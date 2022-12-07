İstanbul’da arıza ve bakım çalışmaları sebebiyle elektrik kesintileri yaşanacak. Bu sebeple hangi ilçelerde ne zaman saat kaçta elektriklerin gideceği araştırılıyor.

Elektrik kesinti saatleri BEDAŞ AYEDAŞ 8 Kasım Perşembe

ARNAVUTKÖY ilce MERKEZ-HASTANE mah DOSTLAR sk bölgelerinde 08/12/2022 00:30:00 - 08/12/2022 02:00:00 saatleri arasında Bakım Çalışması-Kapsamlı TM Bakımı Sebebi ile İş Sağlığı ve Güvenliği’ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.

ARNAVUTKÖY ilce MERKEZ-HASTANE mah HADIMKÖY-İSTANBUL sk bölgelerinde 08/12/2022 02:00:00 - 08/12/2022 03:00:00 saatleri arasında Bakım Çalışması-Önleyici Bakım Sebebi ile İş Sağlığı ve Güvenliği’ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.

ARNAVUTKÖY ilce MERKEZ-MAREŞAL FEVZİ ÇAKMAK mah ALİBABA, EMNİYET, FATİH, KOZA, KRİSTAL, KURUÇAY, MEDİNE, NASRETTİN HOCA, OKURLAR, SEYİT ONBAŞI, TEPELİK, ULUOCAK sk bölgelerinde 08/12/2022 09:30:00 - 08/12/2022 16:00:00 saatleri arasında Bakım Çalışması-Önleyici Bakım Sebebi ile İş Sağlığı ve Güvenliği’ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.

AVCILAR ilce MERKEZ-MUSTAFA KEMALPAŞA mah CAMİ, FİDAN, KANARYA, MAHİR, MAREŞAL, NERGİS, ORHAN GAZİ, YILDIRIM BEYAZIT, İSTİKLAL sk / ÜNİVERSİTE mah CAMİ, FİRUZKÖY BULVARI, KANARYA, KARADUT, LALE, MAHİR, MAREŞAL, NERGİS, URAN, ÜMİT, İSTİKLAL sk bölgelerinde 08/12/2022 09:00:00 - 08/12/2022 12:00:00 saatleri arasında Abone/Şube Bağlantısı Sebebi ile İş Sağlığı ve Güvenliği’ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.

AVCILAR ilce MERKEZ-AMBARLI mah CUMHURİYET, PLAJ YOLU sk bölgelerinde 08/12/2022 09:00:00 - 08/12/2022 12:00:00 saatleri arasında Bakım Çalışması-Önleyici Bakım Sebebi ile İş Sağlığı ve Güvenliği’ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.

AVCILAR ilce MERKEZ-CİHANGİR mah ARPACI, NAMIK KEMAL sk / MERKEZ mah NAMIK KEMAL sk bölgelerinde 08/12/2022 13:00:00 - 08/12/2022 16:00:00 saatleri arasında Abone/Şube Bağlantısı Sebebi ile İş Sağlığı ve Güvenliği’ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.

BAĞCILAR ilce MERKEZ-GÜNEŞLİ mah 1367., 1369., 1370., 1371., DEVEKALDIRIMI sk / MAHMUTBEY mah 2604., 2605., 2606., 2609., 2610., 2611., 2612., 2614., 2615., 2616., 2617., DEVEKALDIRIMI, HALKALI, MİLLET sk bölgelerinde 08/12/2022 09:00:00 - 08/12/2022 17:00:00 saatleri arasında Bakım Çalışması-Kapsamlı Havai Hat Bakımı Sebebi ile İş Sağlığı ve Güvenliği’ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.

BAHÇELİEVLER ilce MERKEZ-YENİBOSNA MERKEZ mah ERCİYES 1, MİTHATPAŞA sk bölgelerinde 08/12/2022 09:00:00 - 08/12/2022 11:00:00 saatleri arasında Bakım Çalışması-Kapsamlı TM Bakımı Sebebi ile İş Sağlığı ve Güvenliği’ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.

BAHÇELİEVLER ilce MERKEZ-CUMHURİYET mah CEYLAN, ŞEKER sk / SOĞANLI mah EDİRNE, KIBRIS, REHBER, SUŞEHRİ sk bölgelerinde 08/12/2022 09:30:00 - 08/12/2022 11:00:00 saatleri arasında Abone/Şube Bağlantısı Sebebi ile İş Sağlığı ve Güvenliği’ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.

BAHÇELİEVLER ilce MERKEZ-KOCASİNAN MERKEZ mah BAĞCILAR 1., BEGONYA 1, CİHAN 1, GÜRGEN, KARADUT, KÖYİÇİ, MALAZGİRT, ORKİDE 1, PALMİYE ÇIKMAZI, PAŞA, SEMA, SUBAŞI, SİPAHİ, ÇAYIR 1, ÖZBEK, İNTEPE, ŞEHİT ÖZKAN ŞAHİN sk // BAĞCILAR ilce MERKEZ-BARBAROS mah 202., 226., 227. sk bölgelerinde 08/12/2022 11:00:00 - 08/12/2022 14:00:00 saatleri arasında Bakım Çalışması-Kapsamlı TM Bakımı Sebebi ile İş Sağlığı ve Güvenliği’ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.

