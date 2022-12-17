Bakım ve onarım çalışmaları sebebiyle İstanbul’un bazı ilçelerinde 18 Aralık Pazar günü elektrik kesintileri gerçekleşecek. İşte, planlı kesinti saatleri...

Elektrikler ne zaman gelecek? 18 Aralık Pazar elektrik kesinti saatleri:

ARNAVUTKÖY ilce MERKEZ-DURSUNKÖY mah AĞIL BAYIR, BASİR, BİLGEALP, DERE YATAĞI, DURSUNKÖY, DURSUNKÖY-BAKLALI, DURSUNKÖY-BOYALIK, DURSUNKÖY-YASSIÖREN, EFE, ENDÜLÜS, GÖZTEPE, HADIMKÖY-DURSUNKÖY, KORAL, SALMAN, SARI ÇİĞDEM, SAĞLIK, SEYYİD, UYGUR, ÇİTLEMBİK, ÖZÇETİN sk / TAYAKADIN mah AKINCILAR sk bölgelerinde 18/12/2022 09:00:00 - 18/12/2022 17:00:00 saatleri arasında Bakım Çalışması-Önleyici Bakım Sebebi ile İş Sağlığı ve Güvenliği’ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.

ARNAVUTKÖY ilce MERKEZ-HADIMKÖY mah MUSTAFA İNAN sk bölgelerinde 18/12/2022 09:00:00 - 18/12/2022 16:00:00 saatleri arasında Abone/Şube Bağlantısı Sebebi ile İş Sağlığı ve Güvenliği’ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.

AVCILAR ilce MERKEZ-FİRUZKÖY mah BAĞLARİÇİ, MEZARLIK ÜSTÜ, NECİP FAZIL KISAKÜREK sk / ÜNİVERSİTE mah BAĞLARİÇİ, NECİP FAZIL KISAKÜREK sk bölgelerinde 18/12/2022 09:00:00 - 18/12/2022 17:00:00 saatleri arasında Yatırım / Yeni TM Tesisi Sebebi ile İş Sağlığı ve Güvenliği’ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.

AVCILAR ilce MERKEZ-FİRUZKÖY mah NECİP FAZIL KISAKÜREK sk bölgelerinde 18/12/2022 09:00:00 - 18/12/2022 17:00:00 saatleri arasında Yatırım / Yeni Kablo Bağlantısı Sebebi ile İş Sağlığı ve Güvenliği’ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.

AVCILAR ilce MERKEZ-CİHANGİR mah ŞEHİT JAN. KOM. ONB. UĞUR HANCI sk bölgelerinde 18/12/2022 09:00:00 - 18/12/2022 17:00:00 saatleri arasında Bakım Çalışması-Önleyici Bakım Sebebi ile İş Sağlığı ve Güvenliği’ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.

AVCILAR ilce MERKEZ-FİRUZKÖY mah BAĞLARİÇİ, FİRUZKÖY BULVARI sk bölgelerinde 18/12/2022 09:00:00 - 18/12/2022 17:00:00 saatleri arasında Abone/Şube Bağlantısı Sebebi ile İş Sağlığı ve Güvenliği’ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.

BAHÇELİEVLER ilce MERKEZ-BAHÇELİEVLER mah sk / SİYAVUŞPAŞA mah sk // BAYRAMPAŞA ilce MERKEZ-CEVATPAŞA mah sk / TERAZİDERE mah sk // BAĞCILAR ilce MERKEZ-100. YIL mah sk / MERKEZ mah sk / ÇINAR mah sk // ESENLER ilce MERKEZ-DAVUTPAŞA mah sk / FATİH mah sk / KAZIM KARABEKİR mah sk / MENDERES mah sk / MİMAR SİNAN mah sk / NAMIK KEMAL mah sk / NİNE HATUN mah sk / ÇİFTE HAVUZLAR mah sk // GÜNGÖREN ilce MERKEZ-ABDURRAHMAN NAFİZ GÜRMAN mah sk / GENÇOSMAN mah sk / GÜVEN mah sk / MEHMET NESİH ÖZMEN mah sk / MERKEZ mah sk / SANAYİ mah sk / TOZKOPARAN mah sk // ZEYTİNBURNU ilce MERKEZ-MALTEPE mah sk bölgelerinde 18/12/2022 02:00:00 - 18/12/2022 03:30:00 saatleri arasında Yatırım / Ekonomik Ömür Sebebi ile Yenileme Sebebi ile İş Sağlığı ve Güvenliği’ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.

