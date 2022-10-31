İstanbul’un bazı ilçelerinde 1 Kasım’da bakım çalışmaları sebebiyle elektrik kesintisi yaşanacak. Bu sebeple hangi ilçelerde kesintilerin olacağı merak ediliyor.

Elektrikler hangi ilçelerde kaç saat kesilecek? İstanbul 1 Kasım Salı elektrik kesinti saatleri:

ARNAVUTKÖY ilce MERKEZ-NENEHATUN mah KIBRIS sk / YAVUZ SELİM mah AHBAP, BALKOÇ, HASANKEYF, KIBRIS, MAZHAR, MESUDİYE, SIRDAŞ, SOKULLU MEHMET, TANSEL, TESTİ, YEDİ GÖLLER sk / İSLAMBEY mah DEFTERDAR, ESKİKALE, KIBRIS, MAVİ CAMİ, SENA, SOKULLU MEHMET, SULTAN AHMET, ÇAMBURNU sk bölgelerinde 01/11/2022 09:00:00 - 01/11/2022 17:00:00 saatleri arasında Bakım Çalışması-Kapsamlı Havai Hat Bakımı Sebebi ile İş Sağlığı ve Güvenliği’ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.

ARNAVUTKÖY ilce MERKEZ-HADIMKÖY mah AYASOFYA, SERİN, İZCİ sk / HASTANE mah AYASOFYA, CABBAR, GÖKYÜZÜ, HADIMKÖY-İSTANBUL, TERAKKİ, ZEMİN sk bölgelerinde 01/11/2022 09:30:00 - 01/11/2022 17:00:00 saatleri arasında Yatırım / Ekonomik Ömür Sebebi ile Yenileme Sebebi ile İş Sağlığı ve Güvenliği’ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.

ARNAVUTKÖY ilce MERKEZ-YEŞİLBAYIR mah 29 EKİM, HARMANLIK, IHLAMUR sk bölgelerinde 01/11/2022 09:30:00 - 01/11/2022 14:30:00 saatleri arasında Bakım Çalışması-Kapsamlı Havai Hat Bakımı Sebebi ile İş Sağlığı ve Güvenliği’ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.

ARNAVUTKÖY ilce MERKEZ-YEŞİLBAYIR mah 29 EKİM, ARDIÇ, BAĞIMSIZLIK, CAMİ, CEVİZ, EMİRHAN, HARMANLIK, HÜRRİYET, IHLAMUR, KARAÇAM, KİRAZLIK, MEŞELER, OĞUZHAN, PELİNSU, POYRAZLI, VATAN, YAKUP, YAPI, YEŞİLBAYIR sk bölgelerinde 01/11/2022 17:00:00 - 01/11/2022 17:00:00 saatleri arasında Yatırım / Ekonomik Ömür Sebebi ile Yenileme Sebebi ile İş Sağlığı ve Güvenliği’ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.

AVCILAR ilce -MERKEZ mah sk bölgelerinde 01/11/2022 09:00:00 - 01/11/2022 12:00:00 saatleri arasında Abone/Şube Bağlantısı Sebebi ile İş Sağlığı ve Güvenliği’ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.

AVCILAR ilce MERKEZ-CİHANGİR mah ARAS, GÖKALP, KARINCA, KOLBAŞI, KİRAZLI, SAKARYA sk bölgelerinde 01/11/2022 09:00:00 - 01/11/2022 17:00:00 saatleri arasında Bakım Çalışması-Kapsamlı Havai Hat Bakımı Sebebi ile İş Sağlığı ve Güvenliği’ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.

BAHÇELİEVLER ilce MERKEZ-ÇOBANÇEŞME mah SANAYİ sk bölgelerinde 01/11/2022 00:00:00 - 01/11/2022 03:00:00 saatleri arasında Bakım Çalışması-Kapsamlı TM Bakımı Sebebi ile İş Sağlığı ve Güvenliği’ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.

BAHÇELİEVLER ilce MERKEZ-YENİBOSNA MERKEZ mah LADİN sk bölgelerinde 01/11/2022 00:00:00 - 01/11/2022 03:00:00 saatleri arasında Bakım Çalışması-Kapsamlı TM Bakımı Sebebi ile İş Sağlığı ve Güvenliği’ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.

BAHÇELİEVLER ilce MERKEZ-YENİBOSNA MERKEZ mah ASENA, CEMAL ULUSOY, ŞEHİT ÜMİT ALAY sk bölgelerinde 01/11/2022 03:30:00 - 01/11/2022 06:30:00 saatleri arasında Bakım Çalışması-Kapsamlı TM Bakımı Sebebi ile İş Sağlığı ve Güvenliği’ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.

BAKIRKÖY ilce MERKEZ-YEŞİLYURT mah EKİN, KUŞKONMAZ, SAHİL YOLU, ÜRGÜPLÜ sk bölgelerinde 01/11/2022 09:00:00 - 01/11/2022 15:00:00 saatleri arasında Abone/Şube Bağlantısı Sebebi ile İş Sağlığı ve Güvenliği’ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.

