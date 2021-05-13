Elektrik sektöründe yeni dönem başlıyor

Yeni Akit Ankara

VEP, sürekli ticaret yöntemine göre işleyen bir piyasa. Bu piyasa; katılımcısına gelecekte yapmayı planladığı ticaretin hacmini bizzat kendisi tarafından belirleme imkanını sunacak. Bu çerçevede AVM’ler, OSB’ler, sanayiciler gibi büyük tüketiciler gelecek dönemlerin (çeyrek dönem, yıllık vs.) elektriğini bugünden alarak fiyat değişimlerinden kendilerini koruyacak. Üreticiler de elektriğini önceden satarak fiyat değişimlerinden etkilenmemiş olacak böylece gelir öngörülebilirliğini de artırmış olacak. Bu durumun maliyetleri azaltması ve istihdama olumlu katkı yapması bekleniyor. Bu süreçte EPİAŞ’ın da garantör rolü sistemin risk yönetimi için hayati önem taşıyor. EPİAŞ herhangi bir temerrüt riskinde alıcıya karşı satıcı, satıcıya karşı da alıcı rolünü üstlenecek.

Konuyu değerlendiren EPDK Başkanı Mustafa Yılmaz, 1 Haziran’dan sonra elektrik piyasasında çok şeyin değişeceğini, Türkiye’nin enerji ticaret merkezi olma yolunda önemli bir eşiği geçeceğini vurguladı.

Başkan Yılmaz şunları söyledi: “Gerek Vadeli Elektrik Piyasası gerek YEK-G Sistemi için; 20. yılını kutlayan EPDK’mızın gurur vesikası niteliğinde çalışmalarımız olduğunu söylemeliyim. Çok mesai harcadık ve ülkemize layık iki sistem ortaya koyduk. Özellikle VEP ile fiyat belirsizliğinden kaynaklanan riskler ortadan kaldırılırken piyasanın öngörülebilirliğini arttıracağız. EPİAŞ garantör rolü ile piyasaya olan güveni daha da arttıracak. YEK- G sistemi ile ihracatçılarımız üretim süreçlerinde yenilenebilir enerji kullandıklarını şeffaf bir şekilde kanıtlayabilecek. Sistem AB’nin de gündeminde olan karbon sınır vergileri açısından da ihracatçılarımızın elini güçlendirecek. Ayrıca, bu piyasa sayesinde yenilenebilir enerji kaynaklarından elektrik üreten yatırımcılar için ilave bir gelir kalemi oluşacak ve yenilenebilir enerjiye yatırım çok daha cazip hale gelecek.”