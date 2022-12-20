İstanbul’da yarın elektrik kesintileri yaşanacak. Bu sebeple elektriklerin hangi ilçelerde hangi saatler arasında olmayacağı araştırılıyor.

Elektrikler ne zaman saat kaçta gelecek 21 Aralık Çarşamba

ARNAVUTKÖY ilce MERKEZ-MUSTAFA KEMAL PAŞA mah ARDA, ECZA, ERASLAN, GÜZERGAH, HAZARFEN, KİRAZDERE, YAVUZER, YUVA, ÖZDİL, ÖZLER sk bölgelerinde 21/12/2022 09:00:00 - 21/12/2022 17:00:00 saatleri arasında Bakım Çalışması-Önleyici Bakım Sebebi ile İş Sağlığı ve Güvenliği’ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.

ARNAVUTKÖY ilce MERKEZ-ANADOLU mah BANDIRMA, BAŞTOPÇU, DEDE EFENDİ, EŞRAF, HOCA AHMET YESEVİ, MAREŞAL FEVZİ ÇAKMAK sk / ATATÜRK mah NİHAN sk / YUNUS EMRE mah NECİP FAZIL sk bölgelerinde 21/12/2022 09:00:00 - 21/12/2022 13:00:00 saatleri arasında Yatırım / Yük Bölümü Sebebi ile İş Sağlığı ve Güvenliği’ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.

ARNAVUTKÖY ilce MERKEZ-ANADOLU mah BAHÇEKÖY, BOLAHENK, CEVVAL, ERENGÜL, FİRUZ, MÜCEVHER, MİMAR SİNAN, SEZİN, YAĞIZALP, ZAFERTEPE, İKRAM sk bölgelerinde 21/12/2022 11:00:00 - 21/12/2022 16:00:00 saatleri arasında Yatırım / Yük Bölümü Sebebi ile İş Sağlığı ve Güvenliği’ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.

BAĞCILAR ilce MERKEZ-KAZIM KARABEKİR mah 340., 345. sk / MERKEZ mah 664., 670., BAĞCILAR sk / YAVUZ SELİM mah 1000., 1031., 1032., 1034., 1035., 1036., 1040., HOCA AHMET YESEVİ sk / YILDIZTEPE mah 466., 469., 470., 472., 474., 475., 476., 477., 478., 479., 480., 481., 482., 483., 484., 485., 486., 487., 488., 489., 490., 491., 493., 495., 497., 499., 500., 501., 502., 503., 507., ŞEHİT TEĞMEN HASAN HÜSEYİN AKSOY, ŞEHİT YILMAZ KAAN sk / İNÖNÜ mah 353., 354., 355., 356., 357., 358., 359., 360., 361., 362., 363., 364., 365., 366., 367., 368., 369., 371., 372., 373., 374., 375., 376., 377., 378., 379., 380., 381., 382., 383., 384., 385., 386., 387., 388., 389., 390., 391., 392., 393., 394., 395., 396., 397., 398., 399., 400., 401., 402., 403., 404., 405., 406., 407., 408., 409., 410., 411., 412., 413., 414., 415., 416., 417., 418., 419., 420., 421., 422., 423., 424., 425., 429., 430., 431., 432., 433., 434., 435., 438., 440., 441., 442., 443., 444., 445., 446., 448., 449., 450., 451., 452., 453., 454., 455., 456., 457., 458., BAĞCILAR, HOCA AHMET YESEVİ, MEHMET AKİF, ŞEHİT YILMAZ KAAN sk // ZEYTİNBURNU ilce MERKEZ-SÜMER mah 26/3., 30/12., 30/4. sk bölgelerinde 21/12/2022 03:00:00 - 21/12/2022 04:00:00 saatleri arasında Manevra Çalışması Sebebi ile İş Sağlığı ve Güvenliği’ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.

BAĞCILAR ilce MERKEZ-YILDIZTEPE mah 476. sk / İNÖNÜ mah 353., 354., 357., 358., 359., 360., 361., 362., 363., 364., 365., 366., 367., 368., 381., 388., 389., 399., 401., 406., 408., 409., 410., 411., 412., 413., 414., 416., 425., MEHMET AKİF sk bölgelerinde 21/12/2022 04:00:00 - 21/12/2022 07:00:00 saatleri arasında Bakım Çalışması-Kapsamlı TM Bakımı Sebebi ile İş Sağlığı ve Güvenliği’ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.

BAĞCILAR ilce MERKEZ-MERKEZ mah 661., BAĞCILAR sk / YILDIZTEPE mah 461., 465., BAĞCILAR sk bölgelerinde 21/12/2022 06:30:00 - 21/12/2022 07:30:00 saatleri arasında Manevra Çalışması Sebebi ile İş Sağlığı ve Güvenliği’ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.

BAĞCILAR ilce MERKEZ-HÜRRİYET mah 110., 112., 113., 115., 151. sk bölgelerinde 21/12/2022 09:00:00 - 21/12/2022 17:00:00 saatleri arasında Bakım Çalışması-Kapsamlı Havai Hat Bakımı Sebebi ile İş Sağlığı ve Güvenliği’ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.

BAĞCILAR ilce MERKEZ-MAHMUTBEY mah TAŞOCAĞI YOLU sk bölgelerinde 21/12/2022 14:30:00 - 21/12/2022 16:00:00 saatleri arasında Bakım Çalışması-Kapsamlı TM Bakımı Sebebi ile İş Sağlığı ve Güvenliği’ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.

