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Ekonomi Elektrik üretimi mayısta yüzde 21 arttı
Ekonomi

Elektrik üretimi mayısta yüzde 21 arttı

Türkiye’nin lisanslı elektrik üretimi mayısta geçen yılın aynı ayına göre yüzde 21,1 artışla 23 milyon 906 bin 215 megavatsaat oldu.

Yeniakit Publisher
2021-08-01 20:05:00 -
Elektrik üretimi mayısta yüzde 21 arttı

Enerji Piyasası Düzenleme Kurumunun mayıs ayına ilişkin “Elektrik Piyasası Sektör Raporu”na göre, lisanslı elektrik üretiminin yüzde 29,1’i doğal gaz santralleri, yüzde 24,3’ü hidroelektrik santralleri, yüzde 14,4’ü ithal kömür santralleri ve yüzde 14,4’ü linyit santralleri tarafından karşılandı. Bu kaynakları sırasıyla rüzgar, jeotermal, biyokütle, taş kömürü, asfaltit, güneş ve fueloil izledi. Geçen yıl yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgınına karşı alınan tedbirler nedeniyle ekonomik aktivite yavaşlamış, elektrik üretim ve tüketiminde düşüş görülmüştü. Bu durum, elektrik üretim ve tüketiminin bu yıl mayıs ayında geçen yılın aynı ayına göre artış göstermesine neden oldu.

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