BAŞAKŞEHİR ilce -ZİYA GÖKALP mah sk bölgelerinde 01/11/2022 09:00:00 - 01/11/2022 17:00:00 saatleri arasında Yatırım / Yeni TM Tesisi Sebebi ile İş Sağlığı ve Güvenliği’ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.

BAYRAMPAŞA ilce -İSMET PAŞA mah sk bölgelerinde 01/11/2022 00:01:00 - 01/11/2022 05:00:00 saatleri arasında Bakım Çalışması-Kapsamlı TM Bakımı Sebebi ile İş Sağlığı ve Güvenliği’ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.

BAYRAMPAŞA ilce -İSMET PAŞA mah sk bölgelerinde 01/11/2022 00:01:00 - 01/11/2022 05:00:00 saatleri arasında Bakım Çalışması-Kapsamlı TM Bakımı Sebebi ile İş Sağlığı ve Güvenliği’ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.

BAYRAMPAŞA ilce -İSMET PAŞA mah sk bölgelerinde 01/11/2022 00:01:00 - 01/11/2022 05:00:00 saatleri arasında Bakım Çalışması-Kapsamlı TM Bakımı Sebebi ile İş Sağlığı ve Güvenliği’ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.

BEŞİKTAŞ ilce MERKEZ-NİSBETİYE mah BAŞA, BAŞLIK, BİRLİK, FECRİ EBCİOĞLU, MÜDERRİS SALİH RÜŞTÜ BEY, PEKER, SAYDAM, TÖREN, YÜCEL sk bölgelerinde 01/11/2022 00:00:00 - 01/11/2022 06:00:00 saatleri arasında Bakım Çalışması-Kapsamlı TM Bakımı Sebebi ile İş Sağlığı ve Güvenliği’ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.

BEŞİKTAŞ ilce MERKEZ-BALMUMCU mah BARBAROS, GAZİ UMUR PAŞA, KARA HASAN, MORBASAN, PALANGA sk / DİKİLİTAŞ mah BARBAROS sk / GAYRETTEPE mah BARBAROS, BAYINDIR, EMİRHAN, HAMİDİYE, NECATİ ALBURUZ, ÇAKIR ÇIKMAZI sk / YILDIZ mah PALANGA sk bölgelerinde 01/11/2022 00:00:00 - 01/11/2022 03:00:00 saatleri arasında Manevra Çalışması Sebebi ile İş Sağlığı ve Güvenliği’ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.

BEŞİKTAŞ ilce MERKEZ-LEVENT mah BALLI, EYLÜL, FUNDA, GEYİKLİ, GONCA, KAMELYA, KARANFİL, KASIMPATI, KRİZANTEM, LALE, LAVİNYA, LİLYUM, NİSBETİYE, SÜLÜN, SÜMBÜL, YASEMİN, ÇALIKUŞU, ÇARŞI, İRİS sk / NİSBETİYE mah AYTAR, BARBAROS, BİNBAŞI NAZIM KAPTAN, CAHİT AYBAR, GAZİ GÜÇNAR, MALAZGİRT, NİSBETİYE sk bölgelerinde 01/11/2022 00:00:00 - 01/11/2022 06:00:00 saatleri arasında Bakım Çalışması-Kapsamlı TM Bakımı Sebebi ile İş Sağlığı ve Güvenliği’ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.

BEŞİKTAŞ ilce MERKEZ-AKAT mah KAKTÜS, MELODİ, TEPECİK YOLU sk / BEBEK mah BAĞ, BEBEK DAĞI, DÜZGÖREN ÇIKMAZI, İNŞİRAH, İĞDELİ sk / ETİLER mah AHULAR, ALTINEKİN, BEBEK DAĞI, BIYIKLI MEHMET PAŞA, CENGİZ TOPEL, CEVHER, DEMİRKENT, DERİNCE, DÜZGÖREN ÇIKMAZI, EDİNCİK, EMİN, ERGİN, GÜLERDİ, GÜLŞEN, KÜÇÜKBEBEK, NİSBETİYE, OVUN, SARIOBA, TAŞLIÇAY, TEPECİK YOLU, TOPRAKKALE, TUNCA, YANARSU, ÇAMLIK YOLU, ÖZDEŞ, İHSAN AKSOY, İNCESU, İĞDELİ sk // ŞİŞLİ ilce MERKEZ-19 MAYIS mah AYTEKİN KOTİL sk bölgelerinde 01/11/2022 09:00:00 - 01/11/2022 15:00:00 saatleri arasında Bakım Çalışması-Önleyici Bakım Sebebi ile İş Sağlığı ve Güvenliği’ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.

BEŞİKTAŞ ilce MERKEZ-BALMUMCU mah PALANGA sk / DİKİLİTAŞ mah BARBAROS sk / YILDIZ mah PALANGA sk bölgelerinde 01/11/2022 09:00:00 - 01/11/2022 17:00:00 saatleri arasında Bakım Çalışması-Önleyici Bakım Sebebi ile İş Sağlığı ve Güvenliği’ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.