BAHÇELİEVLER ilce MERKEZ-KOCASİNAN MERKEZ mah CİHAN 1, EBRU, MALAZGİRT, ORKİDE 1, PAŞA, ÇAYIR 1 sk // BAĞCILAR ilce MERKEZ-HÜRRİYET mah 125., 140., 141., 142., 143., 148., MAHMUTBEY, MALAZGİRT sk bölgelerinde 08/12/2022 14:00:00 - 08/12/2022 16:00:00 saatleri arasında Manevra Çalışması Sebebi ile İş Sağlığı ve Güvenliği’ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.

BAYRAMPAŞA ilce MERKEZ-ORTAMAHALLE mah AKEL, ATABEY, SOY, İBRAHİMAĞA sk bölgelerinde 08/12/2022 00:01:00 - 08/12/2022 06:00:00 saatleri arasında Bakım Çalışması-Kapsamlı TM Bakımı Sebebi ile İş Sağlığı ve Güvenliği’ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.

BAYRAMPAŞA ilce MERKEZ-ORTAMAHALLE mah ATABEY, GAZİ YÜZBAŞI ÖMER BULU, NAR, İBRAHİMAĞA sk bölgelerinde 08/12/2022 00:01:00 - 08/12/2022 06:00:00 saatleri arasında Bakım Çalışması-Kapsamlı TM Bakımı Sebebi ile İş Sağlığı ve Güvenliği’ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.

BAYRAMPAŞA ilce MERKEZ-ORTAMAHALLE mah İBRAHİMAĞA sk bölgelerinde 08/12/2022 00:01:00 - 08/12/2022 06:00:00 saatleri arasında Bakım Çalışması-Kapsamlı TM Bakımı Sebebi ile İş Sağlığı ve Güvenliği’ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.

BEŞİKTAŞ ilce MERKEZ-DİKİLİTAŞ mah BARBAROS sk / YILDIZ mah PALANGA sk bölgelerinde 08/12/2022 09:00:00 - 08/12/2022 15:00:00 saatleri arasında Yatırım / SCADA/OSOS Çalışmas Sebebi ile İş Sağlığı ve Güvenliği’ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.

BEŞİKTAŞ ilce MERKEZ-DİKİLİTAŞ mah DUTLUK İÇİ, EMİRHAN sk bölgelerinde 08/12/2022 10:00:00 - 08/12/2022 17:00:00 saatleri arasında Abone/Şube Bağlantısı Sebebi ile İş Sağlığı ve Güvenliği’ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.

BEŞİKTAŞ ilce MERKEZ-YILDIZ mah ÇIRAĞAN sk bölgelerinde 08/12/2022 10:00:00 - 08/12/2022 17:00:00 saatleri arasında Abone/Şube Bağlantısı Sebebi ile İş Sağlığı ve Güvenliği’ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.

BEYOĞLU ilce MERKEZ-GÜMÜŞSUYU mah PROF. DR. BEDRİ KARAFAKİOĞLU sk / KILIÇALİ PAŞA mah AKARSU YOKUŞU, BALABANBEY ÇIKMAZI, ENLİ YOKUŞU, MECLİS-İ MEBUSAN, SANATKARLAR MEKTEBİ, İLYAS ÇELEBİ, İLYAS ÇELEBİ CAMİİ sk / KOCATEPE mah ABDÜLHAK HAMİT, CUMHURİYET, RECEP PAŞA sk / PÜRTELAŞ HASAN EFENDİ mah MECLİS-İ MEBUSAN sk // BEŞİKTAŞ ilce MERKEZ-VİŞNEZADE mah BAYILDIM sk // ŞİŞLİ ilce MERKEZ-ERGENEKON mah PAPA RONCALLİ sk / HALASKARGAZİ mah HALASKARGAZİ, MATBAACI OSMANBEY, RUMELİ, ZAFER sk / MEŞRUTİYET mah MATBAACI OSMANBEY, RUMELİ sk / İNÖNÜ mah CUMHURİYET, ELMADAĞ, YEDİ KUYULAR sk bölgelerinde 08/12/2022 00:00:00 - 08/12/2022 03:00:00 saatleri arasında Manevra Çalışması Sebebi ile İş Sağlığı ve Güvenliği’ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.

