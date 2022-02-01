Elektrik tüketiminde artış!

2021 yılı Ocak döneminde ülke genelinde 26,72 TWh düzeyinde elektrik tüketilmişti.

1-31 Ocak 2022 döneminde en düşük ve en yüksek günlük elektrik tüketim seviyeleri sırasıyla 0,75 TWh ile 1 Ocak Cumartesi ve 1,01 TWh ile 18 Ocak Salı günü olarak kayıtlara geçti.

TEİAŞ verilerine göre 2022 yılının ilk ayında ulusal tüm kaynaklardan yıllık %6,49 artışla 28,56 TWh elektrik üretildi. Bir önceki yılın ocak döneminde bu rakam 26,82 TWh seviyesindeydi.

İran’ın 20 Ocak itibarıyla Türkiye’ye gaz akışını durdurması nedeniyle BOTAŞ tarafından ocak dönemi boyunca santrallere verilen gazda %40’lık kısıntı uygulaması devam etti.

Doğal gaz santrallerinin yakıt arzındaki aksaklık nedeniyle yıllık bazda %7,81’lik düşüş kaydettiği ocak ayında bu yakıttan üretilen toplam elektrik 7,60 TWh düzeyinde belirlendi.

Linyit ve ithal kömür yakıtlı termik santrallerin bu dönemde yıllık değişimleri sırasıyla %20,84 ile %9,59 oranlarında gerçekleşti. Bu iki yakıtın elektrik üretim seviyeleri ise sırasıyla 4,11 TWh ve 6 TWh olarak kayıtlara geçti.

Kümülatif olarak doğal gaz, linyit ve ithal kömür yakıtlı santrallerin bu dönemde 17,70 TWh elektrik ürettikleri görülürken, bu üç yakıtın ocak dönemindeki toplam üretim içerisindeki payı ise %61,98 oranında gerçekleşti.

Verilere göre hidroelektrik santralleri (HES) ocak ayı boyunca yıllık %9,52 artışla 4,70 TWh elektrik üretti.

Rüzgar enerji santrallerine (RES) bakıldığında bu santrallerin ocak ayında yıllık %7,59 artışla 3,10 TWh elektrik ürettiği görülüyor.