BEŞİKTAŞ ilce MERKEZ-ARNAVUTKÖY mah AZİZ OGAN, PALACI sk / BEBEK mah AZİZ OGAN, HÜSNÜ KORTEL, YALI sk / KÜLTÜR mah PALACI, REŞAT NURİ GÜNTEKİN sk bölgelerinde 01/11/2022 10:00:00 - 01/11/2022 18:00:00 saatleri arasında Yatırım / Dönüşüm Çalışması Sebebi ile İş Sağlığı ve Güvenliği’ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.

BEYOĞLU ilce MERKEZ-İSTİKLAL mah BAKKALİYE, BARUTHANE, CANAN, DİKBAYIR, GÖRELE ÇIKMAZI, HAFİK, MAHMUTAĞA, MUHSİN ÇIKMAZI, ÇEŞMELİ sk // ŞİŞLİ ilce MERKEZ-PAŞA mah MAHMUTAĞA, MAHMUTAĞA ÇIKMAZI, PİYALEPAŞA BULVARI sk bölgelerinde 01/11/2022 10:00:00 - 01/11/2022 17:00:00 saatleri arasında Bakım Çalışması-Kapsamlı Havai Hat Bakımı Sebebi ile İş Sağlığı ve Güvenliği’ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.

BÜYÜKÇEKMECE ilce MERKEZ-19 MAYIS mah 2. BAHÇE, 3. BAHÇE, 4. BAHÇE, AKEL, D-100 KARAYOLU, GAZHANE, KEMAL ATATÜRK, NUTUK, SAYDAĞ, ÇAĞDAŞ 1, ÇEMBERLİTAŞ, İNÖNÜ, İSTANBUL 1, ŞEHİT SERDAR ERDAL, ŞEVKİ ARI sk bölgelerinde 01/11/2022 09:00:00 - 01/11/2022 17:00:00 saatleri arasında Abone/Şube Bağlantısı Sebebi ile İş Sağlığı ve Güvenliği’ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.

BÜYÜKÇEKMECE ilce -MURATBEY MERKEZ mah sk // ÇATALCA ilce -FERHATPAŞA mah sk / MURATBEY MERKEZ mah sk bölgelerinde 01/11/2022 01:00:00 - 01/11/2022 06:00:00 saatleri arasında Bakım Çalışması-Kapsamlı TM Bakımı Sebebi ile İş Sağlığı ve Güvenliği’ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.

BAŞAKŞEHİR ilce -BAHÇEŞEHİR 1. KISIM mah sk bölgelerinde 01/11/2022 09:00:00 - 01/11/2022 11:00:00 saatleri arasında Bakım Çalışması-Kapsamlı TM Bakımı Sebebi ile İş Sağlığı ve Güvenliği’ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.

ESENYURT ilce -GÖKEVLER mah sk bölgelerinde 01/11/2022 09:00:00 - 01/11/2022 17:00:00 saatleri arasında Yatırım / Ekonomik Ömür Sebebi ile Yenileme Sebebi ile İş Sağlığı ve Güvenliği’ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.

ESENYURT ilce MERKEZ-BALIKYOLU mah 410., 457., 459., 460., BALIK YOLU sk bölgelerinde 01/11/2022 09:00:00 - 01/11/2022 17:00:00 saatleri arasında Bakım Çalışması-Kapsamlı Havai Hat Bakımı Sebebi ile İş Sağlığı ve Güvenliği’ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.

ESENYURT ilce MERKEZ-ÇINAR mah 1415., 1418., 1421., 1422., 1464., 1465., 1467., 1468., 1469., 1470., 1471., FİKRİ SÖNMEZ sk / ÖRNEK mah 1374. sk bölgelerinde 01/11/2022 09:00:00 - 01/11/2022 17:00:00 saatleri arasında Bakım Çalışması-Kapsamlı TM Bakımı Sebebi ile İş Sağlığı ve Güvenliği’ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.

ESENYURT ilce -GÜZELYURT(HARAMİDERE) mah sk / MEHMET AKİF ERSOY mah sk / MEHTER ÇESME mah sk bölgelerinde 01/11/2022 13:00:00 - 01/11/2022 16:00:00 saatleri arasında Abone/Şube Bağlantısı Sebebi ile İş Sağlığı ve Güvenliği’ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.