BEYOĞLU ilce MERKEZ-ARAP CAMİ mah ABDUSSALAH, ARAP CAMİ ÇIKMAZI, AYLAK, BAKIR, BANKA, BANKALAR, ESKİ TAY ÇIKMAZI, FÜTUHAT, GALATA MAHKEMESİ, HEDİYE, HOCA HANIM, KALYON, KERESTECİ FAZIL, KUTU ÇIKMAZI, NAFE, PERŞEMBE PAZARI, SAMUR, SARI ZEYBEK, SIRMALI, TERSANE, YANIK KAPI, YEMENİCİLER, YENİ CAMİİ ÇEŞME, ZENCEFİL, ZİNCİRLİ HAN, ÖMERAĞA sk / ASMALI MESCİT mah MEŞRUTİYET, YEMENİCİ ABDÜLLATİF sk / BEDRETTİN mah AHIM ŞAHIM, AYNİ ALİBABA, DR. BEDİİ GORBON, HASTAHANE, REFİK SAYDAM, TARİHİ, YAŞMAK SIYIRAN, İAŞE sk / BEREKETZADE mah BANKALAR, BANKER, BEREKETZADE MEDRESESİ, BÜYÜK HENDEK, DEFNE ÇİÇEĞİ ÇIKMAZI, ESKİ BANKA, GALATA KULESİ, HACI ALİ, KABAK ÇİÇEĞİ, KART ÇINAR, MİDİLLİ, OKÇU MUSA, İPEK ÇIKMAZI, ŞAİR EŞREF PAŞA, ŞAİR ZİYA PAŞA sk / EMEKYEMEZ mah ABDUSSALAH, ABDUSSALAH ÇIKMAZI, AKİK, ANBAR, BUĞULU, DEMİRCİ FETTAH ÇIKMAZI, DEVE DİKENİ, DİK, EFLATUN ÇIKMAZI, EMEK YEMEZ, FÜTUHAT, GÜMÜŞ GERDAN, HARUP, KARTOPU, MÜRDÜM, MÜRVER, NAZLI HANIM, OKÇU MUSA, PORSUK, SARI ZEYBEK, SARIKÇI, TALAŞÇI, TENHA, TERSANE, TUTSAK, YANIK KAPI, YAPRAK ÇIKMAZI, YENİ MERDİVEN, YOLCU HAMAM, YOLCUZADE, YOLCUZADE MEKTEB, YOLCUZADE MEKTEBİ, YOLCUZADE İSKENDER, YÜKSEK MİNARE, ÇAM, ŞİŞHANE sk / EVLİYA ÇELEBİ mah AYBASTI, BEDRETTİN, HOŞCAN ÇIKMAZI, KUYTU, MELTEM, MEŞRUTİYET, REFİK SAYDAM, SADİ KONURALP, ŞİMAL sk / FİRUZAĞA mah BOSTAN BAŞI, BOĞAZKESEN, CEZAYİR, CEZAYİR ÇIKMAZI, DALGIÇ ÇIKMAZI, FAİK PAŞA, HACI OSMAN ÇIKMAZI, HAYRİYE, YAZICI ÇIKMAZI, YENİ ÇARŞI, ÇUKUR CUMA sk / KEMANKEŞ KARAMUSTAFAPA bölgelerinde 08/12/2022 00:00:00 - 08/12/2022 03:00:00 saatleri arasında Manevra Çalışması Sebebi ile İş Sağlığı ve Güvenliği’ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.

BEYOĞLU ilce MERKEZ-KEMANKEŞ KARAMUSTAFAPAŞA mah DEMİRCİLER, GÜMRÜK, KEMANKEŞ, KÖLEMEN, MALİYE, MANGIR, MUMHANE, NECATİBEY, ÇELEBİLER sk bölgelerinde 08/12/2022 00:00:00 - 08/12/2022 06:00:00 saatleri arasında Manevra Çalışması Sebebi ile İş Sağlığı ve Güvenliği’ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.

BEYOĞLU ilce MERKEZ-PİYALEPAŞA mah KURUDERE, SOSYAL MESKENLER sk // ŞİŞLİ ilce MERKEZ-MAHMUT ŞEVKET PAŞA mah DEFNE DALI, GEZER, ITIR 1, KANDİL, KARANFİL 1, KURUDERE, YILDIRIM sk bölgelerinde 08/12/2022 10:00:00 - 08/12/2022 18:00:00 saatleri arasında Bakım Çalışması-Kapsamlı Havai Hat Bakımı Sebebi ile İş Sağlığı ve Güvenliği’ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.

