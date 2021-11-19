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Yerel Elektrik ne zaman gelecek? Kandıra, Karamürsel, Kartepe, İzmit, Gebze, Gölcük, Çayırova ve Başiskele elektrikler ne zaman gelecek?
Yerel

Elektrik ne zaman gelecek? Kandıra, Karamürsel, Kartepe, İzmit, Gebze, Gölcük, Çayırova ve Başiskele elektrikler ne zaman gelecek?

Sakarya Elektrik Dağıtım Anonim Şirketi (SEDAŞ), 19 Kasım Cuma günü yani yarın gerçekleştireceği planlı elektrik kesintilerinin listesini yayımladı. Kocaeli’deki 8 ilçedeki kimi mahalle, cadde ve sokaklarda saatlerce elektrik kesilecek. Peki Kocaeli’de elektrik kesintisi nerede olacak? Peki Kandıra, Karamürsel, Kartepe, İzmit, Gebze, Gölcük, Çayırova ve Başiskele elektrikler ne zaman gelecek?

Yeniakit Publisher
2021-11-19 11:49:00 - 2021-11-19 11:50:05
Elektrik ne zaman gelecek? Kandıra, Karamürsel, Kartepe, İzmit, Gebze, Gölcük, Çayırova ve Başiskele elektrikler ne zaman gelecek?

Kesintilerden etkilenen mahallelerde bulunan vatandaşlar, elektrik kesintisinin nedenini ve sona ereceği saati merak ediyor. SEDAŞ, planlı kesinti programıyla vatandaşları bilgilendirdi 

SEDAŞ gerçekleştireceği bakım ve onarım çalışmaları kapsamında Kocaeli'nin Gebze ilçesinde elektrik kesintisi yaşanacak. Elektrik hatları yenileme, kesinti önleme bakım çalışması ve ekipman onarımı gibi nedenlerle bazı Gebze mahallelerine elektrik verilemeyecek.

Kocaeli’de elektrik kesintisi nerede olacak?

SEDAŞ gerçekleştireceği bakım ve onarım çalışmaları kapsamında 19 Kasım Cuma Kandıra, Karamürsel, Kartepe, İzmit, Gebze, Gölcük, Çayırova ve Başiskele olmak üzere 8 ilçede planlı elektrik kesintisi yapacak. Elektrik hatları yenileme çalışmaları nedeniyle Gebze'nin bazı ilçelerinde 8 saati bulan elektrik kesintileri meydana gelecek. Peki, Gebze'de elektrikler neden kesildi, ne zaman gelecek? İşte SEDAŞ elektrik kesintisi programı...

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