EYÜPSULTAN ilce MERKEZ-GÖKTÜRK MERKEZ mah ÇIKMAZ sk / MİMAR SİNAN mah 1.HAYAT, 1.HUZUR, 1.ÇAMLIK, 2.KÜLTÜR, ABDULHAMİT HAN, ATA, AYIŞIĞI, CENDERE YOLU, DERE, FATİH, HAMİDİYE, KEREM, MANOLYA, OKUL, REYHAN, YAKUT sk / MİTHATPAŞA mah 1.ATLAS, 1.VEZİRTEKKE, 1.İPEK, 2.NUR, 2.ORKİDE, 5.GÜL, ABDULHAMİT HAN, DİLARA, ELİF, FINDIK, GÖKŞİN, ITIR, KIRAÇ, RAUF ORBAY, SELANİK, YILMAZ sk bölgelerinde 01/11/2022 10:00:00 - 01/11/2022 16:00:00 saatleri arasında Bakım Çalışması-Kapsamlı TM Bakımı Sebebi ile İş Sağlığı ve Güvenliği’ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.

FATİH ilce MERKEZ-DERVİŞ ALİ mah ABACI ARALIĞI, FEVZİPAŞA, KALEBOYU sk / KARAGÜMRÜK mah HACI MUHİDDİN CAMİİ, MUHTAR MUHİDDİN, VİRAN ODALARI sk bölgelerinde 01/11/2022 09:00:00 - 01/11/2022 13:00:00 saatleri arasında Bakım Çalışması-Önleyici Bakım Sebebi ile İş Sağlığı ve Güvenliği’ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.

FATİH ilce MERKEZ-CANKURTARAN mah AHIRKAPI, AMİRAL TAFTİL, CANKURTARAN, CANKURTARAN ÇIKMAZI, KERESTECİ HAKKI sk / SULTAN AHMET mah AHIRKAPI, AKBIYIK CAMİİ, KADI ÇIKMAZI, KENNEDY, KERESTECİ HAKKI, KUPACILAR, OYUNCU, TEZHİP ÇIKMAZI sk bölgelerinde 01/11/2022 09:00:00 - 01/11/2022 12:00:00 saatleri arasında Bakım Çalışması-Kapsamlı TM Bakımı Sebebi ile İş Sağlığı ve Güvenliği’ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.

GAZİOSMANPAŞA ilce MERKEZ-MERKEZ mah KUYULU, SANCAKLI, SOKULLU MEHMETPAŞA sk / ŞEMSİPAŞA mah 21., 22., 23., 24., 25., 26., 29., 30., 48., 51., 52., 53., 54., 55., 56., 57., KÜÇÜKKÖY, LÜTFÜ AYKAÇ, MARAŞ, SOKULLU MEHMETPAŞA sk bölgelerinde 01/11/2022 09:30:00 - 01/11/2022 16:30:00 saatleri arasında Yatırım / Ekonomik Ömür Sebebi ile Yenileme Sebebi ile İş Sağlığı ve Güvenliği’ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.

GÜNGÖREN ilce MERKEZ-MERKEZ mah BADEM sk bölgelerinde 01/11/2022 09:30:00 - 01/11/2022 11:00:00 saatleri arasında Abone/Şube Bağlantısı Sebebi ile İş Sağlığı ve Güvenliği’ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.

GÜNGÖREN ilce MERKEZ-GÜNEŞTEPE mah SOĞANLI sk / MERKEZ mah FEVZİ ÇAKMAK sk bölgelerinde 01/11/2022 09:30:00 - 01/11/2022 12:00:00 saatleri arasında Abone/Şube Bağlantısı Sebebi ile İş Sağlığı ve Güvenliği’ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.

GÜNGÖREN ilce MERKEZ-MERKEZ mah ATATÜRK, PAPATYA, ÇİNÇİNDERE sk / SANAYİ mah ATATÜRK, AYDIN, DİŞBUDAK, KARAAĞAÇ, SAMİ PAŞA, SELVİLİ, TÜMER, VEHBİBEY sk bölgelerinde 01/11/2022 11:00:00 - 01/11/2022 15:00:00 saatleri arasında Bakım Çalışması-Önleyici Bakım Sebebi ile İş Sağlığı ve Güvenliği’ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.

KAĞITHANE ilce MERKEZ-TALATPAŞA mah ALAKOÇ, ASYA, BAYINDIR, CANBERK, DAMLAPINAR, EMEK, ERSOY, GÜNYÜZÜ, HANIMELİ, HASGÜL, KAPLICA, KARDELEN, KESKİNGİL, KESKİNGİL ÇIKMAZI, KONUKLU, KUŞHANE, KÜÇÜK ÇINAR, MAKBER, MORKARANFİL, SARIBUĞDAY, SARIBUĞDAY ÇIKMAZI, SULTAN, ULUTAŞ, YALINTAY, YAĞIZLAR, ÜLKER, İNCESU, ŞAHİN sk bölgelerinde 01/11/2022 10:00:00 - 01/11/2022 18:00:00 saatleri arasında Yatırım / Dönüşüm Çalışması Sebebi ile İş Sağlığı ve Güvenliği’ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.

KAĞITHANE ilce MERKEZ-ORTABAYIR mah AHMER, AKDERE, DEREBOYU, KARAHAN, ZAMBAK sk bölgelerinde 01/11/2022 14:00:00 - 01/11/2022 18:00:00 saatleri arasında Yatırım / SCADA/OSOS Çalışmas Sebebi ile İş Sağlığı ve Güvenliği’ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.

