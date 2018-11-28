0553 313 94 23

Elektrik üretimi eylülde arttı

Türkiye'nin lisanslı elektrik üretimi eylülde geçen yılın aynı ayına göre yüzde 2,4 artışla 24 milyon 493 bin megavatsaate çıktı.

28 Kasım 2018 Çarşamba 08:56
Elektrik üretimi eylülde arttı

Enerji Piyasası Düzenleme Kurumunun (EPDK) "2018 Eylül Ayı Elektrik Piyasası Raporu"na göre, lisanslı elektrik üretiminin yaklaşık yüzde 36,2'si doğal gaz, yüzde 21,9'u ithal kömür, yüzde 14,7'si linyit, yüzde 12'si barajlı hidroelektrik santrallerinden karşılandı. Bu kaynakları rüzgar, akarsu, jeotermal, taş kömürü, asfaltit, biyokütle, fuel-oil, güneş, motorin ve sıvılaştırılmış doğal gaz (LNG) izledi.

Eylülde elektrik üretimi güneş santrallerinde yüzde 251,5, akarsu santrallerinde yüzde 26,9 ve jeotermal santrallerinde ise 13,4 arttı. Aynı dönemde, doğal gaz santrallerinde elektrik üretimi yüzde 11,5, barajlı hidrolik santrallerde ise yüzde 7,8 azaldı.

Böylece toplamda lisanslı elektrik üretimi eylülde geçen yılın aynı ayına kıyasla yüzde 2,4 artışla 24 milyon 493 bin megavatsaate yükseldi.

- Abone sayısı arttı

Eylülde elektrik abone sayısı geçen yılın aynı ayına göre yüzde 3,5 artarak 43 milyon 580 bine ulaştı.

Bu dönemde ticarethane tüketicilerinin sayısı yüzde 4,4, sanayi tüketicilerinin sayısı yüzde 3,3, mesken tüketicilerinin sayısı yüzde 3,4, tarımsal sulama tüketicilerinin sayısı yüzde 3,2 ve aydınlatma tüketicilerinin sayısı yüzde 1,8 arttı.

Eylülde faturalanan tüketim miktarı ise geçen yılın aynı ayına göre yüzde 5,9 artışla 20 milyon 680 bin megavatsaate ulaştı.

Söz konusu ayda faturalanan elektrik tüketiminin yüzde 38,2'si sanayi, yüzde 29,3'ü ticarethane ve yüzde 24,1'i de mesken aboneleri tarafından gerçekleştirildi. Kalan tüketimin yüzde 6,5'i tarımsal sulama ve yüzde 2'si de aydınlatma kaynaklı gerçekleşti.

- Kurulu güçte yüzde 3,9 artış

Eylül sonu itibarıyla Türkiye'nin lisanslı elektrikte kurulu gücü de geçen yılın aynı ayına göre yüzde 3,9 artışla 82 bin 785 megavat oldu.

Kurulu gücün yüzde 31,2'si doğal gaz çevrim santralleri, yüzde 24,7'si barajlı hidroelektrik, yüzde 11,6'sı da linyit santrallerinden oluştu. Kurulu kapasitenin kalanı diğer enerji kaynaklarından elektrik üreten tesisiler arasında paylaşıldı.

Haber Tarihi: 28 Kasım 2018 Çarşamba 08:56
  1. Enerji Piyasası Düzenleme Kurumu (EPDK)

YORUM YAZ

    Bugünkü Akit

    Bugünkü Yazılar

    Son Eklenen Haberler

    Çin Büyükelçisi'ni kızdıran soru! Bir anda yüzü değişti
    1. Çin Büyükelçisi'ni kızdıran soru! Bir..
    2. "Bunlar palavradan başka bir şey..
    3. Gram altın güne düşüşle başladı
    4. TCMB'nin resmi rezerv varlıkları arttı
    5. Cumhurbaşkanı Erdoğan konuşuyor...
    6. "Muhteşem Cuma"da kartla 3,4 milyar..
    7. Ar-Ge'ye geçen yıl yaklaşık 30 milyar..
    8. GÜNCELLEMEBeton mikseri viyadüğe..
    9. Emekliler 2019'da ne kadar zam alacak?
    10. Türk markaları Rusya’da yolunda
    11. Akhisarspor, Krasnodar deplasmanında
    12. İran'ın batısındaki çatışmada 1 asker..
    13. Darüşşafaka Tekfen'in konuğu Herbalife..
    14. Savunmada ihracatın adresi Pakistan
    15. Almanya’da Merkel’e darbe girişimi!..
    16. Dolar/TL 5,26'nın altında işlem görüyor
    17. İşsizlik Fonu’nda prim gelirleri..
    18. Potada millilerin rakibi İspanya
    19. Raptors hız kesmiyor
    20. Piyasa güne artı rezervle başladı
    Dolar neden 5 TL'nin altına inmiyor? İşte sebebi...
    Dolar neden 5 TL'nin altına inmiyor? İşte sebebi...
    Melih Gökçek'ten dikkat çeken Özhaseki paylaşımı!
    Melih Gökçek'ten dikkat çeken Özhaseki paylaşımı!
    AK Parti belediye başkan adayları kimler oldu? AK Parti yerel seçim adayları
    AK Parti belediye başkan adayları kimler oldu? AK Parti yerel seçim adayları
    AK Parti belediye başkan adayları son dakika kim oldu?
    AK Parti belediye başkan adayları son dakika kim oldu?
    Dev market zincirinde büyük vurgun! Ürünleri depodan alıp...
    Dev market zincirinde büyük vurgun! Ürünleri depodan alıp...

    Günün Karikatürü

    28 Kasım 2018
    İslam'a karşı FETÖ-Alman operasyonu!
    İslam'a karşı FETÖ-Alman operasyonu!
    Prens Selman görüşmek istedi, Erdoğan bakın ne cevap verdi
    Prens Selman görüşmek istedi, Erdoğan bakın ne cevap verdi