BÜYÜKÇEKMECE ilce MERKEZ-GÜZELCE mah BÜYÜKERENLER, BİRGÜL, D-100 KARAYOLU, DEHA, EGEMENİ, GÖÇEK, GÜRGEN 1, GÜVENÇ, KARTOPU 2, OKYAY, SEMİRAL, SEYYAH, SONER, TÜRKOBA, UFUK 2, ULUS 2, ÜLKER 1, ÜVEYİK, ŞEN 1 sk / HÜRRİYET mah KAZIM KARABEKİR sk / MURAT ÇESME mah AKGÜL, AKHAN, BAĞCI, BERFİN, BERKAY, BOZKURT, DEVRAN, DİLER, EKİN, ENGİN 3, GONCA, GÖKNUR, GÖKÇE, GÜLESER, HASRET, HOŞSOHBET, HÜNKARTEPE, KESKİN, MEZİYET, MİRAÇ, NAZİRE, NERMİN, NİLSU, SELİN, SULTAN MURAT, TEPE, TÜRKAN, VALİ, ZAFER, ÖMÜR 3, ÖZAKIN, ÖZALTAN, ŞEHİT SADIK BEZER sk / TÜRKOBA mah FIRAT PLASTİK, KAYALAR sk bölgelerinde 08/12/2022 01:00:00 - 08/12/2022 06:00:00 saatleri arasında Bakım Çalışması-Kapsamlı TM Bakımı Sebebi ile İş Sağlığı ve Güvenliği’ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.

ÇATALCA ilce MERKEZ-FERHATPAŞA mah KADI ÖMER, KOVALIK ÇIKMAZI, SÜLEYMAN BİNGÖL, TUTKU, ÇALIŞKAN ÇIKMAZI, ÇAĞRI, İSTASYON sk bölgelerinde 08/12/2022 09:00:00 - 08/12/2022 17:00:00 saatleri arasında Bakım Çalışması-Önleyici Bakım Sebebi ile İş Sağlığı ve Güvenliği’ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.

ÇATALCA ilce -FERHATPAŞA mah sk bölgelerinde 08/12/2022 10:30:00 - 08/12/2022 16:00:00 saatleri arasında Bakım Çalışması-Önleyici Bakım Sebebi ile İş Sağlığı ve Güvenliği’ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.

BAŞAKŞEHİR ilce -BAHÇEŞEHİR 2. KISIM mah sk bölgelerinde 08/12/2022 00:00:00 - 08/12/2022 08:00:00 saatleri arasında Bakım Çalışması-Kapsamlı TM Bakımı Sebebi ile İş Sağlığı ve Güvenliği’ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.

ESENYURT ilce MERKEZ-ARDIÇLI mah LADİN sk bölgelerinde 08/12/2022 02:00:00 - 08/12/2022 06:00:00 saatleri arasında Bakım Çalışması-Kapsamlı TM Bakımı Sebebi ile İş Sağlığı ve Güvenliği’ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.

ESENYURT ilce -AKÇABURGAZ mah sk bölgelerinde 08/12/2022 09:00:00 - 08/12/2022 17:00:00 saatleri arasında Bakım Çalışması-Kapsamlı TM Bakımı Sebebi ile İş Sağlığı ve Güvenliği’ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.

ESENYURT ilce MERKEZ-NECİP FAZIL KISAKÜREK mah KARAKOL, SEHER sk bölgelerinde 08/12/2022 09:00:00 - 08/12/2022 17:00:00 saatleri arasında Bakım Çalışması-Kapsamlı Havai Hat Bakımı Sebebi ile İş Sağlığı ve Güvenliği’ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.

ESENYURT ilce MERKEZ-ZAFER mah 118., 136., 140., 155., 156., 157., 158. sk bölgelerinde 08/12/2022 09:00:00 - 08/12/2022 17:00:00 saatleri arasında Bakım Çalışması-Kapsamlı Havai Hat Bakımı Sebebi ile İş Sağlığı ve Güvenliği’ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.

ESENYURT ilce MERKEZ-NECİP FAZIL KISAKÜREK mah KARAKOL, RÜYA sk bölgelerinde 08/12/2022 09:00:00 - 08/12/2022 17:00:00 saatleri arasında Bakım Çalışması-Kapsamlı Havai Hat Bakımı Sebebi ile İş Sağlığı ve Güvenliği’ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.

EYÜPSULTAN ilce MERKEZ-GÖKTÜRK MERKEZ mah PANAYIR ÇAYIRI sk bölgelerinde 08/12/2022 09:30:00 - 08/12/2022 17:30:00 saatleri arasında Yatırım / Ekonomik Ömür Sebebi ile Yenileme Sebebi ile İş Sağlığı ve Güvenliği’ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.

EYÜPSULTAN ilce -IŞIKLAR mah sk / İHSANİYE mah sk bölgelerinde 08/12/2022 10:00:00 - 08/12/2022 18:00:00 saatleri arasında Bakım Çalışması-Kapsamlı TM Bakımı Sebebi ile İş Sağlığı ve Güvenliği’ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.

EYÜPSULTAN ilce MERKEZ-MİTHATPAŞA mah DAVUTPAŞA, KIZILAĞAÇ, SERİN ÇIKMAZI sk bölgelerinde 08/12/2022 10:00:00 - 08/12/2022 14:00:00 saatleri arasında Abone/Şube Bağlantısı Sebebi ile İş Sağlığı ve Güvenliği’ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.