KÜÇÜKÇEKMECE ilce MERKEZ-ATAKENT mah 223. sk bölgelerinde 01/11/2022 00:05:00 - 01/11/2022 06:00:00 saatleri arasında Bakım Çalışması-Önleyici Bakım Sebebi ile İş Sağlığı ve Güvenliği’ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.

KÜÇÜKÇEKMECE ilce -TEVFİKBEY mah sk bölgelerinde 01/11/2022 03:30:00 - 01/11/2022 06:30:00 saatleri arasında Bakım Çalışması-Kapsamlı TM Bakımı Sebebi ile İş Sağlığı ve Güvenliği’ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.

KÜÇÜKÇEKMECE ilce MERKEZ-MEHMET AKİF mah 1.BAYRAK, 1.BURCU, 1.MİMAR SİNAN, 2.GÜLER, 2.YASEMİN, 3.BARIŞ, BURÇ ÇIKMAZI sk bölgelerinde 01/11/2022 09:00:00 - 01/11/2022 17:00:00 saatleri arasında Bakım Çalışması-Önleyici Bakım Sebebi ile İş Sağlığı ve Güvenliği’ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.

KÜÇÜKÇEKMECE ilce MERKEZ-CENNET mah 2.YAVUZ SELİM, 603., 604., 605., BEYAZIT sk bölgelerinde 01/11/2022 09:00:00 - 01/11/2022 13:00:00 saatleri arasında Abone/Şube Bağlantısı Sebebi ile İş Sağlığı ve Güvenliği’ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.

SARIYER ilce MERKEZ-DARÜŞŞAFAKA mah AÇELYA. sk bölgelerinde 01/11/2022 00:00:00 - 01/11/2022 03:00:00 saatleri arasında Bakım Çalışması-Kapsamlı TM Bakımı Sebebi ile İş Sağlığı ve Güvenliği’ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.

SARIYER ilce -MASLAK mah sk bölgelerinde 01/11/2022 03:00:00 - 01/11/2022 05:00:00 saatleri arasında Bakım Çalışması-Kapsamlı TM Bakımı Sebebi ile İş Sağlığı ve Güvenliği’ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.

SARIYER ilce MERKEZ-BAHÇEKÖY YENİ mah YUKARI DERE sk bölgelerinde 01/11/2022 05:00:00 - 01/11/2022 07:00:00 saatleri arasında Bakım Çalışması-Kapsamlı TM Bakımı Sebebi ile İş Sağlığı ve Güvenliği’ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.

SARIYER ilce MERKEZ-AYAZAĞA mah 125., 170., 193., ŞEHİT NACİ CANAN TUNCER sk bölgelerinde 01/11/2022 09:00:00 - 01/11/2022 17:00:00 saatleri arasında Yatırım / SCADA/OSOS Çalışmas Sebebi ile İş Sağlığı ve Güvenliği’ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.

SARIYER ilce MERKEZ-DARÜŞŞAFAKA mah DARÜŞŞAFAKA BİLİNMEYEN, GAZETECİLER sk bölgelerinde 01/11/2022 09:00:00 - 01/11/2022 13:00:00 saatleri arasında Bakım Çalışması-Önleyici Bakım Sebebi ile İş Sağlığı ve Güvenliği’ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.

SARIYER ilce MERKEZ-MERKEZ mah BARUT, GAZİ HASAN PAŞA, MEVSİM, YAPRAKTAŞ, ZEBERCED, ŞAHİNCİ sk bölgelerinde 01/11/2022 09:00:00 - 01/11/2022 16:00:00 saatleri arasında Yatırım / Ekonomik Ömür Sebebi ile Yenileme Sebebi ile İş Sağlığı ve Güvenliği’ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.

SARIYER ilce MERKEZ-MADEN mah ESKİ ZEKERİYAKÖY, HÜR, KEVSER, MEHTAP ÇIKMAZI, MÜGE, MİHRİBAN, NALBANT ÇEŞME., PERİ, ÇAĞLAYAN sk / MERKEZ mah ANIL, BARAJ, NALBANT ÇEŞME, İKRAM ÇIKMAZI, ŞAHİNCİ sk bölgelerinde 01/11/2022 09:30:00 - 01/11/2022 17:30:00 saatleri arasında Bakım Çalışması-Kapsamlı Havai Hat Bakımı Sebebi ile İş Sağlığı ve Güvenliği’ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.

SARIYER ilce MERKEZ-CUMHURİYET mah BİLLUR ÇIKMAZI, HACI OSMAN BAYIRI, HAYDAR ALİYEV, KEFELİ BAYIRI, KEFELİKÖY BAĞLAR, PARLAK ÇIKMAZI sk / KİREÇBURNU mah BİLLUR ÇIKMAZI, HAYDAR ALİYEV sk bölgelerinde 01/11/2022 12:00:00 - 01/11/2022 15:00:00 saatleri arasında Bakım Çalışması-Önleyici Bakım Sebebi ile İş Sağlığı ve Güvenliği’ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.

