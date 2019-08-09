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Elektrik Piyasası Dengeleme ve Uzlaştırma Yönetmeliğinde Değişiklik

09 Ağustos 2019 Cuma 10:04
Elektrik Piyasası Dengeleme ve Uzlaştırma Yönetmeliğinde Değişiklik

ANKARA (AA) - Enerji Piyasaları İşletme AŞ'de piyasa katılımcıları tarafından gün öncesi piyasasına bildirilebilecek azami alış ve satış miktarları, "Karşılığı Olmayan Piyasa İşlemlerine İlişkin Yöntem" uyarınca hesaplanacak.

Enerji Piyasası Düzenleme Kurumunun (EPDK), "Elektrik Piyasası Dengeleme ve Uzlaştırma Yönetmeliğinde Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmeliği" Resmi Gazete'nin bugünkü sayısında yayımlandı.

Buna göre, Karşılığı Olmayan Piyasa İşlemlerine İlişkin Yöntem, piyasa işletmecisi tarafından hazırlanarak internet sitesinde yayımlanacak. Karşılığı olmayan piyasa işlemi niteliğindeki ikili anlaşma bildirimleri yöntem kapsamında iptal edilecek.

İthalat ve ihracata ilişkin uzlaştırmaya esas ikili anlaşma bildirimleri, sistem işletmecisi ve ilgili piyasa katılımcısının piyasa işletmecisine ayrı ayrı yapacakları mutabık kalınmış ikili anlaşma bildirimlerini içeren değişiklik talepleri doğrultusunda güncellenecek.

Dengeleme güç piyasasına sunulan tekliflerde, sunulan teklifin yapısı ile uyumlu olacak şekilde, ilgili dengeleme birimine ait teknik olarak gerçekleştirilebilecek tüm kapasitenin teklif edilmesi esas olacak.

Öte yandan EPDK'nin, Gün Öncesi Piyasası Tekliflerinin Yapısı ve Tekliflerin Değerlendirilmesine İlişkin Usul ve Esaslarda Değişiklik Yapılmasına Dair Kurul Kararı da Resmi Gazete'de yayımlandı.

Buna göre, gün öncesi piyasasına katılan piyasa katılımcıları bir günün aynı ya da farklı teklif zaman aralıklarında birden fazla blok teklif sunabilecek.

Piyasa katılımcılarına piyasa yönetim sistemi aracılığıyla kendi blok tekliflerini tanımlama hakkı verilecek ancak bu şekilde tanımlanacak olan blok tekliflerin en az 3 saatlik bir zaman dilimini kapsaması esas alınacak. Ayrıca katılımcılar günde toplam en fazla 50 adet blok teklif verebilecek.

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Haber Tarihi: 09 Ağustos 2019 Cuma 10:04
  1. EPDK
  2. Resmi Gazete

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