EYÜPSULTAN ilce MERKEZ-MİMAR SİNAN mah CENDERE YOLU sk bölgelerinde 08/12/2022 13:00:00 - 08/12/2022 17:00:00 saatleri arasında Yatırım / Yeni OG Tesisi Sebebi ile İş Sağlığı ve Güvenliği’ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.

GAZİOSMANPAŞA ilce MERKEZ-SARIGÖL mah ORDU, YEŞİLAY sk bölgelerinde 08/12/2022 00:05:00 - 08/12/2022 06:00:00 saatleri arasında Bakım Çalışması-Kapsamlı TM Bakımı Sebebi ile İş Sağlığı ve Güvenliği’ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.

GAZİOSMANPAŞA ilce MERKEZ-BARBAROS HAYRETTİN PAŞA mah CEBECİ sk bölgelerinde 08/12/2022 09:00:00 - 08/12/2022 16:00:00 saatleri arasında Yatırım / Ekonomik Ömür Sebebi ile Yenileme Sebebi ile İş Sağlığı ve Güvenliği’ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.

GAZİOSMANPAŞA ilce MERKEZ-KARAYOLLARI mah 563., 628., 630., 632., 633., 636., 639., 641., 642., 642/1., 643., 644., 646., 647., 648., ABDİ İPEKÇİ, FATİH sk bölgelerinde 08/12/2022 09:30:00 - 08/12/2022 16:30:00 saatleri arasında Bakım Çalışması-Kapsamlı Havai Hat Bakımı Sebebi ile İş Sağlığı ve Güvenliği’ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.

GÜNGÖREN ilce MERKEZ-AKINCILAR mah HORHOR, POSTA sk / GÜVEN mah ERGUVAN sk bölgelerinde 08/12/2022 10:30:00 - 08/12/2022 12:00:00 saatleri arasında Abone/Şube Bağlantısı Sebebi ile İş Sağlığı ve Güvenliği’ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.

GÜNGÖREN ilce MERKEZ-MAREŞAL ÇAKMAK mah BAHTİYAR, GÖNÜL, SOĞANLI, YARDIMCI, ŞİRİNLER sk bölgelerinde 08/12/2022 11:30:00 - 08/12/2022 13:00:00 saatleri arasında Abone/Şube Bağlantısı Sebebi ile İş Sağlığı ve Güvenliği’ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.

SARIYER ilce MERKEZ-USKUMRUKÖY mah GÜLLER , NESİM, VADİ sk bölgelerinde 08/12/2022 09:00:00 - 08/12/2022 14:00:00 saatleri arasında Bakım Çalışması-Önleyici Bakım Sebebi ile İş Sağlığı ve Güvenliği’ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.

SARIYER ilce MERKEZ-ÇAMLITEPE mah MESA MASSLAK EVLERİ (ULU CAD.) sk bölgelerinde 08/12/2022 09:00:00 - 08/12/2022 13:00:00 saatleri arasında Yatırım / Ekonomik Ömür Sebebi ile Yenileme Sebebi ile İş Sağlığı ve Güvenliği’ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.

SARIYER ilce -ZEKERİYAKÖY mah sk bölgelerinde 08/12/2022 09:00:00 - 08/12/2022 14:00:00 saatleri arasında Bakım Çalışması-Önleyici Bakım Sebebi ile İş Sağlığı ve Güvenliği’ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.

SARIYER ilce -REŞİTPAŞA mah sk bölgelerinde 08/12/2022 09:00:00 - 08/12/2022 17:00:00 saatleri arasında Bakım Çalışması-Önleyici Bakım Sebebi ile İş Sağlığı ve Güvenliği’ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.

SARIYER ilce MERKEZ-USKUMRUKÖY mah ARIKÖY GÜLİBRİŞİM, ARIKÖY SERVİ, TURAN sk bölgelerinde 08/12/2022 10:00:00 - 08/12/2022 14:00:00 saatleri arasında Abone/Şube Bağlantısı Sebebi ile İş Sağlığı ve Güvenliği’ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.

SİLİVRİ ilce MERKEZ-YENİ mah MEHMET SİLİVRİLİ sk bölgelerinde 08/12/2022 09:00:00 - 08/12/2022 12:00:00 saatleri arasında Bakım Çalışması-Kapsamlı TM Bakımı Sebebi ile İş Sağlığı ve Güvenliği’ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.

SİLİVRİ ilce MERKEZ-BALABAN mah AKER, ASIRLIK, DÜZTEPE, DİKÇE, ERİK, KARTOPU, KAYISI, KEMALPAŞA, PETEK, SULH, VİŞNE, YILDIZTEPE, ÖZTÜRK, ÜZÜMLÜ, ŞEFTALİ sk bölgelerinde 08/12/2022 09:00:00 - 08/12/2022 17:00:00 saatleri arasında Yatırım / Ekonomik Ömür Sebebi ile Yenileme Sebebi ile İş Sağlığı ve Güvenliği’ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.

