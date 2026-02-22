Elektrikli araç dünyası İstanbul’da buluşuyor!

Elektrikli araç pazarındaki hızlı büyüme, şarj altyapısını sektörün merkezine yerleştirdi. Bu dönüşümün en büyük buluşmalarından biri olan Uluslararası Elektrikli Araç Şarj Teknolojileri ve Ekipmanları Fuarı EV Charge Show, beşinci kez kapılarını açmaya hazırlanıyor.

Kasım ayında kapılarını açacak

EV Charge Show 2026, 12-14 Kasım tarihleri arasında İstanbul Fuar Merkezi’nde gerçekleştirilecek. Elektrikli araç ve şarj ekosisteminin geleceğini şekillendiren fuar, dünyanın dört bir yanından lider firmaları, yatırımcıları, girişimcileri, uzmanları ve alıcıları bir araya getiriyor. Yirmi binden fazla ziyaretçinin hedeflendiği fuarda farklı etkinliklerle zengin bir içerik sunuluyor.

Otomotiv sektöründe yeni dönemi işaret eden elektrikli araçlar, her geçen gün daha fazla kullanıcıyı ilgi alanına alarak pazarını genişletmeye devam ediyor. Bu dönüşümün kalbinde yer alan şarj altyapısı konusunda dünyanın önde gelen etkinliklerinden olan Uluslararası Elektrikli Araç Şarj Teknolojileri ve Ekipmanları Fuarı EV Charge Show 2026, bu yıl 5’inci kez kapılarını açmaya hazırlanıyor. Bu yıl 12–14 Kasım tarihlerinde İstanbul Fuar Merkezi’nde düzenlenecek olan elektrikli araç şarj dünyasının en büyük buluşması EV Charge Show’un, bu yıl yirmi binin üzerinde ziyaretçiyi ağırlaması bekleniyor.

Elektrikliye geçenler daha az ödüyor

Elektrikli araç kullanmanın yakıt giderlerinde önemli tasarruf sağlamasına rağmen şirketler, “nasıl yaparım?” endişesiyle filolarını dönüştürme kararını erteliyor. Bu dönüşüm için karar verme cesareti ancak doğru bilgi sahibi olmak, çekincelerin giderilmesi ve böylece güven duygusu sağlamakla mümkün. Karar vericilerin ihtiyacı olan şey sadece teknoloji değil; netlik, güven ve doğru çözüm ortakları. Filoların elektrikliye dönüşümünü hızlandırmaya destek olmak için bu yıl, elektrikli araçların da ürün gruplarına eklenmesiyle birlikte; özellikle filolarını elektrikliye dönüştürmeyi hedefleyen kurumlar, belediyeler ve tesis yöneticileri için uçtan uca çözüm sunan tek çatı haline gelmektedir. Böylece araçtan şarj altyapısına, yazılımdan enerji yönetimine kadar tüm değer zinciri tek platformda sunulmuş oluyor.

Elektrikli araçlar, enerji depolama sistemleri ve şarj altyapısı tek platformda!

Müteahhitlerden filo yöneticilerine, tesis yöneticilerinden belediyeler ve sektör profesyonellerine kadar geniş bir katılımcı ve ziyaretçi listesi olan fuar, bu yıl perşembe ve cumartesi günleri arasında düzenlenerek daha geniş bir ziyaretçi kitlesine ulaşma fırsatı sunuyor. Araçtan şarj altyapısına uçtan uca çözümler sunulan fuar, elektrikli araçlar, enerji depolama sistemleri ve şarj altyapısını tek platformda sunma özelliği ile sektöründe ilk ve tek olmaya devam ediyor. Türkiye Cumhuriyeti Ticaret Bakanlığı desteğiyle düzenlenen EV Charge Show, artık yalnızca bir fuar değil, elektrikli araç şarj ekosisteminin küresel buluşma noktası konumunda.

EV Charge Show 2026’daki katılımcı ürün grupları arasında; elektrikli araç şarj donanımı & yazılımı, akıllı & hızlı şarj çözümleri, megawatt şarj sistemleri, şarj ağı operatörleri, elektrikli araçlar (yeni ürün grubu), şarj istasyonları için enerji depolama ve pil yönetim sistemleri, şarj noktası/istasyonu tasarım, inşaat ve işletme hizmetleri, konnektörler, sensörler, bileşenler, modüller, kabinetler, şarj tabancaları, kablolar, parçalar ile ödeme sistemleri, test, ölçme, kontrol, endüstriyel tasarım ve hizmetler yer alıyor. Fuar kapsamında farklı etkinlikler de katılımcıların beğenisine sunulacak:

Uluslararası Konferans: Akademi ile iş dünyasını bir araya getiren, yeni formatıyla daha kapsamlı içerik ve oturumlar sunan etkinlik.

Akademi ile iş dünyasını bir araya getiren, yeni formatıyla daha kapsamlı içerik ve oturumlar sunan etkinlik. TalksCorner: Katılımcı firmalara özel teknik uzmanlık ile iş fırsatlarını aynı sahnede buluşturan bağımsız bir forum alanıdır.

Katılımcı firmalara özel teknik uzmanlık ile iş fırsatlarını aynı sahnede buluşturan bağımsız bir forum alanıdır. E-Mobilite İnovasyon ve Girişimcilik Yarışması: Uluslararası başvurulara da açık olan yarışma, dünya çapındaki özgün projeleri bir araya getiriyor. Yarışmada toplamda 7.500 USD ödül havuzu ve mentorluk desteği sunuluyor.

Uluslararası başvurulara da açık olan yarışma, dünya çapındaki özgün projeleri bir araya getiriyor. Yarışmada toplamda 7.500 USD ödül havuzu ve mentorluk desteği sunuluyor. StartUPZone: Girişimcilerin yenilikçi iş modelleri bu özel alanda yatırımcılarla buluşuyor.

Türkiye Cumhuriyeti Ticaret Bakanlığı Hibe Desteği

EV Charge Show, Ticaret Bakanlığı tarafından desteklenen prestijli fuarlar arasında yer alıyor. EV Charge Show’a katılan yerli üreticilere Ticaret Bakanlığı tarafından metrekare başına 6.180 TL hibe desteği ödeniyor.