BAHÇELİEVLER ilce MERKEZ-BAHÇELİEVLER mah sk / SİYAVUŞPAŞA mah sk // BAYRAMPAŞA ilce MERKEZ-ALTINTEPSİ mah sk / CEVATPAŞA mah sk / TERAZİDERE mah sk // BAĞCILAR ilce MERKEZ-100. YIL mah sk / MERKEZ mah sk / ÇINAR mah sk // ESENLER ilce MERKEZ-DAVUTPAŞA mah sk / FATİH mah sk / KAZIM KARABEKİR mah sk / MENDERES mah sk / MİMAR SİNAN mah sk / NAMIK KEMAL mah sk / NİNE HATUN mah sk / TUNA mah sk / ÇİFTE HAVUZLAR mah sk // GÜNGÖREN ilce MERKEZ-ABDURRAHMAN NAFİZ GÜRMAN mah sk / GENÇOSMAN mah sk / GÜNEŞTEPE mah sk / GÜVEN mah sk / MEHMET NESİH ÖZMEN mah sk / MERKEZ mah sk / SANAYİ mah sk / TOZKOPARAN mah sk // ZEYTİNBURNU ilce MERKEZ-MALTEPE mah sk bölgelerinde 21/12/2022 02:00:00 - 21/12/2022 03:00:00 saatleri arasında TEİAŞ Çalışması Sebebi ile İş Sağlığı ve Güvenliği’ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.

BAHÇELİEVLER ilce MERKEZ-FEVZİ ÇAKMAK mah DUMLUPINAR sk / ZAFER mah BAHARGÜLÜ, DUMLUPINAR, ÇINAR 1 sk bölgelerinde 21/12/2022 09:00:00 - 21/12/2022 12:00:00 saatleri arasında Bakım Çalışması-Kapsamlı TM Bakımı Sebebi ile İş Sağlığı ve Güvenliği’ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.

BAYRAMPAŞA ilce -KOCATEPE mah sk bölgelerinde 21/12/2022 00:01:00 - 21/12/2022 03:00:00 saatleri arasında Bakım Çalışması-Kapsamlı TM Bakımı Sebebi ile İş Sağlığı ve Güvenliği’ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.

BAYRAMPAŞA ilce MERKEZ-KOCATEPE mah 14., 15., 16., 19., 20., 25., 3., PAZAR, YAĞ İSKELESİ, ŞEHİR PARKI sk bölgelerinde 21/12/2022 00:01:00 - 21/12/2022 03:00:00 saatleri arasında Bakım Çalışması-Kapsamlı TM Bakımı Sebebi ile İş Sağlığı ve Güvenliği’ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.

BEŞİKTAŞ ilce -YILDIZ mah sk bölgelerinde 21/12/2022 09:00:00 - 21/12/2022 17:00:00 saatleri arasında Bakım Çalışması-Kapsamlı TM Bakımı Sebebi ile İş Sağlığı ve Güvenliği’ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.

BEŞİKTAŞ ilce MERKEZ-ULUS mah ŞEHİT İBRAHİM AKPINAR sk bölgelerinde 21/12/2022 10:00:00 - 21/12/2022 18:00:00 saatleri arasında Bakım Çalışması-Kapsamlı TM Bakımı Sebebi ile İş Sağlığı ve Güvenliği’ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.

BEYLİKDÜZÜ ilce MERKEZ-YAKUPLU mah AKİK, KRİSTAL, PARILTI, PIRLANTA, SAFİR, SANAYİ, ZÜMRÜT sk bölgelerinde 21/12/2022 00:00:00 - 21/12/2022 08:00:00 saatleri arasında Bakım Çalışması-Kapsamlı TM Bakımı Sebebi ile İş Sağlığı ve Güvenliği’ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.

BEYLİKDÜZÜ ilce MERKEZ-YAKUPLU mah 116., 37., 92., 94., 96. sk bölgelerinde 21/12/2022 09:00:00 - 21/12/2022 17:00:00 saatleri arasında Bakım Çalışması-Kapsamlı Havai Hat Bakımı Sebebi ile İş Sağlığı ve Güvenliği’ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.

BEYLİKDÜZÜ ilce MERKEZ-YAKUPLU mah 88. sk bölgelerinde 21/12/2022 09:00:00 - 21/12/2022 17:00:00 saatleri arasında Bakım Çalışması-Kapsamlı Havai Hat Bakımı Sebebi ile İş Sağlığı ve Güvenliği’ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.

BEYOĞLU ilce MERKEZ-HACIMİMİ mah KEMERALTI, VEKİLHARÇ sk / MÜEYYETZADE mah NECATİBEY, SERÇE sk bölgelerinde 21/12/2022 00:00:00 - 21/12/2022 06:00:00 saatleri arasında Bakım Çalışması-Kapsamlı TM Bakımı Sebebi ile İş Sağlığı ve Güvenliği’ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.

BEYOĞLU ilce MERKEZ-SÜTLÜCE mah ATMACA, BAYIR, BILDIRCIN, DUTLUK, EKOL, FUADİYE, KARAAĞAÇ, LEYLEK, POLİS, SANDALCI KERİM, UZUN BAYIR, YENİ BAYIR ARALIĞI, ZOR BAYIR, İMRAHOR sk bölgelerinde 21/12/2022 09:30:00 - 21/12/2022 17:30:00 saatleri arasında Yatırım / Yeni Kablo Bağlantısı Sebebi ile İş Sağlığı ve Güvenliği’ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.