SİLİVRİ ilce MERKEZ-FENER mah ERDOĞAN KAPTAN, ESKİ KURFALLI, EĞRİÇİMEN, GÖKUN sk bölgelerinde 08/12/2022 09:00:00 - 08/12/2022 16:00:00 saatleri arasında Bakım Çalışması-Kapsamlı TM Bakımı Sebebi ile İş Sağlığı ve Güvenliği’ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.

SİLİVRİ ilce MERKEZ-FENER mah SANATSEVER sk bölgelerinde 08/12/2022 13:00:00 - 08/12/2022 15:00:00 saatleri arasında Bakım Çalışması-Kapsamlı TM Bakımı Sebebi ile İş Sağlığı ve Güvenliği’ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.

ŞİŞLİ ilce MERKEZ-HARBİYE mah CUMHURİYET sk bölgelerinde 08/12/2022 00:00:00 - 08/12/2022 03:00:00 saatleri arasında Bakım Çalışması-Önleyici Bakım Sebebi ile İş Sağlığı ve Güvenliği’ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.

ŞİŞLİ ilce MERKEZ-HALASKARGAZİ mah HALASKARGAZİ, MATBAACI OSMANBEY, RUMELİ sk / MEŞRUTİYET mah MATBAACI OSMANBEY, RUMELİ sk bölgelerinde 08/12/2022 00:00:00 - 08/12/2022 06:00:00 saatleri arasında Bakım Çalışması-Kapsamlı TM Bakımı Sebebi ile İş Sağlığı ve Güvenliği’ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.

ŞİŞLİ ilce MERKEZ-MERKEZ mah ABİDE-İ HÜRRİYET, GEÇİT, MERKEZ sk bölgelerinde 08/12/2022 00:00:00 - 08/12/2022 06:00:00 saatleri arasında Bakım Çalışması-Kapsamlı TM Bakımı Sebebi ile İş Sağlığı ve Güvenliği’ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.

ŞİŞLİ ilce MERKEZ-MEŞRUTİYET mah KODAMAN, MATBAACI OSMANBEY sk bölgelerinde 08/12/2022 00:00:00 - 08/12/2022 06:00:00 saatleri arasında Bakım Çalışması-Kapsamlı TM Bakımı Sebebi ile İş Sağlığı ve Güvenliği’ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.

ŞİŞLİ ilce MERKEZ-HARBİYE mah CUMHURİYET sk bölgelerinde 08/12/2022 15:00:00 - 08/12/2022 20:00:00 saatleri arasında Bakım Çalışması-Önleyici Bakım Sebebi ile İş Sağlığı ve Güvenliği’ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.

SULTANGAZİ ilce MERKEZ-50. YIL mah 2021., 2023., 2024., 2025., 2026., 2028., 2029., 2030., 2032., 2053., 2054., 2055., 2056., 2059., 2069., 2105., A, A-2, B, C sk bölgelerinde 08/12/2022 00:05:00 - 08/12/2022 06:00:00 saatleri arasında Bakım Çalışması-Kapsamlı TM Bakımı Sebebi ile İş Sağlığı ve Güvenliği’ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.

SULTANGAZİ ilce MERKEZ-75. YIL mah 1335., 1336., FEVZİ ÇAKMAK, GAZİ sk / ZÜBEYDE HANIM mah 1272., 1273., 1274., 1275., 1275/1., 1276., 1279., 1280., 1280/1., 1280/2., 1289., 1293/1., 1293/3., 1294., 1295., 1296., 1297., 1298., 1299., 1300., 1300/1., FEVZİ ÇAKMAK, GAZİ sk bölgelerinde 08/12/2022 10:00:00 - 08/12/2022 14:00:00 saatleri arasında Abone/Şube Bağlantısı Sebebi ile İş Sağlığı ve Güvenliği’ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.

ATAŞEHİR-09:30 - 14:00 Kesinti Nedeni: ŞEBEKE İYİLEŞTİRME ÇALIŞMALARI Etkilenen Cadde / Sokak ŞEHİT İSMAİL ÖZ, ÇAYIR, IHLAMUR AĞACI, DESTAN, SAĞLIK

ATAŞEHİR-10:00 - 15:00 Kesinti Nedeni: ŞEBEKE İYİLEŞTİRME ÇALIŞMALARI Etkilenen Cadde / Sokak NECİP FAZIL, BARAJ YOLU, İMAR İSKAN BLOKLARI

ATAŞEHİR-10:00 - 18:00 Kesinti Nedeni: ŞEBEKE İYİLEŞTİRME ÇALIŞMALARI Etkilenen Cadde / Sokak ÖRNEK, KUMRU, ÇINARCIK, FİDANLI, POSTANE, PİRAYE ÇIKMAZI, UYGAR, HACILAR CAMİ, KÜÇÜK PAPATYA, MUSTAFAPAŞA, TOMURCUK ÇIKMAZI, HASAN POLATKAN, AHMET EREN, HALICILAR CAMİ, FİDAN, 3095., SAKİN, SARI HARMAN, BEYAZ KUMRU, ÖRNEKLİK, 3028/1., 3037., 3039., 3041., 3046., 3056., NURİ PAKDİL, 3047/1., 3048., 3048/1., 3002., 3047., 3028.

