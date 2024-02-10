Elektrikli araç bataryasında çığır açan adım: Basit bir hile menzili artırıyor

Bilim insanları, aracın yazılımında basit bir ayarlama yaparak elektrikli araba bataryalarının menzilini ve ömrünü nasıl uzatacaklarını buldu.

ABD'deki Stanford Üniversitesi'nden bir ekip, yeni nesil bir lityum metal bataryayı boşaldıktan sonra birkaç saat dinlendirerek bu düşük maliyetli çözümü keşfetti.

Çalışmanın ortak lideri Wenbo Zhang, "Lityum metalin döngü ömrünü iyileştirmenin en kolay, en ucuz ve en hızlı yolunu arıyorduk" diyor.

Bataryayı boş durumda dinlendirerek kaybedilen kapasitenin geri kazanılabileceğini ve döngü ömrünün artırılabileceğini keşfettik. Bu iyileştirmeler ek maliyet ve ekipman, malzeme veya üretim akışında değişiklik gerektirmeden, sadece batarya yönetim yazılımının yeniden programlanmasıyla gerçekleştirilebilir.

Lityum metal bataryalar geleneksel lityum-iyon bataryalardan iki kat daha fazla menzil sağlama potansiyeline sahip fakat şimdiye kadar ticari kullanıma uygun olamayacak derecede hızlı şekilde kapasite kaybına uğradılar...

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Stanford'daki araştırmacılar, bozulmanın batarya atıl durumdayken meydana geldiğini fakat tamamen boş haldeyken dinlenmeye bırakılarak bunun tersine çevrilebileceğini keşfetti.

Araştırmanın ortak lideri olan doktora öğrencisi Philaphon Sayavong "Bataryanın sadece bir saat boyunca boş durumda dinlenmesi halinde, ölü lityumu çevreleyen katı elektrolit arafazı matrisinin [ayrışmış elektrolit] bir kısmının çözündüğünü gördük. Böylece bataryayı yeniden şarj ettiğinizde araya giren daha az katı kütle olduğundan, ölü lityum anotla yeniden bağlantı kuruyor" diyor.

Lityum metal bataryayla donatılmış bir araç, eşit büyüklükteki bir lityum-iyon aracın iki katı menzile sahip olur; örneğin şarj başına 600 mile (yaklaşık 965 km) karşılık 300 mil (yaklaşık 485 km). Elektrikli araçlarda amaç, araç menzilini uzatırken bataryayı mümkün olduğunca hafif tutmaktır.

Araştırma çarşamba günü Nature adlı bilimsel dergide "Recovery of Isolated Lithium Through Discharged State Calendar Aging" (İzole Lityumun Boş Durumda Takvim Yaşlanması Yoluyla Geri Kazanımı) başlıklı çalışmada yayımlandı.