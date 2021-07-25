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Teknoloji Elektrik motorlu Rus uçağı ilk uçuşunu yaptı
Teknoloji

Elektrik motorlu Rus uçağı ilk uçuşunu yaptı

Rus laboratuvar uçağı Yak-40LL’nin bugün uluslararası havacılık ve uzay fuarı MAKS-2021’de ilk uçuşunu yaptığı açıklandı.

Yeniakit Publisher
2021-07-25 01:14:00 -
Elektrik motorlu Rus uçağı ilk uçuşunu yaptı

Rusya İleri Araştırma Fonu’ndan yapılan açıklamada, elektrikli motorla donatılan Rus laboratuvar uçağı Yak-40LL’nin bugün uluslararası havacılık ve uzay fuarı MAKS-2021’de gerçekleşen test kapsamında ilk uçuşunu yaptığı belirtildi.

Açıklamada, "MAKS-2021 Havacılık ve Uzay Fuarı’nda az önce gaz türbinli motor ile süper iletken elektrikli motor bazlı hibrit enerji düzeneği ile donatılmış bir Yak-40 uçağının gösteri uçuşu gerçekleşti. Uçuş sırasında uçak elektrikli motorunu çalıştırdı" ifadelerine yer verildi.

Gaz türbinli motor ile süper iletken elektrikli motor bazlı hibrit enerji düzeneği, iki standart turbojet motorunu tamamlıyor. Akü blokundan, 500 kW (680 beygir gücü) kapasiteli elektrikli motordan ve onu çalıştıran turboprop motor ve ona bağlı bir elektrik jeneratöründen oluşuyor. Elektrikli motor, süper iletken teknolojilerinin kullanımı ve kriyojenik soğutma sayesinde benzerlerinden yüzde 5 ila 20 daha ekonomik. Hibrit düzeneğin uçağa takılmış haliyle ilk testleri şubat ayında Novosibirsk’te başlamıştı.

Moskova’nın hemen dışında yer alan Jukovskiy Havaalanı’nda salı günü başlayan MAKS-2021 Uluslararası Havacılık ve Uzay Fuarı yarın sona eriyor.

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