BEYKOZ-09:30 - 15:30 Kesinti Nedeni: ŞEBEKE İYİLEŞTİRME ÇALIŞMALARI Etkilenen Cadde / Sokak MADALYA, TOPÇAMALTI, DEFNE ÇIKMAZI, ÇİĞDEM, CAFERAĞA, MECAZ ÇIKMAZI, ARICILAR, KARAGÖZSIRTI, KURTULUŞ, MERHEM

BEYKOZ-14:00 - 17:00 Kesinti Nedeni: ŞEBEKE İYİLEŞTİRME ÇALIŞMALARI Etkilenen Cadde / Sokak DR.ÖMER BESİM PAŞA, KAHRAMAN, İLHAM ÇIKMAZI, ŞAFAK, ALIÇ ÇIKMAZI, KIBLE ÇIKMAZI

BEYKOZ-09:30 - 15:30 Kesinti Nedeni: ŞEBEKE İYİLEŞTİRME ÇALIŞMALARI Etkilenen Cadde / Sokak SÜMER, SUCUOĞLU, HİSSİYAT, YAVUZYILMAZ, KIZILCIK, ÇALI ÇIKMAZI, DİL ÇIKMAZI, BAĞIŞ ÇIKMAZI, ASİL ÇIKMAZI, ATAK ÇIKMAZI

BEYKOZ-14:30 - 18:30 Kesinti Nedeni: ŞEBEKE İYİLEŞTİRME ÇALIŞMALARI Etkilenen Cadde / Sokak BOZTEPE, BÜŞRA, ALUCRA ÇIKMAZI, YÜZBAŞI OSMAN NURİ BEY, GEMLİK ÇIKMAZI, ORDU, MENEMEN, SELÇUKLU, ÇILDIR

ÇEKMEKÖY-09:30 - 12:30 Kesinti Nedeni: ŞEBEKE İYİLEŞTİRME ÇALIŞMALARI Etkilenen Cadde / Sokak DALYAN, AYDIN MENDERES, ULUBATLI HASAN, HENDEK, MESUT, YANKI

ÇEKMEKÖY-09:30 - 12:30 Kesinti Nedeni: ŞEBEKE İYİLEŞTİRME ÇALIŞMALARI Etkilenen Cadde / Sokak GÜLABİ, NİLÜFER, AKARSU

ÇEKMEKÖY-09:30 - 12:30 Kesinti Nedeni: ŞEBEKE İYİLEŞTİRME ÇALIŞMALARI Etkilenen Cadde / Sokak CEYLAN, KERVAN, BESTEGÜL

ÇEKMEKÖY-09:30 - 12:30 Kesinti Nedeni: ŞEBEKE İYİLEŞTİRME ÇALIŞMALARI Etkilenen Cadde / Sokak ULUBATLI HASAN, SERKAN, GÖKSEL, YILDIZ, CEYLAN, GÜRKAN, GAZİ

ÇEKMEKÖY- 14:00 - 17:00 Kesinti Nedeni: ŞEBEKE İYİLEŞTİRME ÇALIŞMALARI Etkilenen Cadde / Sokak BİLEN, HASAN EFENDİ, RAY, ULUBATLI HASAN

ÇEKMEKÖY-14:00 - 17:00 Kesinti Nedeni: ŞEBEKE İYİLEŞTİRME ÇALIŞMALARI Etkilenen Cadde / Sokak ORHANGAZİ, ÇAĞLAYAN, ETİ, BENGİSU, RAHMET, AKARSU, ULUBATLI HASAN

ÇEKMEKÖY- 09:30 - 10:30 Kesinti Nedeni: ŞEBEKE İYİLEŞTİRME ÇALIŞMALARI Etkilenen Cadde / Sokak DEFNEDALI

KADIKÖY-09:30 - 16:30 Kesinti Nedeni: ŞEBEKE İYİLEŞTİRME ÇALIŞMALARI Etkilenen Cadde / Sokak SİNAN ERCAN, GÜNEŞLİ, KADIPAŞA

KADIKÖY- 10:30 - 11:00 Kesinti Nedeni: ŞEBEKE İYİLEŞTİRME ÇALIŞMALARI Etkilenen Cadde / Sokak BAĞDAT, ŞERAFETTİN

KADIKÖY-11:30 - 13:30 Kesinti Nedeni: ŞEBEKE İYİLEŞTİRME ÇALIŞMALARI Etkilenen Cadde / Sokak İPEKYOLU

KADIKÖY-14:30 - 15:00 Kesinti Nedeni: ŞEBEKE İYİLEŞTİRME ÇALIŞMALARI Etkilenen Cadde / Sokak ŞAİR NEFİ