BAKIRKÖY ilce MERKEZ-KARTALTEPE mah AKSU sk bölgelerinde 18/12/2022 09:00:00 - 18/12/2022 13:00:00 saatleri arasında Bakım Çalışması-Önleyici Bakım Sebebi ile İş Sağlığı ve Güvenliği’ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.

BAŞAKŞEHİR ilce MERKEZ-ZİYA GÖKALP mah ABDULLAH PAŞA sk bölgelerinde 18/12/2022 10:00:00 - 18/12/2022 14:00:00 saatleri arasında Bakım Çalışması-Önleyici Bakım Sebebi ile İş Sağlığı ve Güvenliği’ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.

BAYRAMPAŞA ilce MERKEZ-ORTAMAHALLE mah İBRAHİMAĞA sk bölgelerinde 18/12/2022 00:01:00 - 18/12/2022 06:00:00 saatleri arasında Bakım Çalışması-Kapsamlı TM Bakımı Sebebi ile İş Sağlığı ve Güvenliği’ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.

BAYRAMPAŞA ilce MERKEZ-ORTAMAHALLE mah AKEL, ATABEY, SOY, İBRAHİMAĞA sk bölgelerinde 18/12/2022 00:01:00 - 18/12/2022 06:00:00 saatleri arasında Bakım Çalışması-Kapsamlı TM Bakımı Sebebi ile İş Sağlığı ve Güvenliği’ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.

BAYRAMPAŞA ilce MERKEZ-YENİDOĞAN mah HANİFE ANA sk bölgelerinde 18/12/2022 16:00:00 - 18/12/2022 20:00:00 saatleri arasında Abone/Şube Bağlantısı Sebebi ile İş Sağlığı ve Güvenliği’ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.

BEŞİKTAŞ ilce MERKEZ-MECİDİYE mah BADEM, FISTIKLI KÖŞK, FISTIKLI KÖŞK ARALIĞI, GÜLİSTAN, KAVURMACI ÇIKMAZI, KUMBARACIBAŞI, LOZAN, MERDİVENÜSTÜ, PALANGA, SARIBAL, YEREBATAN, ÇEVİRMECİ, ÇOPUR AHMET sk bölgelerinde 18/12/2022 00:00:00 - 18/12/2022 03:00:00 saatleri arasında Manevra Çalışması Sebebi ile İş Sağlığı ve Güvenliği’ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.

BEYLİKDÜZÜ ilce -YAKUPLU MERKEZ mah sk bölgelerinde 18/12/2022 09:00:00 - 18/12/2022 17:00:00 saatleri arasında Abone/Şube Bağlantısı Sebebi ile İş Sağlığı ve Güvenliği’ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.

BÜYÜKÇEKMECE ilce MERKEZ-19 MAYIS mah 2. BAHÇE, D-100 KARAYOLU, KEMAL ATATÜRK, ÇEMBERLİTAŞ sk bölgelerinde 18/12/2022 09:00:00 - 18/12/2022 12:00:00 saatleri arasında Abone/Şube Bağlantısı Sebebi ile İş Sağlığı ve Güvenliği’ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.

ESENYURT ilce MERKEZ-AKŞEMSEDDİN mah 201., 202., 203., 300., SEZAİ KARAKOÇ sk // KÜÇÜKÇEKMECE ilce MERKEZ-TEVFİKBEY mah SAMİ PAŞA sk bölgelerinde 18/12/2022 09:00:00 - 18/12/2022 17:00:00 saatleri arasında Bakım Çalışması-Önleyici Bakım Sebebi ile İş Sağlığı ve Güvenliği’ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.

EYÜPSULTAN ilce MERKEZ-AKŞEMSETTİN mah ALPEREN, ARI, GÜNEŞ, HUZUR sk bölgelerinde 18/12/2022 09:00:00 - 18/12/2022 16:00:00 saatleri arasında Bakım Çalışması-Önleyici Bakım Sebebi ile İş Sağlığı ve Güvenliği’ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.

