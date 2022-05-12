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Dünya Elektrikler gitti, karanlıkta yanlış kişilerle evlendiler
Dünya

Elektrikler gitti, karanlıkta yanlış kişilerle evlendiler

Hindistan’ın Madhya Pradesh eyaletinde düzenlenen toplu nikah töreninde elektriklerin kesilmesinin ardından iki kız kardeş karanlıkta yanlış damatlarla evlendirildi.

Yeniakit Publisher
2022-05-12 15:44:00 -
Elektrikler gitti, karanlıkta yanlış kişilerle evlendiler

Hindistan’ın Madhya Pradesh eyaletine bağlı Aslana köyünde düzenlenen bir nikah töreninde büyük karışıklık yaşandı.

Rahip, düzenlenen toplu nikah töreninde elektriklerin kesilmesinin ardından çiftleri karıştırarak 2 kız kardeşi yanlış damatlarla evlendirdi. Hata, çiftlerin evlerine gitmesinin ardından fark edildi.

Yaşanan karışıklık, gelin ve damatlar için ertesi gün tekrar düzenlenen nikah töreniyle düzeltildi.

Gelinlerin babası Ramesh Lal yaptığı açıklamada, gelinlerin aynı renk elbise giydiğini ve yüzlerini peçe ile örttüklerini, rahibin bu nedenle gelinleri karıştırmış olabileceğini ifade etti.

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