SİLİVRİ ilce MERKEZ-CUMHURİYET mah AHMET BİRCAN, ARSA, AYDIN DİRİK, BETÜL ÇIKMAZI, DOKTOR CEMAL KOZANOĞLU, ENVER ARSLAN, GÜNDOĞDU, HACI CEMİL UMUÇ, HALUK ÖZDEN, IŞIL, MECLİS, MENEVİŞ, MUSTAFA KIZILTAN, OLTAN, SAZLIDERE, SİYAMİ KÖYLÜ, TANDOĞAN, UTKU, ÇELİK sk bölgelerinde 01/11/2022 09:00:00 - 01/11/2022 12:00:00 saatleri arasında Bakım Çalışması-Kapsamlı TM Bakımı Sebebi ile İş Sağlığı ve Güvenliği’ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.

SİLİVRİ ilce MERKEZ/ ORTAKÖY mah ABBASAĞA, ACIYONCA, ADALARÖNÜ, AFYON, ALİBEY, ASMALIKAHVE, ATADAN, AĞABABA, AĞASAR, AĞAÇARDI, AŞKALE, BARBAROS HAYRETTİN PAŞA, CELAL BAYAR, CÜMLE, DORUK, DOĞANBAYIR, DOĞU, DOĞUHAN, DUTBAHÇESİ, DÜZEN, GARANTİ, GÜVENÇ, HIDIRELLEZ, KASAPOĞLU, KENAN, KURABİYE, KURUÇAY, KUVAYİ MİLLİYE, KÜHEYLAN, KİLİT, MADENÖZÜ, MELODİ, MUSTAFA KEMAL ATATÜRK, POSTANE, SAKİN EFENDİ, SUATLAR, SULUCA, TATLIPINAR, ULUHAN, YAMAÇ ÇIKMAZI, YAZICI, ZELİHA, ÇAKMAR, ÇARŞIBAŞI, ÖDEV, İLALDI, İNCESU, İSKENDER sk / SELİMPAŞA mah 4006., 4016., 4018., 402., 4020., 4026., 4028., 4030., 4034., 4035., 4036., OVAYENİCE sk // ÇATALCA ilce MERKEZ-OVAYENİCE mah DORUK, DOSTANE ÇIKMAZI, DOĞANTEPE ÇIKMAZI, DOĞUHAN, DÜZEN, OVAYENİCE, PARSELLER sk bölgelerinde 01/11/2022 09:00:00 - 01/11/2022 16:00:00 saatleri arasında Bakım Çalışması-Kapsamlı Havai Hat Bakımı Sebebi ile İş Sağlığı ve Güvenliği’ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.

SİLİVRİ ilce MERKEZ-SEMİZKUMLAR mah HÜSEYİN AVNİ AKTARMA, KELEBEK ÇIKMAZI, KORHAN, REŞİT, SİTE, TERAKKİ, TUNÇLU, TÜRKAN, YEMENİ, ÇELİKLER sk bölgelerinde 01/11/2022 09:00:00 - 01/11/2022 17:00:00 saatleri arasında Yatırım / Ekonomik Ömür Sebebi ile Yenileme Sebebi ile İş Sağlığı ve Güvenliği’ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.

SİLİVRİ ilce MERKEZ-SANCAKTEPE mah MİLLET sk-BALABAN mah BÜYÜK ÖNDER ATATÜRK, BALABAN ÇEŞME, KIRMIZIGÜL, ABDULLAH AKBULUT, MEVLANA CELALEDDİN RUMİ, MİMAR HAYRETTİN, ALTINÇEŞME , ATAMAN, ÇORLU, ÇAMLIKTEPE, TİREBOLU, İSMET İNÖNÜ, ALİ BALCIOĞLU, KARAAĞAÇLAR sk bölgelerinde 01/11/2022 09:00:00 - 01/11/2022 17:00:00 saatleri arasında Yatırım / Dönüşüm Çalışması Sebebi ile İş Sağlığı ve Güvenliği’ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.

SULTANGAZİ ilce -CEBECİ mah sk bölgelerinde 01/11/2022 00:05:00 - 01/11/2022 06:00:00 saatleri arasında Bakım Çalışması-Kapsamlı TM Bakımı Sebebi ile İş Sağlığı ve Güvenliği’ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.

SULTANGAZİ ilce -ESENTEPE mah sk bölgelerinde 01/11/2022 00:05:00 - 01/11/2022 06:00:00 saatleri arasında Bakım Çalışması-Kapsamlı TM Bakımı Sebebi ile İş Sağlığı ve Güvenliği’ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.

ZEYTİNBURNU ilce MERKEZ-GÖKALP mah 42/4., 58/3., 58/5. sk / YENİDOĞAN mah 242., 42/4., 42/5., 46/3., ŞEHİT KOMİSER GÜNAYDIN sk bölgelerinde 01/11/2022 15:00:00 - 01/11/2022 21:00:00 saatleri arasında Abone/Şube Bağlantısı Sebebi ile İş Sağlığı ve Güvenliği’ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.