EYÜPSULTAN ilce MERKEZ-AKŞEMSETTİN mah AYTAÇ, AĞAÇ, ELMAS, HAN, SELİMPAŞA, SUNA, ÇAKMAK, ÖZEN sk bölgelerinde 18/12/2022 09:00:00 - 18/12/2022 16:00:00 saatleri arasında Bakım Çalışması-Önleyici Bakım Sebebi ile İş Sağlığı ve Güvenliği’ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.

GAZİOSMANPAŞA ilce MERKEZ-BARBAROS HAYRETTİN PAŞA mah 1024., 1058., 1067., 1068., 1069., 1073. sk bölgelerinde 18/12/2022 09:00:00 - 18/12/2022 17:00:00 saatleri arasında Yatırım / Ekonomik Ömür Sebebi ile Yenileme Sebebi ile İş Sağlığı ve Güvenliği’ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.

GAZİOSMANPAŞA ilce MERKEZ-BARBAROS HAYRETTİN PAŞA mah 1069., 1072., İNÖNÜ sk / KARADENİZ mah 1103., 1113., 1113/2., HAMİDİYE, ZİYA GÖKALP sk bölgelerinde 18/12/2022 09:00:00 - 18/12/2022 17:00:00 saatleri arasında Yatırım / Ekonomik Ömür Sebebi ile Yenileme Sebebi ile İş Sağlığı ve Güvenliği’ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.

KAĞITHANE ilce MERKEZ-MERKEZ mah SANAYİ sk / YAHYA KEMAL mah SANAYİ sk bölgelerinde 18/12/2022 09:30:00 - 18/12/2022 17:30:00 saatleri arasında Yatırım / Ekonomik Ömür Sebebi ile Yenileme Sebebi ile İş Sağlığı ve Güvenliği’ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.

KAĞITHANE ilce MERKEZ-YEŞİLCE mah ANDELİB, AYTEKİN, BARBAROS, DALGIÇ, DAĞISTANLI, DONANMA, SEÇİLMİŞ, TAHSİN, ULUBAŞ, ÇELİK sk // SARIYER ilce MERKEZ-HUZUR mah ARKAN, BARBAROS, BEYAZIT, FATİH, KEMAL ATATÜRK, ULUBAŞ, İSMET İNÖNÜ sk bölgelerinde 18/12/2022 16:30:00 - 18/12/2022 20:30:00 saatleri arasında Bakım Çalışması-Önleyici Bakım Sebebi ile İş Sağlığı ve Güvenliği’ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.

SİLİVRİ ilce MERKEZ-ALİPAŞA mah ARIKANLI ÇİFTLİĞİ sk / FENER mah ARAÇ, BEKİR SITKI SAY, DİZDAR, KERAMET, MÜNİFPAŞA sk / YENİ mah ABDÜLHALİK RENDA, AKÖREN, BAYRAK, ERKİN BALABAN, MUSTAFA KEMAL, MÜNİFPAŞA, SANCAK, TAŞLAR sk bölgelerinde 18/12/2022 09:00:00 - 18/12/2022 17:00:00 saatleri arasında Yatırım / Yeni OG Tesisi Sebebi ile İş Sağlığı ve Güvenliği’ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.

SİLİVRİ ilce -ORTAKÖY MERKEZ mah ELİF, KÖSEMSULTAN sk bölgelerinde 18/12/2022 09:00:00 - 18/12/2022 17:00:00 saatleri arasında Yatırım / Yeni Kablo Bağlantısı Sebebi ile İş Sağlığı ve Güvenliği’ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.

SİLİVRİ ilce MERKEZ-SANCAKTEPE mah SÖĞÜTLÜ DERE sk / SEMİZKUMLAR mah ALTAŞ, AYÇİÇEK, BAŞKUMANDAN MUSTAFA KEMAL, GÜLÇİÇEK, NARÇİÇEK, TEKİN sk / ÇELTİK mah SAHİLBOYU sk bölgelerinde 18/12/2022 09:00:00 - 18/12/2022 14:00:00 saatleri arasında Abone/Şube Bağlantısı Sebebi ile İş Sağlığı ve Güvenliği’ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.

