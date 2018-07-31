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Elektrik ve doğalgaza zam geldi!

Yarından itibaren geçerli olacak elektrik tarifelerine ilişkin zam kararı Resmi Gazete'nin son mükerrerinde yayımlandı. BOTAŞ ise yaptığı açıklamayla doğalgaza konutlarda yüzde 9, büyük işletmelerde yüzde 14 zam yapıldığını duyurdu.

31 Temmuz 2018 Salı 22:09
Elektrik ve doğalgaza zam geldi!

Enerji Piyasası Düzenleme Kurulunun Resmi Gazete'de yayımlanan kararına göre, konutlarda kullanılan elektriğin kilovatsaati yüzde 9,57 artış ile 29,578 kuruş oldu. Sanayi elektriğinin fiyatı ise yüzde 9,26 arttı. 24,479 kuruşa yükseldi. Ticarethanelerde kullanılan elektriğin fiyatı da yüzde 0,55'lik bir değişimle 30,816 kuruşa yükseldi.

Öte yandan Enerji Piyasası Düzenleme Kurulu'nun, TETAŞ tarafından uygulanacak toptan satış tarifelerine ilişkin kararı da, yarından geçerli olmak üzere TETAŞ'ın perakende satış lisansına sahip bölgesel elektrik dağıtım şirketlerine satacağı elektrik fiyatı 19,41 oranındaki bir değişimle 16,55 kuruşa çıktı.

DOĞALGAZ'A ZAM

BOTAŞ, doğalgaza konutlarda yüzde 9, büyük işletmelerde yüzde 14 zam yapıldığını duyurdu.

BOTAŞ'tan yapılan açıklama şu şekilde:

Kamuoyu tarafından da bilindiği üzere Kuruluşumuzun konut abonelerine doğal gaz satış fiyatlarındaki en son düzenleme 2014 son çeyreğinde yapılmıştır. Yaklaşık olarak 44 aydır herhangi bir artış yapılmamış aksine Ekim 2016 tarihinde yaklaşık %10 indirim uygulanmıştır. Ham petrol varil fiyatlarında ve döviz kurundaki yükselişe bağlı olarak Kuruluşumuzun doğal gaz alım maliyetlerinde önemli oranda artışlar meydana gelmiştir. Son iki yılda brent petrol fiyatlarında % 100’ü bulan ve döviz kurunda ise yaklaşık % 63’lük artış gerçekleşmiştir. Bu nedenle doğal gaz toptan satış fiyatlarımızda yeni bir düzenlemeye gidilmesi zorunlu hale gelmiştir.

Buna göre, 01 Ağustos 2018 tarihinden geçerli olmak üzere;

- Konut abonelerine ve küçük ve orta ölçekli proses amaçlı doğal gaz kullanan müşterilerimizin doğal gaz satış fiyatı % 9 oranında artırılarak 0,832340 TL/Sm³ ,

- Yıllık tüketim miktarı 300 bin Sm3’ ün üstünde olan proses amaçlı doğal gaz kullanan Serbest Tüketici müşterilerimize doğal gaz satış fiyatı % 14 oranında artırılarak 1,000464 TL/Sm³,

- İlgili taraflarla görüşülerek karşılıklı varılan mutabakatla Elektrik üretim amaçlı doğal gaz kullanan Serbest Tüketici müşterilerimize doğal gaz satış fiyatı 270 US Dolar/ Bin Sm³ olarak uygulanacaktır ve güncel döviz kuru üzerinden Türk Lirası olarak faturalandırılacaktır.

Malumlarınız olduğu üzere Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanlığımız tarafından uygulanmakta olan Milli Enerji Politikamız çerçevesinde ülkemizde son dönemdeki enerji üretiminde güçlü bir şekilde yerli ve yenilenebilir enerji kaynaklarına ağırlık verilmektedir. BOTAŞ olarak biz de bu politika çerçevesinde doğal gaz ithalatında ve satışında gerekli hassasiyeti göstererek planlamalarımızı yapmaktayız.

Kamuoyuna arz olunur.

Haber Tarihi: 31 Temmuz 2018 Salı 22:09
  1. elektrik zam
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