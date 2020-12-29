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Ekonomi "Elektrik üreten garaj" yurt dışından ilgi gördü
Ekonomi

"Elektrik üreten garaj" yurt dışından ilgi gördü

Antalya Organize Sanayi Bölgesi'nde faaliyet gösteren bir firma, araçları kışın yağmur ve doludan, yazın da güneş ışınlarından korumasının yanı sıra, evin elektrik ihtiyacını da karşılayabilecek akıllı garaj sistemi geliştirdi - Şirketin yönetim kurulu başkanı Tarık Sarvan: - "Ev tipinde 6 panelle bir sistem kurduk, 1,8 kilovat enerji üretimi sağlayabiliyoruz. Bu da yaklaşık 2-3 kişinin yaşadığı bir evin elektrik ihtiyacına tekabül ediyor" - "İlk siparişimizi Tunus ve Almanya'dan, ikinci siparişimizi de Fransa'dan aldık"

Yeniakit Publisher
2020-12-29 11:39:23 -
"Elektrik üreten garaj" yurt dışından ilgi gördü

ANTALYA (AA) - HATİCE ÖZDEMİR TOSUN - Antalya'da bir firma, geliştirdiği güneş panelleriyle elektrik üretilebilen garaj sisteminin ihracatına başladı.

Antalya Organize Sanayi Bölgesi'nde faaliyet gösteren CW Enerji Mühendislik Ticaret ve Sanayi AŞ, Ar-Ge çalışmaları sonucunda, araçları kışın yağmur ve doludan, yazın da güneşin yoğunluğundan korumasının yanı sıra evin elektrik ihtiyacını da karşılayacak akıllı garaj sistemi geliştirdi.

Türkiye'de 5 noktada kurulum yapan firma, sistemin yurt dışından gördüğü ilgiyi ihracat fırsatına dönüştürmeyi de başardı.

- "2-3 kişilik evin elektrik ihtiyacını karşılıyor"

Şirketin yönetim kurulu başkanı Tarık Sarvan, AA muhabirine, Antalya'da yaz döneminde güneşin yoğunluğundan dolayı arabaların çok ısındığını, kış döneminde de etkili olan yağışlar nedeniyle araçların zarar gördüğünü söyledi.

Hem araçları korumak hem de elektrik üretimi sağlamak amacıyla garaj sistemi tasarladıklarına anlatan Sarvan, "Ev tipinde 6 panelle bir sistem kurduk, 1,8 kilovat enerji üretimi sağlayabiliyoruz. 1,8 kilovat kurulu bir güç yaklaşık 2-3 kişinin yaşadığı bir evin elektrik ihtiyacına tekabül ediyor. Böyle bir garajınız varsa, elektrik faturası ödemiyorsunuz." diye konuştu.

Sistemin çok pahalı olmadığına da işaret eden Sarvan, güneş enerjisi kısmının yaklaşık 15 bin lira, geri kalan kısmın da 8 bin lira civarında maliyeti olduğunu bildirdi.

Tüketicinin akıllı garaj sayesinde kısa sürede harcadığını geri alabileceğini aktaran Sarvan, "Sistemin masrafını, tükettiğiniz elektrikle kıyaslarsak yatırdığınız parayı beş yılda geri alabiliyorsunuz." dedi.

Sistemde çatıya uygun sızdırmaz kiremit niteliğinde paneller kullandıklarını belirten Sarvan, bu nedenle panel dışında farklı bir kiremit ya da malzeme kullanılmasına ihtiyaç duyulmadığını söyledi.

- "İlk ihracat Tunus ve Almanya'ya"

Sistemin seri üretimine başladıklarını, sadece ev, villa bahçelerine değil, fabrikaların garajlarına da sistemi kurabildiklerini vurgulayan Sarvan, "Türkiye genelinde kurulum yaptımız yerlerden, önemli bir memnuniyet aldık. Yurt içinde sipariş alımlarımız devam ediyor." ifadesini kullandı.

Firma olarak 40 ülkeye güneş paneli ihracatı gerçekleştirdiklerine değinen Sarvan, akıllı garaj sisteminin yurt dışında da ilgi görmeye başladığını kaydetti.

Sarvan, sistemin ihracatına başladıklarını belirterek, "İlk siparişimizi Tunus ve Almanya'dan, ikinci siparişimizi de Fransa'dan aldık, yapımına başladık. Fas'tan da bir sipariş bekliyoruz. Yeni olmasına rağmen ciddi bir ilgi var. Tanınırlığı arttıkça ihracat da artacaktır." diye konuştu.




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