SİLİVRİ ilce MERKEZ-BALABAN mah AŞİNA, BAŞARIR, DEMİRYURT, ERTUĞRULBEY, FİRUZE, GÜLLAÇ, GÜLLÜ, GÜREŞ, HARMAN, HERCAİ, HURİ, KOCATEPE, MELİSA, MUHABBET, ORAK, PALA, RAFİNE, RÜYAM, SARIÇİÇEK, SELÇUKLULAR, SERHAT, TIRPAN, TOMRUK, TOMURCUK, TUTKU, YAZMALI, YULAF, ZİYARET, İLKER sk / GÜMÜŞYAKA mah BAĞDAT, GÖKÇEKENT, KATRANLI, OLUKPINAR, SERHAT, YERBAĞI, İKİZÇINAR sk bölgelerinde 18/12/2022 09:00:00 - 18/12/2022 16:00:00 saatleri arasında Bakım Çalışması-Kapsamlı Havai Hat Bakımı Sebebi ile İş Sağlığı ve Güvenliği’ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.

ZEYTİNBURNU ilce MERKEZ-MERKEZEFENDİ mah 323., G/44., G/45., G/48., G/58., G/59., G/60., G/61., G/64., G/65., G/65/1., G/66., G/67., G/67/1., G/67/2., SABRİ OBENİK, SABRİ ÜLKER, YENİ ÇİFTLİK YOLU sk bölgelerinde 18/12/2022 09:00:00 - 18/12/2022 13:00:00 saatleri arasında Bakım Çalışması-Önleyici Bakım Sebebi ile İş Sağlığı ve Güvenliği’ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.

ZEYTİNBURNU ilce -MALTEPE mah sk bölgelerinde 18/12/2022 19:00:00 - 18/12/2022 23:00:00 saatleri arasında Bakım Çalışması-Önleyici Bakım Sebebi ile İş Sağlığı ve Güvenliği’ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.

ATAŞEHİR-09:30 - 14:00 Kesinti Nedeni: ŞEBEKE İYİLEŞTİRME ÇALIŞMALARI Etkilenen Cadde / Sokak KILIÇ, DOĞANAY, ÇETİNKAYA, HAYRİYE HANIM, KAYA, METİN, DERE, ASKENT, HUZUR HOCA, TÖRE, DÖNDÜ, DOĞANBEY, DEĞİRMEN YOLU

KADIKÖY-04:30 - 09:00 Kesinti Nedeni: ŞEBEKE İYİLEŞTİRME ÇALIŞMALARI Etkilenen Cadde / Sokak MİRALAY NAZIM, SAKIZGÜLÜ, DR. İHSAN ÜNLÜER, HALİL ETHEM, GENERAL ASIM GÜNDÜZ, KADİFE, GÜNEŞ, HASIRCIBAŞI, CANAN, NEVZEMİN

KADIKÖY-04:30 - 09:00 Kesinti Nedeni: ŞEBEKE İYİLEŞTİRME ÇALIŞMALARI Etkilenen Cadde / Sokak GENERAL ASIM GÜNDÜZ, DR. ESAT IŞIK, HACI ŞÜKRÜ, İLERİ, HACI AHMETBEY, SONER, KUZU KESTANE, DR. İHSAN ÜNLÜER, KADİFE, ŞAİR LATİFİ

KARTAL-09:30 - 16:00 Kesinti Nedeni: ŞEBEKE İYİLEŞTİRME ÇALIŞMALARI Etkilenen Cadde / Sokak NEVA, TOPSELVİ, ÇİÇEK

TUZLA-09:00 - 12:00 Kesinti Nedeni: ŞEBEKE İYİLEŞTİRME ÇALIŞMALARI Etkilenen Cadde / Sokak GÜZİN, BİLLUR, HARMANDALI, SAHİL, YAKAMOZ

ÜMRANİYE-14:00 - 18:00 Kesinti Nedeni: ŞEBEKE İYİLEŞTİRME ÇALIŞMALARI Etkilenen Cadde / Sokak CENGİZ TOPEL, ARKADAŞ, BOZACI, FİLİZLER, DOĞRU, GÜLBAHÇE, KAMİL, MELEK, RÜVEYDA, YÜKSEL, ÇAMLI, 3018., GÖLOVA, PELİKAN