ATAŞEHİR

01.11.2022 09:30 - 14:30 Kesinti Nedeni: ŞEBEKE İYİLEŞTİRME ÇALIŞMALARI

Etkilenen Cadde / Sokak ÜSKÜDAR-İÇERENKÖY YOLU, TUNCELİ, SİNOP, MALATYA, ŞEHİT CEM NURİ, KOLORDU, ÇANKIRI, ARTVİN, ERKUT, UMUT, ŞEHİT İSMAİL ÖZ, FİRUZAĞA, İMRANLI, DESTAN

01.11.2022 10:00 - 16:00 Kesinti Nedeni: ŞEBEKE İYİLEŞTİRME ÇALIŞMALARI

Etkilenen Cadde / Sokak MOR ORKİDE, BAŞÖĞRETMEN, ŞERİF ALİ, AKSAKAL, ATTİLA İLHAN, GÜL AĞACI, FIRIN, ALTINTAŞ, MERDİVENKÖY YOLU, SIRAEVLER, SEVİM, DUMLUPINAR, ANAR ÇIKMAZI, CAMİ, GEZİCİLER, SÜPHAN, PEMBE LEYLAK, PREVEZE, ÖMER SEYFETTİN, MÜCELLA

BEYKOZ

01.11.2022 09:30 - 16:30 Kesinti Nedeni: ŞEBEKE İYİLEŞTİRME ÇALIŞMALARI Etkilenen Cadde / Sokak 38, 46, 47, 48, 8

KADIKÖY

01.11.2022 09:30 - 10:30 Kesinti Nedeni: ŞEBEKE İYİLEŞTİRME ÇALIŞMALARI

Etkilenen Cadde / Sokak ÇINARLI, BAĞDAT

01.11.2022 09:30 - 16:00 Kesinti Nedeni: ŞEBEKE İYİLEŞTİRME ÇALIŞMALARI

Etkilenen Cadde / Sokak TEKNE, KAPTAN ARİF, TONOZLU, HALİMAĞA

01.11.2022 09:30 - 16:00 Kesinti Nedeni: ŞEBEKE İYİLEŞTİRME ÇALIŞMALARI

Etkilenen Cadde / Sokak ZEAMET, İKBAL ÇEŞME, GÜLLÜ, ŞEBBOYLU, BEYAZKARANFİL, BEYAZLEYLAKLI, ACIBADEM, BAL, ITIRLI, HAYAT, YENİDUYGU, MUHTARBEY

KARTAL

01.11.2022 09:30 - 16:00 Kesinti Nedeni: ŞEBEKE İYİLEŞTİRME ÇALIŞMALARI

Etkilenen Cadde / Sokak NURÇİÇEĞİ, NASİP, AKZAMBAK, ŞEYH ŞAMİL, AKŞEMSETTİN

MALTEPE

01.11.2022 09:30 - 16:00 Kesinti Nedeni: ŞEBEKE İYİLEŞTİRME ÇALIŞMALARI Etkilenen Cadde / Sokak 30 AĞUSTOS

PENDİK

01.11.2022 14:00 - 16:00 Kesinti Nedeni: ŞEBEKE İYİLEŞTİRME ÇALIŞMALARI

Etkilenen Cadde / Sokak ADA, SEHERYELİ, BAYBURT, AKTÜRK, AYAN, MİSAKI MİLLİ, ÇANAKKALE ŞEHİTLERİ, HASAT, DARACIK, HAYSİYET, KEMALPAŞA, KADİM, TATLICI, BALVEREN, SEL, SELAMET, SEVİLEN, MEŞALE, ŞEHİT ÖMER AY, TOPSELVİ, FEYİZ, EMNİYET, GİRGİN, GÜNER, GÜNEŞLİ, CENGİZHAN, KÜÇÜK AĞA

01.11.2022 10:00 - 12:00 Kesinti Nedeni: ŞEBEKE İYİLEŞTİRME ÇALIŞMALARI

Etkilenen Cadde / Sokak DEDEPAŞA, REYHAN

SANCAKTEPE

01.11.2022 13:30 - 18:00 Kesinti Nedeni: ŞEBEKE İYİLEŞTİRME ÇALIŞMALARI

Etkilenen Cadde / Sokak KELEBEK, BAĞLAR, CUMHURİYET, TOROS, ATA, ULUDAĞ, KAŞ, HÜRRİYET, PAŞAKÖY

