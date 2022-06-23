Elektrikle ilgili flaş açıklama! Yüzde 47 oldu

Elektrikle ilgili flaş gelişme. Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanlığı resmen açıkladı. Türkiye’nin Mayıs ayında elektrik üretiminde yenilenebilir enerji kaynaklarının payı yüzde 43,5 oldu. Mayıs ayı sonu itibariyle Türkiye’nin elektrikte kurulu gücü 100.667 MW’a ulaşırken, elektrik üretimi de 133.869 GWh olarak gerçekleşti. İşte son dakika haberlerinin detayları...

Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanlığı, Türkiye’nin elektrik kurulu gücü ve üretimi ile ilgili yaptığı açıklamada, 2022 yılı Mayıs ayında kurulu gücün 325 MW, elektrik üretiminin de 25.339 GWh arttığını açıkladı. Böylece Mayıs ayı sonu itibariyle Türkiye’nin elektrikte kurulu gücü 100.667 MW’a ulaşırken, elektrik üretimi de 133.869 GWh olarak gerçekleşti. Bakanlığın “Enerjik Mayıs” başlıklı açıklamasına göre, toplam kurulu güç içerisinde yerli ve yenilenebilir enerjinin payı yüzde 65,6 olarak gerçekleşti. Elektrik üretiminde yerli ve yenilenebilir enerjinin payı ise yüzde 63,4 oldu.

Üretimde yenilenebilir kaynakların payı yüzde 47

Mayıs ayında Yenilenebilir enerji kaynaklarının payı ise hidroelektrik santralleri de dahil yüzde 47 olarak gerçekleşti. Hidroelektrik santrallerinin elektrik üretimindeki payı yüzde 26,3 olurken, rüzgarın yüzde 10,4, güneşin yüzde 4, jeotermalin yüzde 3,6 ve biyokütlenin yüzde 2,7 olarak gerçekleşti. Toplam kurulu gücün ise yüzde 31,3’ünü hidroelektrik santralleri, yüzde 10,9’unu rüzgar, yüzde 8,3’ünü güneş, yüzde 1,7’sini jeotermal ve yüzde 2,1’ini biyokütle santralleri oluşturdu. Mayıs ayında yerli kömürün elektrik üretimindeki payı yüzde 16,1 olurken, kurulu güç içerisindeki payı da yüzde 11,3 oldu.