  • İSTANBUL
  • İMSAK
    00:00
    GÜNEŞ
    00:00
    ÖĞLE
    00:00
    İKİNDİ
    00:00
    AKŞAM
    00:00
    YATSI
    00:00
  • 0.0
  • 0.0
  • 0.0
Size daha doğru veriler sunabilmemiz için
lütfen konumunuzu seçin.
Aktüel

Elektrik tellerine temas eden saman yüklü tır küle döndü

Mardin’in Kızıltepe ilçesinde hareket halindeyken elektrik tellerine çarpan saman balyası yüklü tır küle döndü.

Yeniakit Publisher
2020-06-17 15:06:11 -
Elektrik tellerine temas eden saman yüklü tır küle döndü

Mardin’in Kızıltepe ilçesinde hareket halindeyken elektrik tellerine çarpan saman balyası yüklü tır küle döndü.


Olay, Çiçekli mahallesinde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, saman balyası taşıyan Abbas Karakoyun idaresindeki 73 FG 619 plakalı tır, arazide yükleme işlemi tamamlandıktan sonra hareket halindeyken tarlanın üzerinden geçen elektrik tellerine değdi. Bu sırada tellerden çıkan kıvılcımlar saman balyalarını tutuşturdu. Balyaların tutuşmasıyla yangın kısa sürede tırı sardı. Alevlere ilk müdahaleyi mahalle sakinleri yaparken, haber verilmesi üzerine olay yerine itfaiye ekipleri sevk edildi.


İtfaiye ekiplerinin müdahalesinin ardından yangın söndürürken çevredeki çiftçilerde yangının ekli alanlara ve anızlara sıçramaması için traktörlerle yangın alanını sürdü. İtfaiyenin iki araçla müdahale ettiği yangın sonrası saman balyaları tamamen yanarken, tır kullanılamaz hale geldi.


Olayla ilgili inceleme başlatıldı.

Haberle ilgili yorum yapmak için tıklayın.
Satılık 2014 model Fiat Linea
Satılık 2014 model Fiat Linea

WhatsApp İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Bip İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Bip İhbar Hattı