BEYOĞLU ilce MERKEZ-KEMANKEŞ KARAMUSTAFAPAŞA mah KARATAVUK sk // BEŞİKTAŞ ilce MERKEZ-NİSBETİYE mah AYDIN, BİRLİK, FECRİ EBCİOĞLU, MÜDERRİS SALİH RÜŞTÜ BEY sk bölgelerinde 21/12/2022 10:00:00 - 21/12/2022 13:00:00 saatleri arasında Bakım Çalışması-Önleyici Bakım Sebebi ile İş Sağlığı ve Güvenliği’ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.

BEYOĞLU ilce MERKEZ-YAHYA KAHYA mah ALTI OCAK sk bölgelerinde 21/12/2022 10:00:00 - 21/12/2022 17:00:00 saatleri arasında Bakım Çalışması-Önleyici Bakım Sebebi ile İş Sağlığı ve Güvenliği’ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.

BEYOĞLU ilce MERKEZ-PİRİPAŞA mah İLAÇ sk bölgelerinde 21/12/2022 10:00:00 - 21/12/2022 17:00:00 saatleri arasında Abone/Şube Bağlantısı Sebebi ile İş Sağlığı ve Güvenliği’ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.

BEYOĞLU ilce MERKEZ-BEREKETZADE mah BÜYÜK HENDEK, OKÇU MUSA, ŞİŞHANE sk / EMEKYEMEZ mah ŞİŞHANE sk bölgelerinde 21/12/2022 10:00:00 - 21/12/2022 17:00:00 saatleri arasında Bakım Çalışması-Kapsamlı TM Bakımı Sebebi ile İş Sağlığı ve Güvenliği’ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.

ÇATALCA ilce MERKEZ-OKLALI mah AKKAYA, ESKİ EDİRNE ASFALTI, KAYISI, ÖZELLER sk / SUBAŞI mah AKKAYA sk bölgelerinde 21/12/2022 09:00:00 - 21/12/2022 17:00:00 saatleri arasında Bakım Çalışması-Önleyici Bakım Sebebi ile İş Sağlığı ve Güvenliği’ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.

ESENLER ilce MERKEZ-ORUÇREİS mah TEKSTİLKENT sk bölgelerinde 21/12/2022 04:00:00 - 21/12/2022 07:00:00 saatleri arasında Bakım Çalışması-Kapsamlı TM Bakımı Sebebi ile İş Sağlığı ve Güvenliği’ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.

ESENYURT ilce MERKEZ-BAĞLARÇEŞME mah 1184. sk bölgelerinde 21/12/2022 09:00:00 - 21/12/2022 17:00:00 saatleri arasında Bakım Çalışması-Kapsamlı Havai Hat Bakımı Sebebi ile İş Sağlığı ve Güvenliği’ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.

AVCILAR ilce MERKEZ-YEŞİLKENT mah AHMET ARİF, EREN, G-118, G-183, G-184, G-187, G-188, G-189, G-190, G-190/1, G-191, G-192, G-194, G-200, G-522, G-792, G-843 sk // ESENYURT ilce MERKEZ-BALIKYOLU mah 506., 507., 508., 510., 511., 512., 513., 514., 515., 516., 517., 518., 519., 522., 523., 531., AMASYALILAR sk / SÜLEYMANİYE mah 715., 726., 727., 728., 729., 754., 755., 762., HACI BEKTAŞ VELİ, ISPARTAKULE sk bölgelerinde 21/12/2022 09:00:00 - 21/12/2022 17:00:00 saatleri arasında Bakım Çalışması-Kapsamlı TM Bakımı Sebebi ile İş Sağlığı ve Güvenliği’ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.

EYÜPSULTAN ilce MERKEZ-ALİBEYKÖY mah 1.BOĞAZİÇİ ÇIKMAZI, AHU, ATATÜRK, BOĞAZİÇİ, CEYLAN, EMİRGAN, KADER, PAŞA, TEKİN, YASEMİN sk bölgelerinde 21/12/2022 00:05:00 - 21/12/2022 06:00:00 saatleri arasında Bakım Çalışması-Kapsamlı TM Bakımı Sebebi ile İş Sağlığı ve Güvenliği’ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.

EYÜPSULTAN ilce MERKEZ-KARADOLAP mah ATLAS, AYÇİÇEK, DİREK, FİLİZ, KIZILTUNÇ, KUDRET, MARTI, TANYERİ MERDİVEN, ÇEKİRDEK sk bölgelerinde 21/12/2022 09:30:00 - 21/12/2022 17:30:00 saatleri arasında Bakım Çalışması-Kapsamlı Havai Hat Bakımı Sebebi ile İş Sağlığı ve Güvenliği’ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.

EYÜPSULTAN ilce MERKEZ-MİTHATPAŞA mah DAVUTPAŞA, KIZILAĞAÇ, SERİN ÇIKMAZI sk bölgelerinde 21/12/2022 09:30:00 - 21/12/2022 17:30:00 saatleri arasında Yatırım / Ekonomik Ömür Sebebi ile Yenileme Sebebi ile İş Sağlığı ve Güvenliği’ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.

