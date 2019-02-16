0553 313 94 23

Elektrikler kesildi, mum yerine dinamit yaktı!

ABD'de bir kadın, elektrikler kesilince evin mahzeninde mum zannıyla dinamiti yaktı. Birkaç parmağını kaybeden ve gözünden yaralanan kadın, ev sahibine dava açtı.

16 Şubat 2019 Cumartesi 12:30
Elektrikler kesildi, mum yerine dinamit yaktı!

ABD'nin Connecticut eyaletinde yaşayan iki çocuk annesi Karina Gutierrez, elektriklerin kesilmesi üzerine evde mum aradı. Aramaları esnasında evin mahzenine giren 30 yaşındaki kadın, mum yerine dinamit bulduğunu fark edemeyerek dinamiti yaktı. Olay sonucu birkaç parmağını kaybeden ve gözünden yaralanan Gutierrez, ev sahibine dava açtı.

"Tehlikeli malzeme bulundurma" davası açtı

Gutierrez, Lindley Caddesi'nde kirada oturduğu evin sahibi Oscar Aguirre aleyhine tehlikeli malzemeyi evde bulundurmak suçlamasıyla dava açtı.

Sol elinden birkaç parmağı kaybeden, sağ gözünden yaralanan ve yüzünde, göğsünde ve kollarında kalıcı izler oluşan Gutierrez açtığı davada olay sonrası uzun süreli tedavi göreceğini belirterek, ev sahibinden yüklü bir para talep etti.

Ev sahibi: Bilgim yok

 

Aguirre ise evin bodrumunda bulunan dinamitler hakkında herhangi bir bilgisi olmadığını iddia etti.

Haftanın Özeti

www.yeniakit.com.tr internet sitesinde yayınlanan yazı, haber, röportaj, fotoğraf, resim, sesli veya görüntülü sair içeriklerle ilgili telif hakları Uğurlu Gazetecilik Basın Yayın Matbaacılık Reklamcılık Limited Şirketi’ne aittir. Bu içeriklerin iktibas hakkı saklıdır. İzinsiz ve kaynak gösterilmeksizin iktibas olunamaz; hiçbir surette kopyalanamaz, yeniden yayıma konulamaz.
Haber Tarihi: 16 Şubat 2019 Cumartesi 12:30
  1. dinamit
  2. mum
  3. elektrik kesintisi

YORUM YAZ

    Günün Özeti

    Bugünkü Akit

    Bugünkü Yazılar

    Son Eklenen Haberler

    Konya Büyükşehir Belediye Meclisinde Ahde Vefa
    1. Konya Büyükşehir Belediye Meclisinde..
    2. Başkan Yaman, Genel Müdür Yardımcısı..
    3. Ozan Arif'in cenazesinde tepki çeken..
    4. Cumhurbaşkanı Yardımcısı Oktay’dan SP..
    5. Ortahisar Belediye Başkanı Genç:..
    6. Yunus Çekiç’e ‘Yılın En Başarılı..
    7. AFAD’dan trafik kazası tatbikatı
    8. Ankara’nın Kuşçağız Mahallesi’nde..
    9. IKBY İran’a petrol ihracatını durdurdu
    10. Bilecik Devlet Hastanesi’nin yüzde..
    11. 87 yaşında kolon kanserini yendi
    12. Büyüközer’den siyasilere: Farkında..
    13. Cumhurbaşkanı Erdoğan, helikopterle..
    14. Eğitim-Bir-Sen 6. Olağan Genel Kurulu
    15. "Hakkari'ye yaklaşık 12 milyar liralık..
    16. Trabzonspor evinde Alanyaspor’u..
    17. Karaman’da motosikletin çarptığı yaya..
    18. Üreticiye 1,5 milyar liralık hibe paketi
    19. Gümrüklerde İslami hassasiyetli..
    20. İYİ Parti'de CHP krizi! Tamamı istifa..
    21. Fatih Erbakan konuşurken,..
    22. "Sınav sistemimizi düzenleyemezsek,..
    23. 100. Yıl Söyleşileri’nin 12’ncisi..
    24. MHP’den Başkan Çetinbaş’a nezaket..
    25. Doğal ve helal kozmetik deyince akla..
    26. Büyük yenilik! Türkiye'de birinci,..
    27. Doğu Anadolu'da 4 il için buzlanma ve..
    28. Ahmet Sami Kutlu: "Hayal ettiğiniz..
    29. 2 bin 200 yıllık Batı tiyatrosu gün..
    30. Vodafone TV’den 3 yeni içerik
    Ali Bayramoğlu'ndan dikkat çeken Ahmet Davutoğlu iddiası!
    Ali Bayramoğlu'ndan dikkat çeken Ahmet Davutoğlu iddiası!
    Yogacı Ece sahtekar çıktı!
    Yogacı Ece sahtekar çıktı!
    Bakanlık sıcak bakıyor! Ücretli poşette yeni dönem başlayabilir
    Bakanlık sıcak bakıyor! Ücretli poşette yeni dönem başlayabilir
    Komedi... CHP’li vekil kendi partisini rezil etti!
    Komedi... CHP’li vekil kendi partisini rezil etti!
    Alparslan Türkeş, Nurettin Soyer’e böyle seslenmiş!
    Alparslan Türkeş, Nurettin Soyer’e böyle seslenmiş!

    Günün Karikatürü

    16 Şubat 2019
    Ekrem Dumanlı ile ilgili çarpıcı detay ortaya çıktı! Nehrin suyunun çekilmesini beklemişler
    Ekrem Dumanlı ile ilgili çarpıcı detay ortaya çıktı! Nehrin suyunun çekilmesini beklemişler
    Maduro açıkladı: ABD ile gizlice görüştü
    Maduro açıkladı: ABD ile gizlice görüştü