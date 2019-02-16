Elektrik piyasası yönetmeliğinde değişiklik

ANKARA (AA) - Elektri̇k piyasası li̇sans yönetmeli̇ği̇nde deği̇şi̇kli̇k yapıldı. Resmi gazetede yayımlanan değişiklikle, 2.11.2013 tarihli ve 28809 sayılı Resmi Gazete’de yayımlanan "Elektrik Piyasası Lisans Yönetmeliği'nin" 57'nci maddesinin birinci fıkrasına (k) bendinin eklendiği belirtildi.

Buna göre, ilgili yönetmeliğin (k) bendinin içeriğinin "YEKA için verilen önlisanslarda önlisans sahibi tüzel kişinin doğrudan ve/veya dolaylı ortaklık yapısı değişikliklerine" olduğu bilgisine yer verildi.

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