GAZİOSMANPAŞA ilce MERKEZ-MEVLANA mah 832., 833., 835., 835/1., 836., 836/1., 868., 902., 903., 904., 905., 907., 908., 909., AKŞEMSETTİN, SEFA sk bölgelerinde 21/12/2022 00:05:00 - 21/12/2022 06:00:00 saatleri arasında Bakım Çalışması-Kapsamlı TM Bakımı Sebebi ile İş Sağlığı ve Güvenliği’ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.

GAZİOSMANPAŞA ilce MERKEZ-BARBAROS HAYRETTİN PAŞA mah 1065., 1066., 1067., 1068., 1069., 1072., 1073., İNÖNÜ sk bölgelerinde 21/12/2022 09:00:00 - 21/12/2022 17:00:00 saatleri arasında Yatırım / Ekonomik Ömür Sebebi ile Yenileme Sebebi ile İş Sağlığı ve Güvenliği’ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.

BAĞCILAR ilce MERKEZ-MERKEZ mah GÜNGÖREN, ŞEHİT ÖZCAN CANİK sk // GÜNGÖREN ilce MERKEZ-GENÇOSMAN mah AYAZMA, BEDRETTİN, DAMLA, DAVUTPAŞA 1., DEMİRAY, DERYA, DOĞANAY, DOĞANBEY, DOĞANCILAR, DUMLUPINAR, DÜLGER, DİKMEN, DİLBER, DİLEK, DİLŞAH, EMİNE PARS, GENÇ OSMAN, GEÇİT, HUN, KATMERCİ, MANOLYA, MEKTEP, MUSTAFA YAŞAR, SARDUNYA, TATLISU, YAYLA, YEŞİLOVA, YEŞİM, ÇİNÇİNDERE, ÖZGECAN, ÜÇ ÇEŞMELER, ŞEBBOY, ŞEHİT POLİS SUAT HAYRİ DAL sk / GÜNEŞTEPE mah 694, ADALI, ADANIR, ADAŞ, ADIGÜZEL, ADİL, ANİBAL, ASİL, AĞAÇLI, AĞRI, BAHÇELER, BALABAN, BALKIR, BARLAS, BAYKARA, BAĞLAR, BAŞKENT, BEREKET, BUKET, DENİZCİ, DOĞAN, DİCLE, GERÇEK, GONCA, GÜNDOĞAR, HALİL GÜLTEKİN, IŞIK, KAMER, KATİP, KEŞİF, KONAK, KUTLU, KUTSAL, LALE, MÜŞKÜLE, MİSKET, NECİP FAZIL KISAKÜREK, NEVBAHAR, NURCAN, OKTAY, REZAKİ, SEBLA, TALİP, TEZCAN, TOPAÇ, URAL, UYGUR, UĞUR, UĞURLU, YALÇIN, YAPRAK, YARIŞÇI, YAVUZ SELİM, ZÜHRE, ÇAKIR, ÇAVUŞ, ÇAYIRLI, ÇEKEL, ÇEKİRDEKSİZ, ÜRETİM, ŞAHİKA, ŞEHİT ERDAL ÇINAR, ŞEHİT TARIK ALTINBAŞ, ŞEHİT ÖZCAN CANİK sk / MERKEZ mah ATASÖZÜ, ATATÜRK, CUMHURİYET MEYDANI, DANIŞMAN, DAVUTPAŞA 1., DOĞANBEY, FEVZİ ÇAKMAK, GENÇ OSMAN, MECİT, MİMAR SİNAN, TAŞ, TINAZTEPE, ÇOKÜNLÜ, ÖZ, ŞEHİT ER MUSTAFA KEMAL AKÇA sk bölgelerinde 21/12/2022 02:00:00 - 21/12/2022 02:30:00 saatleri arasında TEİAŞ Çalışması Sebebi ile İş Sağlığı ve Güvenliği’ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.

GÜNGÖREN ilce MERKEZ-MEHMET NESİH ÖZMEN mah GÖKSEL, GÖLGELİ, NADİDE, ZEKİ sk / TOZKOPARAN mah ATİFET, BAHÇELİ, BEYDİLLİ, CEVAT AÇIKALIN, ERDEMLİ, EZHER, EŞİTLER, GENERAL ALİ RIZA GÜRCAN, GENERAL FEHMİ TUNCALI, GÖKSEL, HATEMİ, HAYAT, KOPUZ, KURUL, LEYLEK, MEHTER, SULHİ GARAN, SÜVARİ, TOPÇU BİRLİĞİ, ŞEHİT ER CUMA ŞAHİN sk bölgelerinde 21/12/2022 02:00:00 - 21/12/2022 02:30:00 saatleri arasında TEİAŞ Çalışması Sebebi ile İş Sağlığı ve Güvenliği’ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.

GÜNGÖREN ilce MERKEZ-SANAYİ mah ATATÜRK, AYTAÇ, ERKAYA, ESKİ LONDRA ASFALTI, KARA AHMET, VEHBİBEY sk bölgelerinde 21/12/2022 02:00:00 - 21/12/2022 02:30:00 saatleri arasında TEİAŞ Çalışması Sebebi ile İş Sağlığı ve Güvenliği’ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.

