklenmedik çıkış: Gram altın için olay tahmin! O tarihte 2 bin 700 lira olacak

Borsada parası olana çok acil çağrı! 'Yükselmesi için iki şart var' dedi!

Cumhurbaşkanlığı tezkeresi görüşülmeye başlandı: Libya tezkeresi Meclis'te

Aman kaçırmayın! Tarım Kredi marketlerinde dev indirim

Türkiye-Yunanistan arasında gerginlik: Geri adım attılar

Hatice Kolçak'tan işi gücü bıraktırıp kuyumcuya koşturtacak gram altın tahmin! Bu rakamı şu ana kadar hiçbir ekonomist söylemedi

TOGG'un yeni versiyonu görücüye çıktı!

Çin'den sonra Türkiye'de yaşandı! Dünya bu gizemli olayı konuşuyor

Seçil Erzan ile birlikte senet imzalamış: O fotoğraf dosyada
Ekonomi Elektrikli araç ithalatındaki yeni düzenlemeye ilişkin detaylar belli oldu! Bir dizi şart aranacak
Ekonomi

Elektrikli araç ithalatındaki yeni düzenlemeye ilişkin detaylar belli oldu! Bir dizi şart aranacak

Yeniakit Publisher
2023-12-01 01:18:00 - 2023-12-01 01:34:49
Elektrikli araç ithalatındaki yeni düzenlemeye ilişkin detaylar belli oldu! Bir dizi şart aranacak

Önceki gün Resmi Gazete'de yayınlanan elektrikli araç ithalatına ilişkin düzenlemenin detayları ortaya çıktı.

Resmi Gazete’de yayımlanan tebliğe göre, elektrikli araç ithali izne bağlandı.

Serbest Ticaret Anlaşması ve Gümrük Birliği Anlaşması kapsamı dışındaki ülkelerden ithal edilecek elektrikli araçlarda izin belgesi aranacak. Tebliğde belirtilenlere göre izin belgesi düzenlenmesi için ithal edilecek aracın satış sonrası montaj, bakım ve onarımı amacıyla 7 coğrafi bölgede en az 20 yetkili servis istasyonunun ithalatçının kendisi tarafından kurulmuş olduğunun Türk Standartları Enstitüsü (TSE) tarafından belgelendirilmesi gerekecek.

Bir dizi şart aranacak!

Ayrıca elektrikli araç alım, satım, bakım ve onarımından sorumlu olacak kişilerin TSE veya Meslekî Yeterlilik Kurumu tarafından münhasıran elektrikli araç alım, satım, bakım ve onarımına ilişkin bir yeterlilik belgesine sahip olması, ithalatı yapılacak her bir marka için Türkiye`de kurulmuş en az 40 personele sahip Türkçe çağrı merkezi ile hizmet verilmesi, ithalatı yapılacak eşyanın imalatçısının yurt içinde yerleşik yetkili temsilcisinin olması, batarya sistemlerinin izlenmesi, kontrolü ve denetimine ilişkin yürütülecek işlemlerin ithalatçı tarafından kabul edildiğine dair yazılı bir taahhütname verilmesi koşullarının bir arada sağlanmış olmasına dikkat edilecek.

Tebliğe ilişkin CNN Türk'e konuşan İMAS Başkanı Hayrettin Ertemel de "Elektrikli araç ithal edecek firmalara, Türkiye’nin 7 bölgesinde 20 adet kendilerine ait servis açma zorunluluğu ve çağrı merkezinde 40 personel çalıştırma şartı gibi yeni kanunlar getirildi. Bu düzenlemeyle, elektrikli araçların ve birlikte oluşturacağı eko sistemin düzenlenmesi hedefleniyor." dedi. 


ÖNE ÇIKAN VİDEO

Tebliğ Resmi Gazete'de yayımlanma tarihi olan 29 Kasım'ı takiben 30 gün sonra yürürlüğe girecek.

Son rakamlar belli oldu! Türkiye’de elektrikli araç furyası
Son rakamlar belli oldu! Türkiye’de elektrikli araç furyası

Otomotiv

Son rakamlar belli oldu! Türkiye’de elektrikli araç furyası

3 yeni elektrikli aracını duyurdu!
3 yeni elektrikli aracını duyurdu!

Otomotiv

3 yeni elektrikli aracını duyurdu!

{relation id:1807313 slug:'son-rakamlar-belli-oldu-turkiyede-elektrikli-arac-furyasi'}

Haberle ilgili yorum yapmak için tıklayın.
x

WhatsApp İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23