ŞİLE

01.11.2022 09:30 - 16:30 Kesinti Nedeni: ŞEBEKE İYİLEŞTİRME ÇALIŞMALARI

Etkilenen Cadde / Sokak GÖZTEPE, DUMLUPINAR, ŞİLE, AKKAVAK, EVLİYA ÇELEBİ, PTT, YENİ CAMİ, ŞEHİT MUSTAFA, CENGİZ TOPEL, ŞEHİT AHMET, ALPER, POSTACI HASAN UZUN, KARA AĞAÇ, SARRAF, KOTRA, MİHRAP, FİGEN, BOSNA, İLGİ, DERELİ, NİHAT ERİM, KUZEY, ILICA, İSMAİL DİNÇER, LİSE YOLU, YEŞİLÇAY, BAŞÖĞRETMEN, RIHTIM, YAKUPLU, ADALAR, ANAYURT, HAZERFAN, MUŞEBAK, AYYILDIZ, BEYAZ AKASYA, BAHARAT YOLU, NOSTALJİ

SULTANBEYLİ

01.11.2022 09:30 - 16:30 Kesinti Nedeni: ŞEBEKE İYİLEŞTİRME ÇALIŞMALARI

Etkilenen Cadde / Sokak NURSEDA, ORTAHİSAR, SANDAL, SELÇUKHAN, GÜLTUTAN, HANÇER, HASIRCI, KALAMIŞ, KARAKUM, KİREÇHANE, MACUNCU, REHAVET, ADIVAR, ASLAN, CANİKLİ, GÖZLÜCE, DAMACI, DARPHANE, DEMİRHİSAR, DEMİRÖREN, FEDAİ, VARAKLI, ÇİLEHANE, ÇİÇEKPINAR, İLHAM, KUYU, DAVA, KADILAR, KARAÇİ, KÜLTÜR, NİHAL, PAŞAKÖY, DERBEDER, İNZİVA, BAYSAL, AKÖREN, KIRÇİÇEĞİ, HARE

TUZLA

01.11.2022 09:30 - 16:30 Kesinti Nedeni: ŞEBEKE İYİLEŞTİRME ÇALIŞMALARI

Etkilenen Cadde / Sokak DİNÇ, AZAT, VALİDE SULTAN, AKCAN, KONAK, EMANET, GÜMÜŞSUYU, AKASYALI, CAM, SARUHAN, ULUBEY, ALSANCAK, ÇANAKKALE, ÇİÇEKÇİ, VEFA, AKYAZI, EMİRHAN, BOSTANCI

01.11.2022 10:00 - 12:00 Kesinti Nedeni: ŞEBEKE İYİLEŞTİRME ÇALIŞMALARI

Etkilenen Cadde / Sokak BAHŞENDE, DUMAN, PAPAĞAN, KINIK, FİGEN, EŞME, AKKAVAK, BAŞAR, İNÖNÜ, RASİM, 19 MAYIS, CEYLİN, SEZEN, ELİK, GÜLPINAR, ASİL, ZAFER, DEMİR

01.11.2022 13:00 - 15:00 Kesinti Nedeni: ŞEBEKE İYİLEŞTİRME ÇALIŞMALARI

Etkilenen Cadde / Sokak ÇINARLI, FATMA HANIM, DESTAN, EKİN, ZANAATKAR, İBRAHİM KORKMAZ, MİNE, İSMAİL EFENDİ, MUSTAFA BAKAR, BARBAROS HAYRETTİN, ÖREN, ERENER, ŞULE, TAŞGEDİK

01.11.2022 10:00 - 13:00

Kesinti Nedeni: ŞEBEKE İYİLEŞTİRME ÇALIŞMALARI Etkilenen Cadde / Sokak GAZİ, BOZKIR, AKYÜREK, POLİNA

ÜMRANİYE

01.11.2022 09:30 - 15:30 Kesinti Nedeni: ŞEBEKE İYİLEŞTİRME ÇALIŞMALARI Etkilenen Cadde / Sokak ŞENOL GÜNEŞ, ELALMIŞ, TUNCAY

01.11.2022 13:00 - 18:30 Kesinti Nedeni: ŞEBEKE İYİLEŞTİRME ÇALIŞMALARI

Etkilenen Cadde / Sokak KAVAKLIDERE, MİHRAÇ

ÜSKÜDAR

01.11.2022 09:30 - 15:30

Kesinti Nedeni: ŞEBEKE İYİLEŞTİRME ÇALIŞMALARI Etkilenen Cadde / Sokak ZEYNEP KAMİL, NUHKUYUSU, ALACAMİNARE, LAMİÇELEBİ ÇIKMAZI, MİROĞLU, BAĞCIODALARI, ARTBAHÇE, NECİPBEY ÇIKMAZI, YAMACI, KARTALBABA, KÖPRÜLÜ FAZILPAŞA, BOYBEY, TAHTARAVANCI, DR. FAHRİ ATABEY, DR. BURHANETTİN ÜSTÜNEL

01.11.2022 09:00 - 12:00 Kesinti Nedeni: ŞEBEKE İYİLEŞTİRME ÇALIŞMALARI

Etkilenen Cadde / Sokak MAREŞAL, ERDEM ÇIKMAZI, ALAATTİN YAVAŞÇA, MÜTEVELLİ ÇEŞME