GÜNGÖREN ilce MERKEZ-ABDURRAHMAN NAFİZ GÜRMAN mah ŞAİR AHMET KUTSİ TECER sk / MEHMET NESİH ÖZMEN mah AKÇAY, ALAYBEY, FATİH, FİDAN, GÜLDALI, GÜLSEVER, KASIM, KAYACIK, LADİN, LİMON, NADİDE, NAR, SAVAŞ, SELVİ, YILDIRIM, ZEKİ, ÇAM, ÇINAR sk bölgelerinde 21/12/2022 02:00:00 - 21/12/2022 02:30:00 saatleri arasında TEİAŞ Çalışması Sebebi ile İş Sağlığı ve Güvenliği’ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.

GÜNGÖREN ilce MERKEZ-GENÇOSMAN mah AK, DAVUTPAŞA 1., GEÇİT, GÜZELLER, MEHMETÇİK, MERHALE, SARDUNYA, SEMİZ, UZAY, YOLCU, ÖZLEM, ŞEBBOY sk / MERKEZ mah ÇİNÇİNDERE, ŞEHİT ER MUSTAFA KEMAL AKÇA sk / SANAYİ mah ALBAY, BAŞAKLI, DAVUTPAŞA 1., GÜLİSTAN, GÜRBÜZ, GÜVENÇ, KALE, KAZIM KARABEKİR, ORPAK, OZAN, SANCAK, ÇİNÇİNDERE, ÖZBORAN, ÖZNUR, İMAR sk bölgelerinde 21/12/2022 02:00:00 - 21/12/2022 02:30:00 saatleri arasında TEİAŞ Çalışması Sebebi ile İş Sağlığı ve Güvenliği’ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.

BAĞCILAR ilce MERKEZ-ÇINAR mah 745., 747., 748., 749., 750., 752., DOĞANBEY, ESENLER sk // GÜNGÖREN ilce MERKEZ-GENÇOSMAN mah ACAR, AKAN, AKARSU, AKTARAN, AKTAŞ, AKYILDIZ, AKÇAYLI, ALEMDAR, ANAYURT, ARMAĞAN, ATAKAN, ATALAY, DAVUTPAŞA 1., DOĞANAY, DOĞANBEY, DOĞANCILAR, DUMLU, DUMLUPINAR, DÖNMEZ, DÜLGER, DİLBER, DİLEK, DİLŞAH, EMİNE PARS, HUN, KORAY, MANOLYA, MEKTEP, MUSTAFA YAŞAR, PERİ, TOPÇU, YEKTA, ÇİNÇİNDERE, ÖZGECAN, ÜÇ ÇEŞMELER, ŞEHİT ONBAŞI MURAT ŞENGÖZ, ŞEHİT TEĞMEN ALİ YILMAZ sk / MERKEZ mah ALİ EFE ÇIKMAZI, ALİ RUHİ BOZKIR, ATATÜRK, AZİZE, BADEM, BURÇAK, BÜLBÜL, CUMHURİYET MEYDANI, DAVUTPAŞA 1., DEFNELİ, EFE, FEVZİ ÇAKMAK, GENÇ OSMAN, GEYİK, GÖKHAN, GÖNYELİ, GÜL, GÜN, GÜN 1. ÇIKMAZI, GÜVERCİN, KARACA, KARANFİL, KEMALİYE, KUMRU, LEYLAK, MENEKŞE, NANE, PAPATYA, REFAH, SAKA, SANDAL, SERDAR, SÜLÜN, TAŞKENT, TINAZ, TINAZTEPE, TOROS, TÜRKER, UFUK, ÇANKAYA, ÇAPRAZ, ÇİNÇİNDERE, ÖZDENLER, ŞAHİN sk bölgelerinde 21/12/2022 02:00:00 - 21/12/2022 02:30:00 saatleri arasında TEİAŞ Çalışması Sebebi ile İş Sağlığı ve Güvenliği’ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.

GÜNGÖREN ilce MERKEZ-MEHMET NESİH ÖZMEN mah AKASYA, AKÇAY, ARDIÇ, FATİH, KALENDER, KARADAL, KIZILAĞAÇ, KİRAZ, SAVUR, UZUN sk bölgelerinde 21/12/2022 02:00:00 - 21/12/2022 02:30:00 saatleri arasında TEİAŞ Çalışması Sebebi ile İş Sağlığı ve Güvenliği’ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.

GÜNGÖREN ilce MERKEZ-SANAYİ mah ATATÜRK, FERAH, GAMZE, KANARYA, KAZIM KARABEKİR, KURŞUNLU, MİNE, OKÇU, SAADET, SAMSUN, SAMİ PAŞA, SANCAK, TEKİN, ÇAVUŞOĞLU, ÖZDEN, ŞEHİT ORGENERAL EŞREF BİTLİS sk bölgelerinde 21/12/2022 02:00:00 - 21/12/2022 02:30:00 saatleri arasında TEİAŞ Çalışması Sebebi ile İş Sağlığı ve Güvenliği’ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.

KÜÇÜKÇEKMECE ilce MERKEZ-ATATÜRK mah İKİTELLİ sk bölgelerinde 21/12/2022 09:00:00 - 21/12/2022 13:00:00 saatleri arasında Abone/Şube Bağlantısı Sebebi ile İş Sağlığı ve Güvenliği’ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.

KÜÇÜKÇEKMECE ilce MERKEZ-TEVFİKBEY mah 1.YOKUŞ, 3.DİLEK, 6.YILDIRIM, AĞRI, DOKTOR ALİ DEMİR, DİLEK ÇIKMAZI, ERMAN, HAYIRLI sk bölgelerinde 21/12/2022 09:00:00 - 21/12/2022 13:00:00 saatleri arasında Abone/Şube Bağlantısı Sebebi ile İş Sağlığı ve Güvenliği’ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.