KADIKÖY- 09:30 - 10:00 Kesinti Nedeni: ŞEBEKE İYİLEŞTİRME ÇALIŞMALARI Etkilenen Cadde / Sokak PANORAMA, İNÖNÜ, YILDIZ

KARTAL- 09:00 - 17:00 Kesinti Nedeni: ŞEBEKE İYİLEŞTİRME ÇALIŞMALARI Etkilenen Cadde / Sokak MAHMUT KEMAL İNAN, YALI, NİS, ASLAN, BİLGEHAN, DEREÜSTÜ, YENİSU, BİRSEN, PELİT, SAMANDIRA, İNCİRAĞACI, FİLİZ

MALTEPE-09:30 - 17:00 Kesinti Nedeni: ŞEBEKE İYİLEŞTİRME ÇALIŞMALARI Etkilenen Cadde / Sokak BÜLBÜL DERESİ, AKBABALAR, ESEN, PAZARCI ÇIKMAZI, E-5 YANYOL, ÖZLÜ ÇIKMAZI, KELEBEK, BAŞACAR, BİLGİNER, KİRMAN ÇIKMAZI

MALTEPE- 09:00 - 13:00 Kesinti Nedeni: ŞEBEKE İYİLEŞTİRME ÇALIŞMALARI Etkilenen Cadde / Sokak HANDEGÜL, ERTUĞRUL GAZİ

MALTEPE- 14:00 - 18:00 Kesinti Nedeni: ŞEBEKE İYİLEŞTİRME ÇALIŞMALARI Etkilenen Cadde / Sokak EMEK

SANCAKTEPE-09:30 - 16:30 Kesinti Nedeni: ŞEBEKE İYİLEŞTİRME ÇALIŞMALARI Etkilenen Cadde / Sokak BAHÇELİEVLER

SANCAKTEPE- 09:30 - 16:30 Kesinti Nedeni: ŞEBEKE İYİLEŞTİRME ÇALIŞMALARI Etkilenen Cadde / Sokak KAHİRE, EGEMEN, KIBRIS, HAMİT, ATATÜRK

ŞİLE-09:30 - 15:30 Kesinti Nedeni: ŞEBEKE İYİLEŞTİRME ÇALIŞMALARI Etkilenen Cadde / Sokak KAVİSLİ, TEKE, HALLI, GÜZELLER, GÜRAY, KÖY ALTI

ŞİLE-09:30 - 15:30 Kesinti Nedeni: ŞEBEKE İYİLEŞTİRME ÇALIŞMALARI Etkilenen Cadde / Sokak İBNİ SİNA, DOLMABAHÇE, KURFALLI, ERSEVEN

SULTANBEYLİ- 09:30 - 16:30 Kesinti Nedeni: ŞEBEKE İYİLEŞTİRME ÇALIŞMALARI Etkilenen Cadde / Sokak EMRE, AKŞİT, BİLLUR, ÇİÇEKÇİ, DAHİ, DİKMEN, EDEP, LALAHAN, SUDAN, KADİFE, ABDULKADİR UDEH, EŞREFBEY, GENÇLİK, ZÜBEYDE HANIM, OCAKBAŞI, TAŞOLUK, FINDIK, HASAN SEZAİ, HAYRAT, PETROL YOLU, KEŞMİR, RİSALE, BAKAN, ALTINÇAY, AMBER, ASİL, ERBİL, AKÇAKALE, AKHİSAR, ALEMDAR, BAHÇECİK, ZİNCİRLİ, BEŞİR BALCIOĞLU

TUZLA-09:30 - 16:00 Kesinti Nedeni: ŞEBEKE İYİLEŞTİRME ÇALIŞMALARI Etkilenen Cadde / Sokak ÇİĞDEM, KARANFİL, ÖZYAMAN, YILMAZ, AYDINLI YOLU, MAZHAR, İNCESU, ÇAĞDAŞ, AYDINLIYOLU

TUZLA-09:30 - 16:00 Kesinti Nedeni: ŞEBEKE İYİLEŞTİRME ÇALIŞMALARI Etkilenen Cadde / Sokak AYDENİZ, CUMHURİYET, POSTANE, YENİ CAMİ, İSTASYON, HACILAR, SAHİLYOLU, BELEDİYE, MÜHENDİS, EŞREF EFENDİ, KERİMBEY, ORTA, KISA, ATATÜRK, GALİP AĞA, YAHYA KEMAL, ZEYCAN, ESKİ CAMİ, SARI DOĞAN, HÜRREM, YASİN AĞA, HÜSEYİN EFENDİ, AHMET KILIÇ

TUZLA-12:30 - 14:30 Kesinti Nedeni: ŞEBEKE İYİLEŞTİRME ÇALIŞMALARI Etkilenen Cadde / Sokak ATAYOLU