KÜÇÜKÇEKMECE ilce MERKEZ-TEVFİKBEY mah ŞEHİT MEHMET SEVİNÇ, ŞEHİT ÖNDER BALKAYA sk bölgelerinde 21/12/2022 09:00:00 - 21/12/2022 17:00:00 saatleri arasında Deplase Çalışması Sebebi ile İş Sağlığı ve Güvenliği’ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.

KÜÇÜKÇEKMECE ilce MERKEZ-MEHMET AKİF mah EMRE, ONUR sk bölgelerinde 21/12/2022 13:00:00 - 21/12/2022 14:30:00 saatleri arasında Bakım Çalışması-Kapsamlı TM Bakımı Sebebi ile İş Sağlığı ve Güvenliği’ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.

SİLİVRİ ilce MERKEZ-BÜYÜK ÇAVUŞLU mah ALDEMİR, ALEM, ARILI, BÜYÜKÇAVUŞLU, GÜLPEMBE, GÜVEN, HARİTACILAR, MUKADDES, NADİREN, SAKİN ÇIKMAZI, SAZLIK, SERİN, TANE, TOPAĞACI, TÜRKLER, UÇUK, VEFA, YEŞERTİ, ZEKİ, ZERDE, İLKE, İSTANBUL, İŞLETME sk bölgelerinde 21/12/2022 09:00:00 - 21/12/2022 16:00:00 saatleri arasında Bakım Çalışması-Kapsamlı Havai Hat Bakımı Sebebi ile İş Sağlığı ve Güvenliği’ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.

SİLİVRİ ilce -MİMAR SİNAN ÇANTA mah MİLLET sk bölgelerinde 21/12/2022 09:00:00 - 21/12/2022 10:00:00 saatleri arasında Bakım Çalışması-Kapsamlı TM Bakımı Sebebi ile İş Sağlığı ve Güvenliği’ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.

SİLİVRİ ilce MERKEZ-BALABAN mah GANİMET, GÜMÜŞYAKA, HOŞ, HİZAL, LOKMACI, MELTEM, SEDA, SEVDA, UYSAL, YURTTAŞ, ÇABUK, ÖZTÜRK sk / GÜMÜŞYAKA mah DÖNÜM, ELMAYURDU, GÖRMELİ, GÖZTEPE, KARTALBEY, KAVAKÖZÜ, SALUR, SAZLIYAKA, TAFLAN, YILDIZTABYA, ZAĞNOSPAŞA, ÇATI, ÖZTÜRK, ÖZYURT sk bölgelerinde 21/12/2022 09:00:00 - 21/12/2022 17:00:00 saatleri arasında Yatırım / Ekonomik Ömür Sebebi ile Yenileme Sebebi ile İş Sağlığı ve Güvenliği’ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.

SİLİVRİ ilce MERKEZ-BALABAN mah AŞİNA, BAŞARIR, DEMİRYURT, ERTUĞRULBEY, FİRUZE, GÜLLAÇ, GÜLLÜ, GÜREŞ, HARMAN, HERCAİ, HURİ, KOCATEPE, MELİSA, MUHABBET, ORAK, PALA, RAFİNE, RÜYAM, SARIÇİÇEK, SELÇUKLULAR, SERHAT, TIRPAN, TOMRUK, TOMURCUK, TUTKU, YAZMALI, YULAF, ZİYARET, İLKER sk / GÜMÜŞYAKA mah BAĞDAT, GÖKÇEKENT, KATRANLI, OLUKPINAR, SERHAT, YERBAĞI, İKİZÇINAR sk bölgelerinde 21/12/2022 09:00:00 - 21/12/2022 16:00:00 saatleri arasında Yatırım / Ekonomik Ömür Sebebi ile Yenileme Sebebi ile İş Sağlığı ve Güvenliği’ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.

SİLİVRİ ilce MERKEZ-FEVZİPAŞA mah NAMIK KEMAL sk / İSMETPAŞA mah AKDAL, DOBRA, DUMAN, DURAK, FERİDE, GÜLBAHAR, GÜLNAZ, GÜNEBAKAN, HALİÇ, HAZAN, ISIRGAN, KIVRIMLI, KÖPRÜ, LAVANTA, MAREŞAL, NAGİHAN, NAM, NAMIK KEMAL, NAZAR, ORHANGAZİ, TÖRE, ULUKAN, UYANIK, YASEMİN, ÖZEL sk bölgelerinde 21/12/2022 09:00:00 - 21/12/2022 16:00:00 saatleri arasında Bakım Çalışması-Kapsamlı Havai Hat Bakımı Sebebi ile İş Sağlığı ve Güvenliği’ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.

SİLİVRİ ilce -FEVZİPAŞA mah GÖLET sk bölgelerinde 21/12/2022 10:00:00 - 21/12/2022 12:00:00 saatleri arasında Bakım Çalışması-Kapsamlı TM Bakımı Sebebi ile İş Sağlığı ve Güvenliği’ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.

SİLİVRİ ilce -FEVZİPAŞA mah FLORYA sk bölgelerinde 21/12/2022 13:00:00 - 21/12/2022 14:30:00 saatleri arasında Bakım Çalışması-Kapsamlı TM Bakımı Sebebi ile İş Sağlığı ve Güvenliği’ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.

SİLİVRİ ilce -FEVZİPAŞA mah DERMAN sk bölgelerinde 21/12/2022 14:30:00 - 21/12/2022 16:00:00 saatleri arasında Bakım Çalışması-Kapsamlı TM Bakımı Sebebi ile İş Sağlığı ve Güvenliği’ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.

ŞİŞLİ ilce -KAPTANPAŞA mah sk bölgelerinde 21/12/2022 00:00:00 - 21/12/2022 06:00:00 saatleri arasında Bakım Çalışması-Kapsamlı TM Bakımı Sebebi ile İş Sağlığı ve Güvenliği’ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.

ŞİŞLİ ilce MERKEZ-KUŞTEPE mah İNÖNÜ sk bölgelerinde 21/12/2022 01:00:00 - 21/12/2022 07:00:00 saatleri arasında Bakım Çalışması-Kapsamlı TM Bakımı Sebebi ile İş Sağlığı ve Güvenliği’ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.

ŞİŞLİ ilce MERKEZ-MEŞRUTİYET mah EBE KIZI, HALASKARGAZİ, MATBAACI OSMANBEY, RUMELİ, SAMANYOLU, ŞAİR NİGAR sk bölgelerinde 21/12/2022 10:00:00 - 21/12/2022 17:00:00 saatleri arasında Abone/Şube Bağlantısı Sebebi ile İş Sağlığı ve Güvenliği’ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.

ZEYTİNBURNU ilce -MALTEPE mah sk bölgelerinde 21/12/2022 00:01:00 - 21/12/2022 02:00:00 saatleri arasında Bakım Çalışması-Kapsamlı TM Bakımı Sebebi ile İş Sağlığı ve Güvenliği’ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.

ZEYTİNBURNU ilce MERKEZ-MALTEPE mah FATİH ŞEHİTLERİ sk bölgelerinde 21/12/2022 00:01:00 - 21/12/2022 02:00:00 saatleri arasında Bakım Çalışması-Kapsamlı TM Bakımı Sebebi ile İş Sağlığı ve Güvenliği’ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.

ATAŞEHİR-09:30 - 14:30 Kesinti Nedeni: ŞEBEKE İYİLEŞTİRME ÇALIŞMALARI Etkilenen Cadde / Sokak TAHRALI, LİBADİYE

ATAŞEHİR-09:30 - 14:30 Kesinti Nedeni: ŞEBEKE İYİLEŞTİRME ÇALIŞMALARI Etkilenen Cadde / Sokak VEZİR, BİNGÖL, ÇINARCIK, HACIBEKİR, KURUÇEŞME, SEDİR, ZİYA GÖKALP, ZİYAPAŞA, ZİYA ÇIKMAZI, GÜLMERCAN, EMEKLİLER, GÜLŞEN, KARACAOĞLAN, TURAN, AŞIK VEYSEL, ŞEHİT CAHAR DUDAYEV, MEHMET KATİP, BIÇKIN, ERCİYES, SEFER, RAMİ, MUHLİS, TAYLAN, BİNGÜL

BEYKOZ-09:30 - 15:30 Kesinti Nedeni: ŞEBEKE İYİLEŞTİRME ÇALIŞMALARI Etkilenen Cadde / Sokak BAYRAKLI ÇIKMAZI

BEYKOZ-11:00 - 12:00 Kesinti Nedeni: ŞEBEKE İYİLEŞTİRME ÇALIŞMALARI Etkilenen Cadde / Sokak GÖKSU

BEYKOZ- 09:30 - 15:30 Kesinti Nedeni: ŞEBEKE İYİLEŞTİRME ÇALIŞMALARI Etkilenen Cadde / Sokak TARLAKUŞU ÇIKMAZI

BEYKOZ-09:30 - 15:30 Kesinti Nedeni: ŞEBEKE İYİLEŞTİRME ÇALIŞMALARI Etkilenen Cadde / Sokak EMİR ÇIKMAZI

BEYKOZ- 09:30 - 15:30 Kesinti Nedeni: ŞEBEKE İYİLEŞTİRME ÇALIŞMALARI Etkilenen Cadde / Sokak YENİMAHALLE

BEYKOZ-09:30 - 15:30 Kesinti Nedeni: ŞEBEKE İYİLEŞTİRME ÇALIŞMALARI Etkilenen Cadde / Sokak HASAN AĞA ÇIKMAZI

BEYKOZ- 10:00 - 18:00 Kesinti Nedeni: ŞEBEKE İYİLEŞTİRME ÇALIŞMALARI Etkilenen Cadde / Sokak ESKİ FENER YOLU, MAHMUDİYE ÇIKMAZI, ÇARŞAMBA, KÖYİÇİ

ÇEKMEKÖY-09:00 - 18:00 Kesinti Nedeni: ŞEBEKE İYİLEŞTİRME ÇALIŞMALARI Etkilenen Cadde / Sokak 228., 232., 235., 237., 229., 231., 211., 193., 241., SULTAN SUYU, 230.

ÇEKMEKÖY-09:00 - 18:00 Kesinti Nedeni: ŞEBEKE İYİLEŞTİRME ÇALIŞMALARI Etkilenen Cadde / Sokak 240., 238., 233., 234., 239., 242., 243., 241.

KADIKÖY- 09:30 - 16:00 Kesinti Nedeni: ŞEBEKE İYİLEŞTİRME ÇALIŞMALARI Etkilenen Cadde / Sokak MAHUR, BAĞDAT, MEHMET ŞENGÜN, KIRAÇ, OPERATÖR CEMİL TOPUZLU

KADIKÖY-10:30 - 11:00 Kesinti Nedeni: ŞEBEKE İYİLEŞTİRME ÇALIŞMALARI Etkilenen Cadde / Sokak ESKİ KARAKOL, KAVİSLİ, HASANAMİR, AKTEPE, ASIM US, ÖLÇÜ

KADIKÖY-11:30 - 12:00 Kesinti Nedeni: ŞEBEKE İYİLEŞTİRME ÇALIŞMALARI Etkilenen Cadde / Sokak MİRALAY NAZIM

KADIKÖY-09:30 - 10:00 Kesinti Nedeni: ŞEBEKE İYİLEŞTİRME ÇALIŞMALARI Etkilenen Cadde / Sokak EBRU, FAHRETTİN KERİM GÖKAY

KADIKÖY-13:00 - 15:00 Kesinti Nedeni: ŞEBEKE İYİLEŞTİRME ÇALIŞMALARI Etkilenen Cadde / Sokak RECAİZADE, TALATBEY, TALİMHANE, BEYDAĞI

MALTEPE-09:30 - 16:00 Kesinti Nedeni: ŞEBEKE İYİLEŞTİRME ÇALIŞMALARI Etkilenen Cadde / Sokak PİRİ REİS, MAREŞAL FEVZİ ÇAKMAK

MALTEPE-09:00 - 17:00 Kesinti Nedeni: ŞEBEKE İYİLEŞTİRME ÇALIŞMALARI Etkilenen Cadde / Sokak YÜCE, GÖKHAN, YALÇINLI, YILDIRIM, SENCER, KILIÇASLAN, YAVUZLAR, DİLEK, ER, MUSTAFA KEMAL ATATÜRK

MALTEPE-09:00 - 17:00 Kesinti Nedeni: ŞEBEKE İYİLEŞTİRME ÇALIŞMALARI Etkilenen Cadde / Sokak YEŞİLTEPE

PENDİK-09:30 - 10:30 Kesinti Nedeni: ŞEBEKE İYİLEŞTİRME ÇALIŞMALARI Etkilenen Cadde / Sokak KANARYA

PENDİK-11:00 - 12:00 Kesinti Nedeni: ŞEBEKE İYİLEŞTİRME ÇALIŞMALARI Etkilenen Cadde / Sokak ENSAR

PENDİK-12:30 - 13:30 Kesinti Nedeni: ŞEBEKE İYİLEŞTİRME ÇALIŞMALARI Etkilenen Cadde / Sokak TUNAHAN

PENDİK-14:00 - 15:30 Kesinti Nedeni: ŞEBEKE İYİLEŞTİRME ÇALIŞMALARI Etkilenen Cadde / Sokak DELİ DUMRUL

PENDİK-10:00 - 18:00 Kesinti Nedeni: ŞEBEKE İYİLEŞTİRME ÇALIŞMALARI Etkilenen Cadde / Sokak ATLAS, KUŞAK, ATABARI, HASIR, DEFNE, DİYAR, E-5 YAN YOLU, FAVORİ, FERDİ, KALYON, SIR, KARLICA, KAYIN, KERVAN, KİRAZLI, KORUR, LOJMAN, PLATİN, SAHİL, TRABLUS, MAKAM, DAMLA, YILDIZ, TEVFİK İLERİ

PENDİK-09:30 - 17:00 Kesinti Nedeni: ŞEBEKE İYİLEŞTİRME ÇALIŞMALARI Etkilenen Cadde / Sokak HAYDARPAŞA, TERZİ, UZLAŞ, SAKİ, AKDEMİR, HALİDE, ASYA, ÖREN, AYVA, AKİKA, GÜRPINAR, HAVADAR, CEMİL MERİÇ, KLASİK, SEYDİLER, KÖRFEZ, ŞENYOL

SANCAKTEPE-09:30 - 16:30 Kesinti Nedeni: ŞEBEKE İYİLEŞTİRME ÇALIŞMALARI Etkilenen Cadde / Sokak CAN

ÜMRANİYE-09:30 - 13:30 Kesinti Nedeni: ŞEBEKE İYİLEŞTİRME ÇALIŞMALARI Etkilenen Cadde / Sokak AHSEN, ŞEN, SEVİM, ACISU, TEVFİK FİKRET

ÜMRANİYE-09:30 - 13:30 Kesinti Nedeni: ŞEBEKE İYİLEŞTİRME ÇALIŞMALARI Etkilenen Cadde / Sokak ALEMDAĞ, ACISU, ÇEŞNİ, GÜR, MAZLUM, TEVFİK FİKRET

ÜMRANİYE-14:30 - 17:00 Kesinti Nedeni: ŞEBEKE İYİLEŞTİRME ÇALIŞMALARI Etkilenen Cadde / Sokak DOBRA, ADATEPE, ACISU, TEVFİK FİKRET

ÜMRANİYE-13:00 - 18:00 Kesinti Nedeni: ŞEBEKE İYİLEŞTİRME ÇALIŞMALARI Etkilenen Cadde / Sokak ALEMDAĞ, TOROS, AYFER, ATA, ALEMDAR, RECEPAĞA, TOLAY, ŞEHİT HASAN ELBENNA, PİRİREİS, KÜÇÜKSU